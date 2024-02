Festa di San Valentino sulla Ruota Panoramica e Carnevale sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio al Vulcano Buono

Ph Facebook Vulcano Buono

Due eventi particolari al Vulcano buono per San Valentino e Carnevale la “Ruota dell’amore” e Carnival on Ice: una esperienza sulla ruota panoramica per gli innamorati e poi una festa speciale per carnevale sulla pista di pattinaggio

Il 14 febbraio 2024 si potrà fare un’esperienza speciale al Vulcano Buono, il grande centro commerciale progettato da Renzo Piano. Il giorno di San Valentino si potrà prenotare una Love Experience indimenticabile prenotando assieme alla persona che si ama un evento particolare.

Al Vulcano Buono ci sarà una speciale ruota panoramica, allestita per la festa degli innamorati, e dove si potrà effettuare un brindisi ad alta quota con la tua dolce metà : e poi tante incredibili sorprese vi attendono all’interno della cabina. La “Ruota dell’amore” a San Valentino al Vulcano Buono sarà accessibile solo su prenotazione. Per info e costi sulla “Ruota dell’amore” si potrà telefonare al numero 08118816287 o scrivere via email all’indirizzo infopoint@vulcanospa.it o recarsi presso l’Infopoint del centro per riservare il posto speciale. All’evento si partecipa solo su prenotazione.

Al Vulcano Buono Carnevale si festeggia sul ghiaccio

Carnival on Ice è la festa di Carnevale speciale che al Vulcano Buono si può festeggiare su una grande pista di pattinaggio. Per due giorni, Domenica 11 febbraio e martedì 13 febbraio 2024 al Vulcano Buono si festeggia il Carnevale sulla pista di pattinaggio su ghiaccio.

Chi vorrà potrà indossare la sua maschera preferita e andare a pattinare con i personaggi dei cartoons e i protagonisti delle favole. Non mancheranno anche gli spettacoli di magia e giocoleria e la baby dance animata e poi ci saranno anche balloon artist, mascotte, figuranti mascherati, giochi bersaglio gonfiabili e tanto divertimento per tutta la famiglia.

