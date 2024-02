Festa di Carnevale a Napoli a Piazza Mercato: ritorna il Carnevale di Masaniello

Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno ritorna la festa di carnevale a Piazza Mercato a Napoli che si terrà domenica 11 febbraio ad ingresso gratuito

Ritorna a Napoli il Carnevale di Masaniello, la festa di carnevale con eventi per tutta la famiglia che si terrà a Napoli nella storica piazza domenica 11 febbraio 2024 dalle ore 10:00 alle 13:00.

Un momento di festa voluto dal Forum di promozione del territorio Mercato – Orefici, composto da Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, Asso.gio.ca., Consorzio Antico Borgo Orefici e Consorzio Antiche Botteghe Tessili che hanno già organizzato la festa lo scorso anno ed altri eventi sul territorio come il Villaggio della Befana del 2024 sempre in collaborazione con il Comune di Napoli e la II Municipalità.

Il Carnevale di Masaniello a Piazza Mercato

Una festa semplice per tutta la famiglia con un villaggio con gonfiabili, area giochi e animazione per intrattenere bambini e famiglie con trampolieri e mangiafuoco nella storica piazza napoletana ed una bella sfilata con premiazione della maschera più originale.

Un momento di festa che riporta la storica piazza al centro dell’attenzione e che arriva dopo il grande successo della Fiera della Befana 2024 che ha riempito Piazza Mercato con tanti eventi e tanto divertimento per i partecipanti. Il “Carnevale di Masaniello” si ripropone per una seconda edizione per riportare in piazza tradizioni, usi e costumi della nostra città, grazie al Forum per la valorizzazione del centro storico di Napoli e dell’area di piazza Mercato e Orefici.

Il Carnevale di Masaniello a Piazza Mercato 2024 inizierà domenica 11 febbraio dalle ore 10.00, con animazione per i più piccoli, area giochi, gonfiabili, trampolieri e mangiafuoco e si concluderà alle 13 alla fine della sfilata e della premiazione della maschera più originale.

Maggiori informazioni – Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.