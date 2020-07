Midnight in Paris di Woody Allen proiettato sulla spiaggia del Nabilah

Ritorna anche giovedì sera Proiezioni Sonore, sulla spiaggia del Nabilah, l’iniziativa che propone, sulla bella spiaggia di Bacoli, aperitivi al tramonto, cene in riva al mare, cinema sotto le stelle e musiche speciali

Continua con successo il cinema sotto le stelle sulla spiaggia del Nabilah Beach Club di Bacoli. Proiezioni Sonore è l’evento che propone, il giovedì sera, una serata veramente speciale al Nabilah con una movie night tra video, sound e mare.

Prenotando un aperitivo o una cena à la carte si potrà anche assistere, dalle 21,30, alle proiezioni di film straordinari e continuare poi la serata sotto le stelle con una selezione speciale del DJ Cerchietto.

Giovedì 9 luglio film da Oscar con Midnight in Paris e cene in riva al mare al Nabilah

Ed anche giovedì 9 sarà una serata veramente speciale al Nabilah grazie a Proiezioni Sonore tra aperitivi al tramonto o cene in riva al mare, il cinema sotto le stelle e le musiche davvero speciali per finire la serata. Questa settimana Giovedì 9 luglio sarà proiettato Midnight in Paris di Woody Allen sulla riva al mare al Nabilah.

Sempre grandi pellicole e poi musiche scelte con cura per farci godere sulla spiaggia del Nabilah tanti quei film divenuti cult come quelli di Woody Allen, Quentin Tarantino, Ferzan Ozpetek, Paolo Sorrentino e poi i brani di Morricone, Rota e di tanti altri maestri della grande musica.

E giovedì 9 non mancherà anche la passione del DJ Cerchietto che renderà unica la notte al Nabilah tra vestigia romane e scenari magici.

Il programma delle prossime serate del giovedì al Nabilah Beach Club

Le serate del giovedì sera al Nabilah continuano e il 9 luglio ci sarà Midnight in Paris, la pellicola diretta e sceneggiata da Woody Allen che si è aggiudicata il Premio Oscar, il Golden Globe e tanti altri premi. A seguire le musiche Acid Jazz e Classiconi Anni Trenta di DJ Cerchietto per concludere una serata veramente speciale.

Una magia che si rinnova ogni giorno e ogni notte al Nabilah Beach Club di Bacoli tra la spiaggia esclusiva con ingressi limitati, il giardino sul mare con un prato vero che si nutre di acqua salata come le Tamerici impiantate per dare ombra naturale, il ristorante direttamente sul mare e il cocktail bar che guarda il tramonto.

Proiezioni sonore al Nabilah Beach Club