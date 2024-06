Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 6 al 9 giugno 2024

Sagra delle Ciliegie - Foto di Dovile Ramoskaite su Unsplash

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi dell’entroterra della Campania

Sagre e feste in Campania dal 6 al 9 giugno 2024 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

Festa della Ciliegia a Campoli del Monte Taburno

A Campoli del Monte Taburno in provincia di Benevento nei giorni 7-8-9 giugno 2024 si terrà anche quest’anno la Festa della Ciliegia organizzata dalla Pro Loco ‘Monte Taburno’. Tre giorni con tanti eventi, buon cibo, ottimo vino, musica, divertimento e scoperta dei sapori e delle bellezze del territorio. Prevista anche la possibilità di comprare le ciliegie direttamente dai produttori, recandosi al Mercato della Ciliegia dove si troveranno le numerose varietà ed eccellenze del frutto. La manifestazione si svolge nel centro storico, tra vicoli in pietra, piccole stradine, scorci mozzafiato e il calore della accoglienza degli abitanti della zona. Non mancheranno le altre eccellenze locali e poi in un variegato programma con eventi dal venerdì alla domenica. Festa della Ciliegia a Campoli

Beer Fest: la Festa della Birra Artigianale a San Marco di Castellabate

Sabato 8 Giugno ritorna per la sua terza edizione la bella Festa della Birra Artigianale a San Marco di Castellabate, frazione sul mare di Castellabate (SA). La festa inizierà a partire dalle ore 20.30 in Corso De Angelis a San Marco di Castellabate. Anche quest’anno ci saranno diversi birrifici artigianali presenti provenienti dalla Campania, e non mancheranno stand dedicati al buon cibo della zona: una vasta sezione Food che non scontenterà nessuno con diverse specialità culinarie del territorio. Festa della Birra Artigianale

La festa dell’International Street Food Festival arriva a Nola

A Nola, in Piazza Duomo da giovedì 6 a domenica 9 giugno 2024 ci saranno quattro giorni dedicati alla degustazione e valorizzazione del food & beverage italiano e internazionale di strada con ingresso gratuito all’area dell’evento. Prevista la partecipazione di tanti Operatori che proporranno i migliori Street Food internazionali, le Birre Artigianali di microbirrifici d’Italia e dal mondo e i dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale. International Street Food Festival a Nola

L’Irpinia Express: in treno storico nei luoghi più belli dell’Irpinia

Ogni fine settimana di giugno 2024 ci saranno i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. L’Irpinia Express è un treno storico che, grazie ad un accordo tra Regione Campania e Fondazione FS, permette di compiere straordinari viaggi su treni d’epoca sulla tratta Avellino-Rocchetta Sant’Antonio ogni volta alla scoperta di nuovi affascinanti borghi attraversati dalla linea ferroviaria I viaggi sull’Irpinia Express avvengono a bordo delle storiche automotrici ALN 668 in livrea originale (in particolare la n. 1882) e con gli interni in velluto appositamente revampizzati. Questo weekend: 9 giugno 2024 – da Avellino a Lago Laceno. L’Irpinia Express il treno storico

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: date e piazze

Anche per tutto il mese di giugno 2024 in alcune piazze di Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0 Mercatini Agroalimentari di Coldiretti

Destination Vesuvio: arriva il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

Grande novità a Napoli per visitare il “Vesuvio”, il vulcano più famoso del mondo. E’ stato attivato un servizio di bus, scoperto, per raggiungere comodamente la vetta del famoso vulcano in un bus turistico di medie dimensioni godendo della magia del Golfo di Napoli, dell’isola di Capri, Ischia e Procida. Il nuovo servizio è effettuato dalla Green Line Tours sightseeing un azienda che garantisce un collegamento quotidiano, disponibile in prenotazione, al momento, fino a fine ottobre 2024. arriva il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. Oggi, la domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato. Il mercato del vintage che si svolge ad Agnano è una bella occasione per trovare oggetti di una volta, dagli oggetti di antiquariato a quelli di modernariato e poi artigianato, usato, collezionismo, curiosità di ogni epoca e paese. “Mostra mercato dell’antiquariato”

A Forio d’Ischia riaprono gli straordinari Giardini la Mortella

Riaperti alle visite del pubblico, dopo la pausa invernale, gli splendidi Giardini La Mortella di Forio d’Ischia tra lo splendore della natura primaverile con Camelie tardive e le prime fioriture delle Ninfee nei vari specchi d’acqua del giardino. Giardini la Mortella

Brick Live – Ocean: il mondo della Lego arriva a Caserta nei Giardini Maria Carolina

Proroga fino al 14 Luglio 2024 a Caserta Brick Live-Ocean, il magico mondo dei mattoncini LEGO nei Giardini Maria Carolina a pochi metri dalla Reggia, i visitatori avranno la possibilità di trascorrere tante ore all’insegna del divertimento in un ambiente stimolante, interattivo della Lego. Brick Live-Ocean

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

Ripartono le corse della funivia del Monte Faito: in 8 minuti dal mare alla montagna

Ricominciano le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. funivia del Monte Faito

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.