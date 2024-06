Scopri l’Irpinia in Treno Storico: Irpinia Express a Giugno 2024

Ripartono i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express che ci consentiranno di conoscere zone bellissime dell’avellinese viaggiando su treni d’epoca

Ogni fine settimana di giugno 2024 ci saranno i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia.

L’Irpinia Express è un treno storico che, grazie ad un accordo tra Regione Campania e Fondazione FS, permette di compiere straordinari viaggi su treni d’epoca sulla tratta Avellino-Rocchetta Sant’Antonio ogni volta alla scoperta di nuovi affascinanti borghi attraversati dalla linea ferroviaria Gli eventi sono gestiti dall’Associazione InLocoMotivi e consentono di conoscere zone bellissime dell’Irpinia viaggiando su treni storici. Info sulla pagina facebook ufficiale

I viaggi sull’Irpinia Express avvengono a bordo delle storiche automotrici ALN 668 in livrea originale (in particolare la n. 1882) e con gli interni in velluto appositamente revampizzati.

Le corse di Giugno 2024 sull’Irpinia Express

Cinque gli itinerari in treno storico per giugno 2024 tra le bellezze architettoniche, paesaggistiche e gastronomiche irpine. Il treno vi porterà in giro per l’Irpinia alla scoperta di veri tesori e luoghi stupendi dell’Irpinia.

I viaggi di giugno 2024 sono i seguenti:

2 giugno 2024 – da Avellino a Rocchetta

9 giugno 2024 – da Avellino a Lago Laceno

16 giugno 2024 – da Avellino a Caposele

23 giugno 2024 – da Avellino a Montemiletto

30 giugno 2024 – da Avellino per Taurasi

Salvo treni speciali in linea di massima il biglietto per adulti, andata e ritorno, costa tra i 12/15€ – Il biglietto al 50% per ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti, andata e ritorno – Biglietto gratuito per i bambini dai 0 ai 4 anni (è comunque necessario prenotare il biglietto gratuito per assicurarsi il posto a sedere)

