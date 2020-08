Cinema all’aperto ai Quartieri Spagnoli di Napoli: Programma di Agosto 2020

La grande struttura cinquecentesca di Foqus nei Quartieri Spagnoli a Napoli ospita per quasi due mesi proiezioni serali ed anche di incontri con attori, attrici, registi, critici e appassionati dei lungometraggi e dei documentari

Continua Estate a Corte a Napoli il grande cinema nei Quartieri Spagnoli con proiezioni serali dal che proseguiranno fino al 24 agosto 2020 alle ore 21 con porte aperte dalle 20. Estate a Corte si terrà presso la Corte dell’arte di Foqus in Via Portacarrese a Montecalvario 69 nei Quartieri Spagnoli nel grande Complesso cinquecentesco della Fondazione Foqus nel pieno rispetto delle normative vigenti per l’emergenza in corso.

Anche per il mese di agosto ogni sera ci sarà il buon cinema con anteprime, film di qualità e d’essai all’aperto in una splendida Corte del Cinquecento, nel cuore di Napoli: non mancheranno anche incontri con attori, attrici, registi, critici e personaggi del mondo dello spettacolo. I biglietti costano 5€. La struttura è dotata di Bar Ristorante e Pizzeria, Servizi e Accesso per disabili e ci sarà il parcheggio interno gratuito per scooter. La prenotazione online è facoltativa a questo link.

La rassegna è organizzata da FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli, Movies Event e Bronx Film, con la direzione artistica di Pietro Pizzimento, Giuseppe Colella e Fabio Gargano. L’apertura di Foqus è prevista alle ore 20:00 mentre le proiezioni inizieranno alle ore 21

Estate a Corte: programma proiezioni di Agosto 2020 (in aggiornamento)

Sabato 1 Agosto – JOJO RABBIT ( Germania/USA, 2019, 108’)

Germania/USA, 2019, 108’) Domenica 2 Agosto – FIGLI ( Italia, 2020, 97’) Sarà Presente l’Attore Protagonista Valerio Mastandrea

Italia, 2020, 97’) Sarà Presente l’Attore Protagonista Valerio Mastandrea Lunedì 3 Agosto – RICHARD JEWELL (USA, 2019, 131’)

(USA, 2019, 131’) Martedì 4 Agosto – RICHARD JEWELL

Mercoledì 5 Agosto – MATTHIAS & MAXIME ( Canada, 2019, 119′)

Canada, 2019, 119′) Giovedì 6 Agosto – MARTIN EDEN ( Italia/Francia, 2019, 129’) di Pietro Marcello con Luca Marinelli

Italia/Francia, 2019, 129’) di Pietro Marcello con Luca Marinelli Venerdì 7 Agosto – PER AMOR VOSTRO (Italia/Fr, 2015, 109’)

Il programma completo verrà comunicato durante lo svolgimento della rassegna così come i nomi degli ospiti che parteciperanno di volta in volta.

Regole da rispettare per partecipare

Posti distanziati, si accede e si esce con la mascherina, all’ingresso vanno lasciati i propri dati d’identità e un numero di telefono. (Per velocizzare le operazioni si può scaricare il modulo sul sito di Foqus e consegnarlo già compilato).

Maggiori informazioni Info 081 19174938 – 328 4218405 – FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli

