Cinema sotto le stelle gratuito a Quarto

Per la prima volta a Quarto, presso il Quarto Polo, si svolgerà il “CINEMA SOTTO LE STELLE” con appuntamenti gratuiti la domenica da vivere insieme e in piena sicurezza nel rispetto delle misure di sicurezza

Con i cinema ancora chiusi continuano le rassegne di cinema all’aperto sotto le stelle a Napoli e nelle vicinanze. E oggi vi parliamo di “Cinema sotto le stelle” una rassegna di cinema all’aperto che si svolgerà al Quarto Polo in via Dorando Pietri, una struttura comunale di Quarto che viene gestita dal gruppo di imprese sociali e associazioni sportive.

Pochi film ma buoni per una rassegna che si svolgerà nelle prossime domeniche di agosto e che è iniziata domenica 26 luglio. L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria al numero 351 879 52 71. L’organizzazione metterà in atto tutte le misure di prevenzione previste nella vigente legislazione per l’emergenza per far vivere a tutti momenti di spensieratezza tutti assieme. Gli spettacoli cominciano alle 19.45 al Quarto Polo in via Dorando Pietri a Quarto Flegreo.

Cinema sotto le stelle – programma

domenica 26 luglio – ore 19.45 – NI UN PIBE MENOS ( 2017, 67 min) – Un film di Antonio Manco Previsto l’intervento del regista e poi il dibattito con il pubblico

( 2017, 67 min) – Un film di Antonio Manco Previsto l’intervento del regista e poi il dibattito con il pubblico domenica 2 agosto – ore 19.45 – SELFIE (2019, 78 min) – Un film di Agostino Ferrente. Previsto l’intervento degli attori, membri del cast e poi il dibattito con il pubblico

(2019, 78 min) – Un film di Agostino Ferrente. Previsto l’intervento degli attori, membri del cast e poi il dibattito con il pubblico domenica 9 agosto – ore 19.45 – BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI (1976, 115 min) – Un film di Ettore Scola. Previsti interventi e dibattito con il pubblico.

Maggiori informazioni – Cinema sotto le stelle