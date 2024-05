Festa della Mamma 2024 alle Gallerie d’Italia a Napoli con eventi gratuiti

Due eventi gratuiti riservati ai bambini accompagnati da un adulto alle Gallerie d’Italia di Napoli, i musei di Intesa Sanpaolo, su via Toledo. Tra il gioco, l’arte e la storia in uno dei musei più particolari della città

In occasione della Festa della Mamma e della decima edizione dei Kid Pass Days le Gallerie d’Italia di Napoli, i musei di Intesa Sanpaolo che si trovano a via Toledo, a Palazzo Piacentini sede del Banco di Napoli, organizzano un evento gratuito per bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni, con un accompagnatore per ogni minore.

Domenica 12 ci sarà anche l’ingresso ridotto per le mamme accompagnate dai figli. Ricordiamo che alle Gallerie d’Italia i correntisti delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo entrano gratuitamente mostrando la propria carta/bancomat.

Due eventi gratuiti sabato e domenica prossimi alle Gallerie D’Italia a Napoli

Domenica 12 maggio 2024 alle ore 11:30 si terrà Un vaso animato – Kid Pass Days un bell’evento gratuito, con prenotazione obbligatoria che prevede visita guidata e laboratorio.

Un vaso animato – Kid Pass Days – Domenica 12 maggio 2024 alle ore 11:30 alle Gallerie d’Italia sarà possibile immergersi tra i reperti della Magna Grecia, dove incontreremo un giovane muscoloso, una vasaia e un mitico eroe alle prese con donne coraggiose e infuriate. Un grande banchetto con musica e vino metterà tutti d’accordo, ma tenetevi pronti a decorare un fantastico vaso con immagini – Attività gratuita, biglietto d’ingresso incluso – Percorso dedicato a bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni, con un accompagnatore per ogni minore – Informiamo che ogni attività sarà avviata al raggiungimento di un minimo di iscritti – Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente alle ore 14:00 al numero verde 800.167.619 o via mail all’indirizzo napoli@gallerieditalia.com

Anche sabato 11 maggio 2024 alle ore 16:30 si terrà un altro evento gratuito per bambini dai 6 ai 10 anni con un accompagnatore per ogni minore cui si accede sempre con prenotazione obbligatoria e che prevede visita guidata e laboratorio.

Con le mani – Kid Pass Days sabato 11 maggio 2024 alle ore 16:30 un bell’evento gratuito, alle Gallerie d’Italia si terrà un percorso dedicato alla storia del ritratto e la sua evoluzione, attraverso le opere del percorso Da Caravaggio a Gemito. I partecipanti verranno coinvolti nella realizzazione di una propria “scultura” raffigurante un volto attraverso l’utilizzo dell’argilla – Attività gratuita, biglietto d’ingresso incluso – Percorso dedicato a bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, con un accompagnatore per ogni minore – Informiamo che ogni attività sarà avviata al raggiungimento di un minimo di iscritti. Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente alle ore 14:00 al numero verde 800.167.619 o via mail all’indirizzo napoli@gallerieditalia.com

Velázquez. “Un segno grandioso” in mostra alle Gallerie d’Italia

Vi ricordiamo che fino al 14 Luglio 2024 degli straordinari dipinti di Diego Velázquez, in genere al National Gallery di Londra, ed altri grandi dipinti portati per l’occasione, saranno alle Gallerie d’Italia di Napoli assieme ai tanti capolavori dell’esposizione permanente per la mostra “Un segno grandioso” L’Ospite illustre: Diego Velázquez alle Gallerie d’Italia

Maggiori informazioni – Gallerie d’Italia Napoli

