4 visite guidate da non perdere a Napoli nel weekend dal 16 al 19 gennaio 2025

Ph Lapis Museum

Anche nel prossimo fine settimana sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend, dal 16 al 19 gennaio 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Visite al percorso sotterraneo più suggestivo del centro antico di Napoli

Nel suggestivo scenario del centro storico di Napoli, la Basilica della Pietrasanta, oggi nota come LAPIS Museum, si erge quale prezioso scrigno di storia millenaria, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva senza precedenti nel ventre della città. Questo gioiello architettonico, custode di stratificazioni storiche plurisecolari, spalanca quotidianamente le sue porte dalle 10.00 alle 20.00, svelando un percorso sotterraneo di rara bellezza che attraversa le viscere dell’antica Neapolis. In questo periodo, il museo si arricchisce ulteriormente ospitando una interessante mostra, Impressionisti e la Parigi fin de siècle, che porta nel cuore di Napoli opere di grande rilevanza provenienti da collezioni private. La mostra, curata dall’illustre critico d’arte Vittorio Sgarbi, si propone come un viaggio attraverso la rivoluzione artistica che ha segnato il passaggio tra XIX e XX secolo, presentando capolavori di maestri quali Monet, Degas, Manet e Renoir e tanti altri. Il percorso sotterraneo, invece, si sviluppa nelle fondamenta del Complesso sovrastante, attraverso due sezioni principali di straordinario interesse storico-archeologico: il Museo dell’Acqua, dove giochi di luci e colori creano un’atmosfera quasi onirica, e il Decumano Sommerso, testimone silente della storia più recente della metropoli campana. Il percorso si snoda attraverso ambienti di particolare suggestione, tra cui spicca la Sala della Luna, omaggio all’antico tempio dedicato a Diana, divinità silvestre e lunare. Di particolare interesse è la Sala dei racconti, dove innovative tecnologie olografiche danno vita ai personaggi di Gennaro e Michela, che rievocano, con reminiscenze eduardiane, scorci di vita quotidiana degli anni ’40. Il percorso culmina nella toccante Sala dei bombardamenti, spazio dedicato alla memoria storica della città, che si conclude con un messaggio di speranza e pace, quanto mai attuale e significativo. L’esperienza di visita, articolata in sei turni giornalieri dal lunedì al venerdì (10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30 e 18.30) e cinque nei fine settimana (10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30), consente di scoprire una Napoli inedita e sorprendente. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente al numero 08119230565, operativo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00, sempre attivo con servizio messaggi WhatsApp, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo info@lapismuseum.com. Prezzi a partire da 10 euro. Previste varie riduzioni. Maggiori Informazioni per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Sabato 18 gennaio – Sir William Hamilton a Gallerie d’Italia

Sabato alle ore 10.30 visita guidata alla mostra Sir William e Lady Hamilton, alle Gallerie d’Italia di Napoli curata da Francesco Leone e Fernando Mazzocca che esplora la vita del diplomatico inglese William Hamilton e di sua moglie Lady Emma Hamilton, tra cultura e collezionismo. William Hamilton fu diplomatico britannico presso la corte di Ferdinando IV di Borbone e divenne una figura nota della vita culturale napoletana del XVIII secolo, insieme alla sua consorte Lady Emma Hamilton. La mostra ricostruisce l’epoca e ci permette di ammirare 78 opere tra dipinti, ceramiche, sculture e manufatti provenienti da collezioni prestigiose Maggiori informazioni sulla Mostra Per la visita guidata Costi da 14 euro. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Megaride Art

Domenica 19 gennaio – I Borghi di Napoli: dall’Arenella alle Case Puntellate

Per scoprire il borgo dell’Arenella si parte da piazza Muzij, e arriviamo fino alle Case Puntellate. Fino a inizio del ‘900, l’Arenella e anche il Vomero erano considerati luoghi di villeggiatura. Il piano regolatore arriva nel 1926, ma non sarà quello a sconvolgere l’ordine edilizio della collina, bensì le costruzioni del secondo dopoguerra. Da quel momento in poi, il panorama collinare cambia completamente. Aguzzando la vista, però, è possibile scorgere i dettagli che appartengono al passato. Dall’Arenella, ad Antignano, alle Case Puntellate. Sapete perché si chiamano così? Il percorso a ritroso nella memoria dei luoghi del passato porta ad evocarne i resti, spesso messi in ombra da una furia edilizia incauta. Appuntamento: alle 10e30 in piazza Muzij, all’ingresso della pasticceria Bellavia. La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti, la conferma verrà data ai prenotati il giorno che precede il tour, in mattinata.Prenotazione obbligatoria entro venerdì 17 gennaio alle ore 23 tramite mail. Contributo richiesto: 10 euro a persona. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione – Erika Chiappinelli Guida Turistica

Domenica 19 gennaio – Lux in Fundo tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma ogni sabato pomeriggio. Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione – a Catacombe di Napoli.

