Ricetta Scialatielli con Frutti di Mare – Cucina napoletana

Una ricetta della tradizione napoletana. Gli scialatielli sono un tipo di pasta fresca tipica di Amalfi creata da uno chef negli anni ’70

Una ricetta veloce e saporita per gustare i buoni frutti di mare insieme alla pasta assaporando il loro profumo assieme agli Scialatielli, la caratteristica pasta fresca della tradizione campana.

Gli scialatielli sono un tipo di pasta tipica della costiera amalfitana. Probabilmente il suo nome deriva dal napoletano “scialare nella tiella”, dovuto al fatto che alla fine delle preparazioni si deve ripassare la pasta in padella con tutti gli ingredienti per far insaporire il tutto.

Per una ricetta incredibile l’ideale sarebbe preparare in casa la pasta fresca, ma oggi, per fortuna, gli scialatielli si trovano anche anche nei banchi frigo dei supermercati tra le paste fresche

I nostri ingredienti per 4 persone

350 gr di Scialatielli

200 gr di cozze

200 gr di vongole

100 gr di gamberetti

100 gr di calamari

Pomodorini freschi del piennolo

un bicchiere di vino bianco possibilmente campano tipo Falanghina o Greco

uno spicchio d’aglio tritato

sale e pepe

olio d’oliva

Versa in padella un paio di cucchiai d’olio d’oliva con aglio e il prezzemolo fino a far dorare l’aglio (attento a non far bruciare l’aglio!).

Nel frattempo cuoci le cozze e le vongole a fuoco lento in un tegame coperto. Man mano che si aprono le valve dei molluschi riponili in un’ampia ciotola.

Versa il bicchiere di vino bianco nella prima padella e aggiungi i calamari tagliati a pezzettini, i gamberetti, le cozze e le vongole precedentemente cotte, aggiungendo un po alla volta dei pomodorini e l’acqua dei mitili filtrata.

Cuoci tutto a fuoco lento per 10/15 minuti controllando la cottura sui calamari.

Non dimenticarti di cuocere gli scialatielli e, a cottura completata, fai insaporire gli scialatielli mescolandoli energicamente insieme ai molluschi e fai saltare il tutto per qualche minuto a fuoco alto per mantecare il tutto con un po’ di acqua di cottura.

Ricordati di servire con una spolverata di pepe nero!

Buon appetito!