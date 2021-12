Cosa fare a Napoli e in Campania il giorno 8 dicembre alla Festa dell’Immacolata

©peppemor

Giorno di festa l’8 dicembre, festa dell’Immacolata, con il Natale che si avvicina e con tante cose da fare. Un giro per i mercatini natalizi a Napoli e nelle vicinanze ma anche concerti, un viaggio in treno storico, mostre e tanto altro sempre con una bella atmosfera natalizia che contraddistingue questo periodo dell’anno.

Anche mercoledì 8 dicembre 2021, la festa dell'Immacolata, a Napoli ci saranno tante cose da fare e, con il Natale che si avvicina si può fare un bel giro per i mercatini natalizi a Napoli e nelle vicinanze. Ma in città e nelle vicinanze ci sono sempre tante cose da fare tra concerti, spettacoli teatrali, un viaggio in treno storico, mostre e tanto altro sempre con una bella atmosfera natalizia che contraddistingue la città in questo periodo dell'anno. Vediamo cosa si può fare a Napoli e nelle vicinanze mercoledì 8 dicembre 2021.

Eventi a Napoli e nei dintorni per l’8 dicembre

Magico Natale all’Edenlandia di Napoli: grande festa l’8 dicembre

Grande festa all’Edenlandia perché arriva Babbo Natale dalla Lapponia con una magica carrozza e ci sarà una grande festa. Prima di lui ci saranno 30 pattinatori e tanto altro Un ricco programma natalizio per tutto dicembre ad Edenlandia dove si entra sempre gratis. Giornate speciali con l’arrivo di Babbo Natale in una magica carrozza, e poi le luci natalizie, i pattinatori sul ghiaccio, i grandi illusionisti e tanto altro. Magico Natale

“I Concerti d’Autunno” gratuiti della Chiesa Luterana di Napoli

Iniziata a Napoli la rassegna dei Concerti di Autunno 2021 dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli, che si svolgeranno di Mercoledì ma nella Chiesa Anglicana di Napoli a Chiaia. Prossimo 8 dicembre Concerti d’Autunno

Peppe Barra al Teatro Augusteo di Napoli con “Non c’è niente da ridere”

Mercoledì 8 dicembre alle 18 al Teatro Augusteo di Napoli “Non c’è niente da ridere” con Peppe Barra per la regia di Lamberto Lambertini. Peppe Barra al Teatro Augusteo

Mercatini di Natale a Napoli nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Aperto l’8 dicembre il Museo di Pietrarsa dove si terranno i Mercatini di Natale con tante casette di legno riccamente addobbate ma anche con un ricchissimo programma di eventi e animazione per piccoli e grandi tutti i giorni ed anche una grande area food. E nel prezzo anche la visita al Museo Ferroviario di Pietrarsa Mercatini di Natale a Pietrarsa

Pietrarsa Express 2021: il treno storico da Napoli al Museo Ferroviario di Pietrarsa

E per un giorno speciale a Pietrarsa si potrà andare in treno storico, il Pietrarsa Express, che collega la Stazione Centrale di Napoli al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Viaggi a bordo di carrozze d’epoca Centoporte e Corbellini, trainate da locomotive elettriche E626 prossimo 8 dicembre 2021 Pietrarsa Express 2021

La fabbrica dei sogni, il musical di Sal Da Vinci al Cilea a Napoli

L’8 dicembre alle 21 al Teatro Cilea del Vomero il grande spettacolo di Sal da Vinci La Fabbrica Dei Sogni sempre assieme alla brava Fatima Trotta La fabbrica dei sogni

Dante Inferno: a Castel dell’Ovo un’esperienza immersiva in 3D

Anche l’8 dicembre 2021 nella Sala delle Carceri di Castel dell’Ovo ci l’evento “Dante Inferno”, un’animazione tridimensionale delle illustrazioni della Divida Commedia realizzate da Gustave Doré. Costa solo 3,50 euro Dante Inferno

Mostra di arte presepiale al Centro commerciale La Birreria

A Napoli, nella Galleria del Centro commerciale La Birreria, si terrà fino al 6 gennaio 2022 una mostra di Arte presepiale dal titolo “La magia dei presepi”, che sarà visitabile liberamente negli orari di apertura del centro. La magia dei presepi

La Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

E’ iniziata a Napoli la 150 esima Fiera di Natale di San Gregorio Armeno, La più famosa e conosciuta fiera napoletana, la tradizionale e storica Fiera di San Gregorio Armeno conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Natale in Reggia: mercatini, spettacoli ed eventi nella Reggia di Portici

A Portici ‘Natale in Reggia’ con mercatini di Natale e poi tanti eventi e spettacoli tra cui anche il “Concerto di Capodanno” tra palazzo Reale e il Galoppatoio con tanti appuntamenti e spettacoli fino al 6 gennaio 2022. L’8 dicembre Tombola Storica e uno spettacolo interessante. Natale in Reggia

“Mille Miliardi di Alberi” Enza Monetti a San Domenico Maggiore

Dal 4 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022 nel Complesso monumentale di San Domenico Maggiore la personale di Enza Monetti con 30 opere taglienti, nostalgici, eleganti, modulati sul senso del rispetto e della rinascita, la cui rifioritura lascia negli occhi del visitatore un alone di fiduciosa e serena speranza nel futuro. Ingresso libero “Mille Miliardi di Alberi

Eventi nel resto della Campania per l’8 dicembre 2021

Wine tour a Castelvetere sul Calore, alla scoperta dei buoni vini e del borgo

Bell’evento a Castelvetere sul Calore, nell’avellinese dove la Cantina Aminea organizza dei Wine Tour per gustare i vini e i sapori della zona. Previste per tre giorni degustazioni, visite guidate all’azienda e al vicino borgo di Castelvetere sul Calore l’8 dicembre Wine tour

Borgo Natale 2021: i mercatini natalizi nel borgo medioevale di Casertavecchia

Anche l’8 dicembre 2021 “Borgo Natale” con i Mercatini di Natale nel borgo medievale di Casertavecchia tra i vari portoni delle case del borgo. Borgo Natale mercatini natalizi a Casertavecchia

La Valle del Natale 2021: villaggio natalizio, mercatini, laboratori e spettacoli a Torre del Greco

Anche l’8 dicembre 2021 nel grande complesso turistico della Valle dell’Orso a Torre del Greco ritorna la Valle del Natale con anche grandi novità. Ed anche per questa 5a edizione è stato premiato ai Parksmania Awards come “miglior progetto famiglia realizzato nei parchi europei”. La Valle del Natale 2021

La casa di Babbo Natale più grande d’Italia nel Castello di Agropoli

Anche l’8 dicembre 2021 nel Castello di Agropoli, ci sarà La Vera Casa di Babbo Natale con mercatini e una grande casa di Babbo Natale. La casa di Babbo Natale di Agropoli è la casa più grande d’Italia. La casa di Babbo Natale a Agropoli

Mercatini natalizi al Castello dell’Ettore nel borgo di Apice Vecchia

Aperti l’8 dicembre vicino a Benevento, nel borgo “fantasma” di Apice Vecchia si terranno gli straordinari mercatini natalizi nel Castello dell’Ettore fino al 19 dicembre 2021 Mercatini natalizi ad Apice Vecchia

