Feste e le sfilate del Martedì Grasso per il Carnevale 2024 a Napoli e in Campania

Ph Facebook Carnevale di Villa Literno

Grande giorno di festa a Napoli e in tutta la Campania martedì 13 febbraio 2024: è il martedì grasso, l’ultimo giorno di Carnevale e, ovunque, ci saranno tante feste e sfilate di carri allegorici, ma anche tanti altri eventi per la felicità di bambini e adulti

Grande giornata di festa a Napoli e in Campania martedì 13 febbraio 2024 per le grandi feste del martedì grasso del Carnevale 2024: un grande giorno di festa in tutta la regione. Feste, sfilate di carri allegorici, ma anche balli in maschera e tanti altri eventi per divertirsi tutti assieme. Vediamo assieme una selezione dei migliori eventi a Napoli e nel resto della nostra regione.

Feste e sfilate a Napoli il 13 febbraio 2024, martedì grasso

Sottencoppa: il Carnevale di Napoli tra San Potito e la Galleria Principe di Napoli

Anche il 13 febbraio ci sarà Napoli Sottencoppa, il Carnevale Sonico di Napoli che si svolgerà tra la Chiesa di San Potito e la Galleria Principe con eventi gratuiti Sottencoppa: il Carnevale

A Napoli le tante feste del Carnevale Sociale della città metropolitana di Napoli

Anche martedì 13 febbraio 2024 si terranno tante feste “diffuse” in vari quartieri di Napoli e le città vicine di Giugliano ed Afragola che si “uniranno” virtualmente per il Carnevale Sociale della città metropolitana di Napoli. Carnevale Sociale a Napoli

Carnevale 2024 ad Edenlandia con la grande sfilata in maschera

Carnevale ad Edenlandia, con eventi da non perdere per grandi e bambini e ingresso gratuito al parco con martedì 13 una grande sfilata di Carnevale. Carnevale ad Edenlandia

Un Ballo a Corte al Palazzo Reale di Napoli per festeggiare il Carnevale a Napoli

Anche il 13 febbraio si terrà una simpatica visita guidata al Palazzo Reale di Napoli che prevede anche degli interventi teatrali itineranti. Una pièce teatrale per tutta la famiglia. Ballo a Corte

“Vomero in love”: festa a Napoli tra Cioccolato artigianale e Carnevale

Anche il 13 febbraio festa al Vomero, nell’isola pedonale, perché dal 9 al 14 febbraio 2024 c’è “Vomero in love” una festa che unisce cioccolato artigianale, stand per innamorati e Carnevale napoletano. “Vomero in love”

Festa di Carnevale a Napoli a Piazza Mercato: ritorna il Carnevale di Masaniello

Spostato al 12 febbraio per maltempo il Carnevale di Masaniello, la festa di carnevale per tutta la famiglia che si terrà nella storica piazza Lunedì 12 febbraio 2024 dalle ore 15,30. Carnevale di Masaniello

Feste e sfilate in Campania il 13 febbraio 2024, martedì grasso

Ad Amalfi tre giorni di festa in città per il Carnevale Amalfitano

Anche il 13 febbraio 2024 grande festa ad Amalfi per gli eventi del Carnevale Amalfitano che propone tre giorni di divertimento per grandi e bambini nei luoghi più belli di Amalfi. Carnevale Amalfitano

La grande festa del Carnevale di Casalnuovo con carri allegorici e sfilata in maschera

Anche il 13 febbraio vicino Napoli ci sarà la quarta edizione del “Carnival in Casalnuovo”, la grande festa di Carnevale organizzata a Casalnuovo, con carri allegorici e sfilate in maschera “Carnival in Casalnuovo”

Un mese di festa per il Carnevale di Palma Campania 2024 con le famose Quadriglie

Un ricco Carnevale 2024 a Palma Campania con un mese di eventi fino al 17 febbraio 2024. Una bella edizione 2024, appena annunciata, tutta all’insegna di arte, cultura, storia e tradizione e con tante novità. Carnevale di Palma Campania

Festa del Carnevale di Capua con sfilate e eventi gratuiti

La grande festa del Carnevale di Capua, uno dei carnevali più belli della Campania che si terrà dal giorno 8 al 13 febbraio 2024 nella bella cittadina dell’entroterra casertano. Quest’anno, oltre alle sfilate dei bellissimi carri allegorici il Carnevale di Capua, prevede anche un ricco programma di spettacoli ed eventi gratuiti. Carnevale di Capua

