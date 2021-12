Peppe Barra al Teatro Augusteo di Napoli con “Non c’è niente da ridere”

Ph Facebook Teatro Augusteo

Apre la stagione teatrale del teatro Augusteo uno spettacolo da non perdere con Peppe Barra e Lalla Esposito per la regia di Lamberto Lambertini

E’ iniziata il 3 dicembre 2021 la stagione teatrale 2021/2022 del Teatro Augusteo di Napoli con “Non c’è niente da ridere” per la regia di Lamberto Lambertini e con Peppe Barra. Un grande spettacolo già reduce da tantissimi successi in tanti teatri e presentato anche quest’estate nel Chiostro del Duomo di Salerno per il Campania Teatro Festival.

Al Teatro Augusteo di Napoli “Non c’è niente da ridere” sarà da venerdì 3 a domenica 12 dicembre 2021 con sulla scena lo straordinario Peppe Barra e Lalla Esposito, con i musicisti dal vivo Giuseppe Di Colandrea (clarinetto), Agostino Oliviero (violino e mandolino), Antonio Ottaviano (pianoforte) per le musiche di Giorgio Mellone.

Il ritorno assieme di Peppe Barra e Lamberto Lambertini con “Non c’è niente da ridere”

Un grande spettacolo “Non c’è niente da ridere”, che trova d’accordo pubblico e critica, tra risate e commozione, leggerezza e cultura, raffinatezza e volgarità, presentato con un ritmo incalzante e continui cambi di scena, di luce, di costume, di linguaggio. Uno grande spettacolo interpretato da un grande attore. Uno spettacolo molto bello in cui la scenografia raffigura l’interno di un teatro, dal punto di vista degli attori, presentando così uno spettacolo al contrario.

E in questo luogo particolare si avvicendano l’Attore e l’Attrice, Peppe Barra e Lalla Esposito, con duetti, monologhi, canzonette di antico e moderno repertorio, ed anche con improvvisazioni straordinarie. “Uno spettacolo di “Varietà̀” con un finale in Maschera: l’Attore veste il costume di Pulcinella e l’Attrice quello di Colombina”: uno spettacolo che dev’essere visto e non raccontato. Da non perdere.

Non c’è niente da ridere all’Augusteo: prezzi, orari e date

Quando: dal 3 al 12 dicembre 2021

dal 3 al 12 dicembre 2021 Dove: Teatro Augusteo Piazzetta Duca D’Aosta 263, Napoli

Teatro Augusteo Piazzetta Duca D’Aosta 263, Napoli Prezzo biglietto: dai 20 ai 30 euro circa

dai 20 ai 30 euro circa Contatti e informazioni: 081- 414243 – 405660, lun/sab 10:30-19:30 – Teatro Augusteo Napoli

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata