Banksy e la (Post) Street Art al PAN di Napoli

Al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli in Via dei Mille, 60 si terrà fino al 16 febbraio 2020 una mostra collettiva dal titolo “Banksy e la (post) street art” dedicata al movimento artistico underground della street art.

L’esposizione è curata da Andrea Ingenito e propone al pubblico circa 70 opere provenienti da collezioni private e da gallerie italiane e straniere per raccontare il fenomeno artistico del momento, con tutte le contraddizioni e i continui interrogativi che i loro protagonisti volutamente riservano allo spettatore.

Tante opere da quelle dell’artista più discusso del momento qual è Banksy, che apre il percorso espositivo, e poi dell’esuberante e coloratissimo Mr. Brainwash, ma anche i lavori di Obey e dell’italiano Mr. Savethawall.

Banksy e il suo legame con la città di Napoli

Il curatore Ingenito ha deciso di aprire il percorso della mostra con Banksy sia per la sua fama che per il particolare legame con la città di Napoli.

Banksy, infatti, già nel 2010 lasciò sui muri della città lo straordinario murales, poi vandalizzato, con l’Estasi di Santa Teresa, e poi, tempo dopo, lo stencil in Piazza dei Girolamini chiamato la Madonna con la pistola, l’unica sua opera rimasta in Italia.

In mostra anche opere di Mr. Brainwash lo streetartist mondano che non disdegna i salotti buoni del jet-set, di OBEY divenuto famoso con i suoi “manifesti – non autorizzati” su Barak Obama, e poi dell’italiano Mr. Savethewall, definito da alcuni ribattezzato il Banksy italiano, che critico verso la street art tradizionale, non dipinge sui muri, e fissa le sue opere con un nastro adesivo alle pareti.

Per tutto il periodo della mostra sarà possibile acquistare un Biglietto integrato per le mostre al PAN di “Banksy e la (post) streetart” e “Joan Miró. Il linguaggio dei segni”

