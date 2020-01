Le Mostre da non perdere a Gennaio 2020 a Napoli

Il programma delle mostre a Napoli nel primo mese dell’anno 2020 nei grandi musei cittadini e nelle immediate vicinanze

Anche a Gennaio 2020 si terranno tante interessanti ed importanti mostre a Napoli e nelle vicinanze. Grandi mostre dedicate con opere di Mirò, Warhol, Dalì e tanti altri che vanno ad aggiungersi al grande e straordinario patrimonio culturale della città di Napoli. Tanti eventi da non perdere e mostre molto belle che richiamano centinaia di migliaia di visitatori e che vengono ospitate in importanti luoghi cittadini, posti bellissimi che meritano di essere ammirati.

Le mostre da non perdere a Napoli

Joan Mirò in Mostra al PAN di Napoli

Sarà al Pan, il Palazzo delle Arti di Napoli, fino al 23 febbraio 2020 una importante mostra che ci permetterà di ammirare ben 80 opere originali di Joan Miró, il maestro Catalano, grande esponente del surrealismo. La mostra è da non perdere tra quadri, disegni, sculture, collages e arazzi. Maggiori informazioni: Joan Miró al Pan di Napoli.

Banksy e la (Post) Street Art in mostra al PAN di Napoli

Al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli in Via dei Mille, 60 si terrà fino al 16 febbraio 2020 una mostra collettiva dal titolo “Banksy e la (post) street art” dedicata al movimento artistico underground della street art. Esposte 70 opere di Banksy, Mr. Brainwash, Obey e di Mr. Savethawall. Maggiori informazioni: Banksy e la (Post) Street Art al PAN.

Capolavori dai Musei Vaticani al Museo Diocesano Donnaregina di Napoli

Fino al 16 marzo 2020 sarà possibile ammirare a Napoli, nel Complesso Monumentale Donnaregina, anche un’opera straordinaria proveniente dai prestigiosi Musei Vaticani. Il Martirio di Sant’Erasmo di Nicolas Poussin, il pittore più grande e rivoluzionario dell’Europa del Seicento. Maggiori informazioni: Capolavori dai Musei Vaticani a Donnaregina.

Sotto il cielo e sopra la terra: le maestose opere di Nagasawa esposte a Palazzo Reale di Napoli

Una straordinaria mostra con le imponenti opere del grande artista giapponese Hidetoshi Nagasawa, sarà fino al 10 marzo 2020 a Palazzo Reale a Napoli. La mostra si intitola “Hidetoshi Nagasawa. Sotto il cielo e sopra la terra”. Maggiori informazioni: Nagasawa a Palazzo Reale di Napoli.

Santiago Calatrava: Nella luce di Napoli in mostra al Museo di Capodimonte

Ben quattrocento opere, tra sculture, disegni e maquette di Santiago Calatrava, una fra le menti creative più brillanti dei nostri giorni e grande artista contemporaneo, saranno fino al 10 maggio al Museo di Capodimonte. Lo spagnolo Santiago Calatrava è architetto, ingegnere, pittore, scultore, disegnatore e vero artista contemporaneo. Maggiori informazioni: Santiago Calatrava: Nella luce di Napoli.

Fiabe al Museo: una mostra fantastica al Teatro di San Carlo a Napoli

Fiabe al Museo è una bella mostra per far conoscere ai bambini, e non solo, la grande storia degli spettacoli del San Carlo a Napoli con i costumi, i figurini, i bozzetti, gli oggetti di scena originali ispirati al mondo fantastico del Teatro. La mostra è al MeMus, il Museo e Archivio Storico del Teatro di San Carlo, dal 4 gennaio 2020. Fiabe al Museo

David e Caravaggio, una mostra a Napoli a Palazzo Zevallos Stigliano

Fino al 19 aprile 2020 ci sarà una mostra molto particolare a Napoli, nello splendido Palazzo Zevallos Stigliano sede delle Gallerie D’Italia di Banca Intesa, che mette in relazione l’influenza che ha avuto la pittura di Caravaggio sulla pittura francese neoclassica di Jacques-Louis David. David e Caravaggio

La grande Napoli Borbonica in mostra a Capodimonte

Fino al 21 giugno 2020 nel Museo di Capodimonte, una bella mostra Napoli Napoli… di lava, porcellana e musica, che racconterà la storia di Napoli capitale del Regno dal 700 all’800. Oltre 1000 oggetti nelle 18 stanze dell’Appartamento Reale Napoli Napoli… di lava, porcellana e musica

Thalassa. Meraviglie sommerse dal Mediterraneo al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Fino al 9 marzo 2020 al MANN si Napoli, al prestigioso Museo Archeologico Nazionale si potrà ammirare anche la mostra Thalassa. Meraviglie sommerse dal Mediterraneo. Uno straordinario percorso espositivo che presenta circa 400 reperti, provenienti da grandi e prestigiose istituzioni italiane ed internazionali che ci mostreranno un volto nuovo del Mare Mediterraneo, il Mare nostrum che, già nell’antichità, aveva un profondo valore simbolico, culturale ed economico. Thalassa. Meraviglie sommerse dal Mediterraneo al MANN

Le opere di Jan Fabre al Pio Monte della Misericordia

Quattro nuove opere dell’artista Jan Fabre, splendide sculture in corallo rosso, saranno esposte al Pio Monte della Misericordia presso la Cappella dell’Istituto, dove si trova già lo straordinario quadro del Caravaggio, “le sette opere della misericordia” del 1607, e poi altri capolavori di Battistello Caracciolo, Luca Giordano e altri grandi artisti. Le opere di Jan Fabre al Pio Monte