Vulcano Buono: festa di Carnevale in maschera sulla pista di pattinaggio

Al Vulcano buono il 13 febbraio per Carnevale ci sarà Carnival on Ice: una festa speciale in maschera per carnevale sulla pista di pattinaggio. Al Vulcano Buono festa di Carnevale

A Cetara, in costiera amalfitana la magia del Carnevale 2024

Da sabato 10 a domenica 18 febbraio 2024, torna l’immancabile appuntamento con la festa più colorata dell’anno a Cetara: la festa di Carnevale. Il piccolo paese della Costiera Amalfitana si animerà per le tre sfilate di Carnevale. Festa di Carnevale a Cetara

La storica festa del Carnevale di Montemarano in Alta Irpinia

Il Carnevale di Montemarano è una delle feste più belle della Campania e si terrà anche quest’anno in Alta Irpinia nel borgo di Montemarano nei giorni 9, 10, 11, 12, 13 e 18 febbraio 2024. Da non perdere le “lezione di Tarantella”, i cortei mascherati e tanto buon cibo e vino irpini. Carnevale di Montemarano

La grande festa della Zeza di Cesinali per il Carnevale con la sagra delle polpette e del cotechino

Anche il 13 febbraio grande festa in Irpinia dove, tra i tanti eventi organizzati per il Carnevale 2024, ci sarà la festa della Zeza di Cesinali. Una bella festa itinerante che si svolgerà tra Atripalda, Cesinali e Montoro con la Zeza di Cesinali che verrà portata in giro per le cittadine irpine per il periodo di Carnevale e che si concluderà a Cesinali nel giorno del martedì grasso, martedì 13 febbraio 2024, assieme alla sagra delle polpette e del cotechino. Festa della Zeza di Cesinali

Il Gran Carnevale di Montoro in Irpinia si chiama Vincenzo

Da Domenica 4 a domenica 18 Febbraio 2024 a Montoro, nell’avellinese si terrà un fitto programma di eventi per il Carnevale Tradizionale, per celebrare e custodire la vera storia del Carnevale attraverso i personaggi tradizionali, le usanze, i riti e l’enogastronomia locale. Gran Carnevale di Montoro

A Sarno la grande festa del Carnevale Sarnese 2024

Anche quest’anno si terrà a Sarno la bella festa del Carnevale Sarnese 2024. Quattro date importanti da non perdere, per i giorni 4-11-12-13 Febbraio 2024, con la Grande parata finale di Martedì 13 febbraio 2024 per la bella sfilata finale del Martedì Grasso. Carnevale Sarnese

La grande festa del Carnevale Castelveterese 2024 in Irpinia, a Castelvetere sul Calore

Grande festa di Carnevale da non perdere nei giorni 4, 10,11,13,17 Febbraio 2024 a Castelvetere sul Calore in Irpinia, con un ricco programma di eventi. Carnevale Castelveterese.

Cinque giornate di festa e tantissimi figuranti per il Carnevale di Villa Literno

Cinque giornate di festa per il Carnevale di Villa Literno, che si presenta per la 39° edizione con tanti appuntamenti e con centinaia e centinaia di figuranti: uno spettacolo diffuso che si terrà per diverse vie cittadine nei giorni 3-4-10-11-13 febbraio Carnevale di Villa Literno

Ritorna il Carnevale di Saviano con le sfilate dei Carri Allegorici con 2000 figuranti

Ritorna la bella festa del Carnevale Savianese con tante giornate di festa dal 17 gennaio al 13 febbraio e le bellissime sfilate dei carri allegorici che si terranno nei giorni 4, 11 e 13 Febbraio Carnevale di Saviano

Il Gran Carnevale di Maiori e le sfilate dei Carri: il carnevale della Costiera Amalfitana

Dal 4 febbraio al 18 febbraio 2024 grande festa a Maiori, in Costiera Amalfitana, per la 50° edizione del Gran Carnevale Maiorese. nei giorni 11, 13 e il 18 febbraio 2024 le bellissime sfilate dei carri allegorici. Gran Carnevale di Maiori

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata