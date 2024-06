Scopri la Festa della Ciliegia a Campoli del Monte Taburno: Eventi, cibo e musica

Ph ProLoco Campoli del Monte Taburno

Torna anche quest’anno la grande festa della ciliegia a Campoli del Monte Taburno con tre giorni di eventi, buon cibo, ottimo vino, musica, divertimento e scoperta dei sapori e delle bellezze del territorio. Non mancherà la possibilità di comprare le ciliegie direttamente dai produttori

A Campoli del Monte Taburno in provincia di Benevento nei giorni 7-8-9 giugno 2024 si terrà anche quest’anno la famosissima Festa della Ciliegia organizzata dalla Pro Loco ‘Monte Taburno’ con il patrocinio del Comune e dell’Unpli provinciale. Tre giorni con tanti eventi, buon cibo, ottimo vino, musica, divertimento e scoperta dei sapori e delle bellezze del territorio.

Prevista anche la possibilità di comprare le ciliegie direttamente dai produttori, recandosi al Mercato della Ciliegia dove si troveranno le numerose varietà ed eccellenze del frutto. Fitto il programma della manifestazione 2024 che prevede tanti eventi.

La manifestazione si svolge nel centro storico, tra vicoli in pietra, piccole stradine, scorci mozzafiato e il calore della accoglienza degli abitanti della zona. Non mancheranno le altre eccellenze locali e poi in un variegato programma con eventi dal venerdì alla domenica.

Previsto tanti buoni piatti a base di ciliegie e poi il buon cibo della zona

Negli stand gastronomici si troveranno un menù a base di ciliegie, con Risotto alla Ciliegia, straccetti di pollo con crema alle Ciliegie, rucola e ciliegie fresche, dolce alla ciliegia e un assaggio di ciliegie fresche oppure un menù, detto “della tradizione”, con un piatto di pasta fresca ai pomodorini con melanzane o altri ortaggi di stagione e, come secondo la «mitica» Padellaccia a base di carne di maiale con patate e peperoni.

E poi la Pizzeria con tre pizze che celebrano le ciliegie ed i sapori del territorio e uno stand intero è dedicato ai dolci alla Ciliegia. Non mancherà La braceria con la salsiccia di maiale locale o la bistecca di “capocollo” alla brace, serviti nella ciabatta di “Pane di Campoli DOP”.

Alla Festa della Ciliegia anche tante attività ed eventi

Per questa bella festa l’organizzazione ha lavorato molto bene. Previste visite per conoscere il territorio, le persone, le aziende, e poi escursione in mountain bike per gli appassionati, Trekking di 8 km circa, da percorrere il gruppo con una guida, e poi Raduno auto d’epoca, due laboratori e tanto altro. Non mancheranno visite Guidate come il “tour in fuoristrada” che ti farà attraversare le campagne ed i ruscelli, oppure una “visita a cavallo” tra gli alberi di ciliegia!.

Da segnalare anche il pacchetto All Inclusive con pernottamento e la prima colazione in uno dei B&B convenzionati, un pasto completo a scelta in uno degli stand, la visita guidata nei ciliegeti e la partecipazione alla degustazione guidata vini del territorio, formaggi e marmellata.

Festa della Ciliegia 2024 a Campoli del Monte Taburno

Quando: 7-9 giugno 2024

7-9 giugno 2024 Dove: Campoli del Monte Taburno, Benevento

Campoli del Monte Taburno, Benevento Biglietti: Ingresso libero, acquisto di cibo e prodotti sul posto

Ingresso libero, acquisto di cibo e prodotti sul posto Maggiori informazioni: via whatsapp al 338.1933698 canali social dell’associazione – Pro loco Monte Taburno

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.