Cinema all’Aperto 2020 a Napoli: i film dal 3 al 9 agosto 2020

I titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana da lunedì 3 a domenica 9 agosto 2020, ecco il programma nei cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze

Sempre tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze che continuano le proiezioni anche ad agosto, per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una location all’aperto. Di seguito troverete l’elenco dei film visibili in queste serate della settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 agosto 2020. Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Cinema all’aperto ai Quartieri Spagnoli in un Complesso del 500

Prezzo 5 euro – Quasi due mesi di proiezioni di sera ma anche di incontri con attori, attrici, registi,ecc. in un complesso del ‘500 ai Quartieri Spagnoli a Napoli.

Lunedì 3 Agosto – RICHARD JEWELL

Martedì 4 Agosto – RICHARD JEWELL

Mercoledì 5 Agosto – MATTHIAS & MAXIME

Giovedì 6 Agosto – MARTIN EDEN

Venerdì 7 Agosto – PER AMOR VOSTRO

Sabato 8 Agosto – I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA

Domenica 9 Agosto

Maggiori informazioni – Cinema all’aperto ai Quartieri

Film nel centro storico nel Cortile dell’Annunziata

Prezzo Gratis – Fino all’11 settembre cinema e altri spettacoli gratuiti in tutta la città nel Cortile del Complesso della Real Casa dell’Annunziata con prenotazione obbligatoria.

Venerdì 7 Agosto – NEVIA – Regia Nunzia De Stefano

Maggiori informazioni – Film nel Cortile dell’Annunziata

Film all’aperto nella ex-Base Nato di Bagnoli

Prezzo 5 euro – Ogni settimana dal mercoledì alla domenica l’Arena Modernissima propone due grandi arene cinematografiche all’aperto da 200 posti ognuna.

Mercoledì 5 agosto – sala 1 – MOTHERLESS BROOKLYN – I SEGRETI DI UNA CITTA’ – sala 2– LE RAGAZZE DI WALL STREET (HUSTLERS)



Giovedì 6 agosto – sala 1 – LA DEA FORTUNA – sala 2– MAI PER SEMPRE



Venerdì 7 agosto – sala 1 – BOHEMIAN RHAPSODY – sala 2– ND

Sabato 8 Agosto – sala 1 – MEMORIE DI UN ASSASSINO – MEMORIES OF MURDER (SALINUI CHUEOK)

– sala 2– EMMA

Domenica 9 Agosto – sala 1 – MATTHIAS & MAXIME – sala 2– AMMEN

Maggiori informazioni – Cinema all’aperto nella ex-Base Nato

“Arena Puteolana” Il cinema sotto le stelle al Rione Terra a Pozzuoli

Prezzo 4 euro – Cinema all’aperto nel Rione Terra a Pozzuoli con ben 200 i posti negli ampi spazi panoramici nel Largo sedile di porto

03 Agosto, Lunedì – JOJO RABBIT

04 Agosto, Martedì – FROZEN II – IL SEGRETO DI ARENDELLE (FROZEN II)

05 Agosto, Mercoledì – FAVOLACCE

06 Agosto, Giovedì – BOHEMIAN RHAPSODY

07 Agosto, Venerdì – HAMMAMET

08 Agosto, Sabato – LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA

09 Agosto, Domenica – LA MASCHERA- CONCERTO SPETTACOLO

Maggiori Informazioni – “Arena Puteolana”

Cinema sotto le stelle gratuito a Quarto

Gratis. Per la prima volta a Quarto, presso il Quarto Polo, ci sarà il “Cinema Sotto Le Stelle” con prenotazione obbligatoria.

domenica 9 agosto – ore 19.45 – BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI – Un film di Ettore Scola – Intervento degli attori, membri del cast e dibattito con il pubblico

Maggiori informazioni – Cinema sotto le stelle gratuito a Quarto

Cinema intorno al Vesuvio 2020: proiezioni gratuite a Villa Vannucchi

Prezzo Gratis – Tutte serate gratuite, su prenotazione obbligatoria per Cinema Intorno al Vesuvio nei giardini di Villa Vannucchi

lunedì 03/08/2020 – LA SCOMPARSA DI MIA MADRE

martedì 04/08/2020 – SOFIA

mercoledì 05/08/2020 – YOUTH

giovedì 06/08/2020 – LATIN LOVER

venerdì 07/08/2020 – TORNO DA MIA MADRE

sabato 08/08/2020 – IL RACCONTO DEI RACCONTI

domenica 09/08/2020 – DILILÌ A PARIGI

Maggiori informazioni – Cinema intorno al Vesuvio 2020

Ritorna Fresko Film il cinema all’aperto a Portici

Prezzo 3,50 euro – Fino al 6 settembre 2020 a Portici ritorna il buon cinema all’aperto con Fresko Film

Lunedi 3 Agosto – C’ERA UNA VOLTA…HOLLYWOOD

Martedì 4 Agosto – chiusura

mercoledì 5 Agosto – HAMMAMET

giovedì 6 Agosto – HAMMAMET

venerdì 7 Agosto – LE RAGAZZE DI WALL STREET

sabato 8 Agosto – LE RAGAZZE DI WALL STREET

domenica 9 Agosto – IL LADRO DI GIORNI

Maggiori informazioni Fresko Film. Ritorna Fresko Film

Cinema sulla spiaggia al Nabilah con Aperitivi al tramonto e Cene in riva al mare

Proiezioni Sonore si svolge il giovedì sera sulla spiaggia del Nabilah sotto le stelle, aperitivi e cene in riva al mare.

Giovedì 6 Agosto MOULIN ROUGE segue serata La vie en Rose ed altri Can Can

Maggiori informazioni – Proiezioni Sonore al Nabilah

Drive-in, il cinema all’aperto in auto a Pozzuoli: il programma delle proiezioni

Al Drive In di Pozzuoli, un grande cinema all’aperto per vedere i film nella nostra auto. Proiezioni tutti i giorni escluso il Martedì.

Lunedi 3 Agosto – CENA CON DELITTO

Martedì 4 Agosto – ————–

mercoledì 5 Agosto – CENA CON DELITTO

giovedì 6 Agosto – CENA CON DELITTO

venerdì 7 Agosto – ND

sabato 8 Agosto – ND

Domenica 9 Agosto – ND

Maggiori informazioni – Drive-in a Pozzuoli