Andy Warhol in mostra a Napoli alla Basilica della Pietrasanta

Una grande mostra con oltre 150 opere di Andy Warhol si terrà a Napoli nei suggestivi spazi della Basilica della Pietrasanta in via dei Tribunali fino al 23 febbraio 2020. L’esposizione dal titolo La vera essenza di Warhol, con 150 opere del grande artista Andy Warhol mostra a Napoli

Le opere di Salvador Dalí in mostra a Palazzo Fondi a Napoli

Nella suggestiva cornice di Palazzo Fondi nel centro di Napoli fino al 2 febbraio 2020, si terrà la mostra, Branding Dalí. La costruzione di un mito che mette in luce l’operazione di branding di se stesso, attuata dal grande artista catalano durante le sua vita. A Palazzo Fondi potremo ammirare ben 150 opere del grande artista catalano Branding Dalì a Palazzo Fondi

“Vulcanica: il Fuoco che crea” al Museo del Tesoro di San Gennaro

Fino al 20 gennaio 2020 al Museo del Tesoro di San Gennaro una mostra curata da Paolo Jorio, direttore del Museo del tesoro di San Gennaro e realizzata in collaborazione con il MANN, l’Osservatorio Vesuviano e il Museo del Corallo Ascione dedicata alla forza sterminatrice del Vesuvio che nei secoli ha distrutto, ma che ha anche creato. E alla cui forza devastatrice i napoletani hanno contrapposto San Gennaro formando il Tesoro di San Gennaro, il patrimonio artistico più importante al mondo. “Vulcanica: il Fuoco che crea”

In forma d’acqua a Castel dell’Ovo

Fino al 20 gennaio 2020 una mostra fotografica di Claudio Koporossy a cura di Mimma Sardella con circa cinquanta opere del fotografo italo svizzero allestite nella Sala delle Terrazze del Castel dell’Ovo, luogo mediatico, scelto per lo stringente rapporto con il mare, la gran madre, la mèr, infinita e complessa espansione d’acqua. Perché l’acqua è per lui, come egli stesso racconta, “una magnifica ossessione”. In forma d’acqua a Castel dell’Ovo

Capire il Cambiamento Climatico al MANN

Al MANN fino al 31 maggio 2020 ci sarà anche la particolare mostra Capire il Cambiamento Climatico una experience exhibition prodotta da OTM Company e Studeo Group, in collaborazione con National Geographic. Capire il Cambiamento Climatico

BERLIN 1989: la pittura in Germania prima e dopo il Muro a Palazzo Zevallos

Berlin 1989 è una mostra che sarà a Napoli, a Palazzo Zevallos fino al 19 gennaio 2020 dove troveremo opere di artisti tedeschi di prima e dopo la caduta del Muro di Berlino avvenuta nel 1989. Opere dei “berlinesi” e di alcuni esponenti più giovani, quelli di “dopo il muro”. BERLIN 1989

100 grandi lupi in ferro di Liu Ruowang a Piazza Municipio a Napoli

Una grande installazione in piazza Municipio sarà l’attrazione del Natale 2019 e rimarrà fino al 31 marzo 2020. Cento lupi in ferro costruiti a Pechino da Liu Ruowang, scultore cinese di fama internazionale, una grande installazione concettuale dal titolo Wolves coming. 100 lupi in ferro a Piazza Municipio

Dove vedere a Napoli tre capolavori di Caravaggio

Forse non tutti lo sanno ma a Napoli ci sono ben tre grandi capolavori di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. Tre grandi quadri stupendi tra cui l’ultimo capolavoro dipinto dal Caravaggio prima di morire. Scoprite dove sono nel nostro post. A Napoli tre capolavori di Caravaggio

Le mostre da non perdere vicino Napoli

Van Gogh, la mostra immersiva a Salerno

Fino al 23 febbraio 2020 a Salerno, in concomitanza con le straordinarie Luci d’Artista, si terrà nel complesso monumentale di Santa Sofia la mostra multimediale Van Gogh – La mostra immersiva. che ci consentirà di immergerci nei quadri e nelle atmosfere di Van Gogh. Van Gogh, la mostra immersiva a Salerno

Da Artemisia a Hackert: storia di un antiquario collezionista alla Reggia di Caserta

Fino al 13 gennaio 2020 in alcune Sale della Reggia di Caserta si terrà una bella mostra. In esposizione le opere appartenenti al gallerista Cesare Lampronti per avvicinare il mondo del collezionismo privato e delle Gallerie d’arte a quello dei Musei. Da Artemisia a Hackert

Gladiatori combattenti: un nuovo magnifico affresco scoperto a Pompei

Pompei non finirà mai di stupirci. In questi giorni è stato annunciato un nuovo eccezionale ritrovamento effettuato a Pompei nell’area di cantiere della Regio V: un affresco eccezionale che riproduce la scena di un combattimento tra due gladiatori. I Gladiatori combattenti un affresco ritrovato

Come vedere l’enorme patrimonio d’arte della Campania a un prezzo irrisorio

Campania>artecard 365: l’abbonamento per visitare e scoprire le bellezze della Campania

E’ disponibile l’abbonamento per visitare e scoprire le tantissime bellezze della nostra terra. Posti straordinari, ricchi di storia e di tesori: tanti siti archeologici e Musei di Napoli e della Campania per un anno ad un prezzo incredibile. Con soli 40 € (o 30 fino a 25 anni) si potrà entrare per 365 giorni ben 2 volte, in più di 50 siti archeologici a Napoli e in Campania, dalla data di attivazione nel periodo. Inoltre si otterrà lo sconto del 50% sul biglietto di altri 50 siti. XMAS Gold 365 Campania > artecard