4 Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 13 al 15 dicembre 2019

4 idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania

Anche in questo prossimo weekend sempre tante sagre e feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione.

Questa settimana ci sono le eccellenze in Piazza nel centro storico di Pozzuoli e poi nel beneventano la grande festa del torrone e del croccantino a San Marco dei Cavoti. Vicino Napoli la grande festa del Vino a Gragnano e poi una festa natalizia e gastronomica a Bagnoli Irpino la città del Nero di Bagnoli.

Tutte sagre e feste che sono simpatiche occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi. Buon fine settimana a tutti.

Eccellenze in Piazza per il Natale 2019 a Pozzuoli (NA)

Nel centro storico di Pozzuoli si terrà un altro appuntamento di Natale a Pozzuoli: da giovedì 19 a lunedì 23 dicembre 2019 ci saranno di nuovo le magiche atmosfere e le buone tradizioni culinarie dei Campi Flegrei. Una bella festa nel centralissimo corso della Repubblica con un appuntamento da non perdere ad ingresso gratuito e tanti mercatini, degustazioni e la immancabile Casetta di Babbo. Dalle 9.30 alle 23 ci saranno i Mercatini di Natale con tanti prodotti della buona tradizione enogastronomica locale, Il Teatrino dei Burattini dei Maestri Ferraiolo, La casetta di Babbo Natale con l’ufficio postale per le letterine dei più piccoli, Il Mare Lab con divertimenti per tutte le età e la Tombola Tammurriata e i suoni della Tradizione a cura di Antonio Faiello e tanto altro.

Quando: dal 19 al 23 dicembre 2019

dal 19 al 23 dicembre 2019 Dove: corso della Repubblica, Pozzuoli (NA)

corso della Repubblica, Pozzuoli (NA) Informazioni: Eccellenze in piazza a Pozzuoli

Jazz & Wine a Gragnano (NA)

Nelle serate di sabato 21 e di domenica 22 dicembre 2019 a Gragnano si terrà una grande festa dal titolo “Jazz & Wine… se non è Gragnano desisti” che si svolgerà nel cuore della città di Gragnano in piazza Amendola (piazza ferrovia) , organizzata dalla Pro Loco di Gragnano con il Patrocinio dell’Ente Parco dei Monti Lattari e del Comune di Gragnano.Due serate di allegria per valorizzare una delle eccellenze enogastronomiche della città di Gragnano, l’ottimo vino Doc della zona. Infatti a “Jazz & Wine…. se non è Gragnano desisti” parteciperanno solo i produttori del Vino di Gragnano Doc, che proporranno il loro ottimo “rosso rubino frizzantino”e poi anche degustazioni di altri ottimi prodotti delle terre dei Monti Lattari, come pasta cucinata in diversi modi, l’ottimo fior di latte e i buoni formaggi della zona, gli immancabili tarallini e poi tanta buona musica Jazz che renderà le serate ancora più piacevoli. Previsti la sera di Sabato 21 dicembre il concerto di Tony Esposito e la sua Band e Domenica 22 dicembre si esibirà il gruppo jazz “The Caponi Brothers”.

Quando: sabato 21 e di domenica 22 dicembre 2019

sabato 21 e di domenica 22 dicembre 2019 Dove: in piazza Amendola (piazza ferrovia) a Gragnano (NA)

in piazza Amendola (piazza ferrovia) a Gragnano (NA) Informazioni: Jazz & Wine… se non è Gragnano desisti

Natale al Borgo a Bagnoli Irpino (AV)

Natale al Borgo a Bagnoli Irpino è una grande festa con tanti eventi, mercatini, food, musica, chef d’autore, street art e tanto altro nella città del “nero di bagnoli” l’ottimo tartufo irpino nel weekend del 20, 21, 22 e poi in quello del 27, 28, 29 dicembre 2019 e continua anche il 3, 4, 5 gennaio 2020.Una festa organizzata dal Comune di Bagnoli Irpino in collaborazione con la Pro Loco ed il Consorzio Turistico anche per valorizzare anche l’ottimo tartufo “Il Nero di Bagnoli”. Dal 20 dicembre fino all’Epifania con tre ricchi weekend con tantissimi eventi tra degustazioni,chef d’autore, musica, arte, artigianato, cinema, teatro, mostre d’arte eventi per bambini e tanta musica, Non mancheranno i Mercatini di Natale e tanto buon cibo irpino ma a Natale al Borgo, ci sarà anche la presenza della street art Gennaro Vallifuoco che realizzerà tante installazioni lungo tutto il caratteristico borgo storico che rappresentano l’allegoria della tombola napoletana. E poi nella casa comunale gli incontri con gli Chef di rilievo che esalteranno con le loro ricette i prodotti tipici, a partire dal tartufo nero.

Quando: 20,21 e 22 dicembre 2019

20,21 e 22 dicembre 2019 Dove: Centro storico di Bagnoli Irpino (AV)

Centro storico di Bagnoli Irpino (AV) Informazioni: Natale al Borgo a Bagnoli Irpino

Festa del torrone e del croccantino 2019 a San Marco dei Cavoti (BN)

Grande festa anche il 21 e 22 dicembre 2019 con tanti ottimi croccantini nel borgo antico di San Marco dei Cavoti e con altri dolci speciali. E quest’anno la Festa del torrone e del croccantino a San Marco dei Cavoti ci presenta, nei primi tre weekend di dicembre, oltre un chilometro di mercatini e di animazione ma non solo perché ci saranno ben 5 aree tematiche, 25 manifestazioni, 24 esperienze sensoriali guidate, 19 esibizioni del croccantino live, 36 artisti di strada. Una grande festa dedicata alle eccellenze dolciarie del Sannio e dell’intera Campania. Una bella manifestazione che promuove non solo il torrone, ma anche altri prodotti tipici locali e che ha nel palazzo Marchesale il cuore degli eventi esperenziali, con menù proposti da grandi chef e abbinati al croccantino che sposano i vini simbolo del Sannio.