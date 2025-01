Sir William e Lady Hamilton: Il fascino del ‘700 napoletano rivive alle Gallerie d’Italia

ph: Roberto Della Noce

Le Gallerie d’Italia ospitano una mostra dedicata a Sir William Hamilton e alla sua compagna, Lady Emma Hamilton, simboli della Napoli del Settecento. Una bella esposizione che racconta la vita del diplomatico britannico e il fascino di Lady Hamilton attraverso opere, manufatti e testimonianze che faranno immergere i visitatori in un’epoca di scambi culturali e innovazioni

Fino al 2 marzo 2025, le Gallerie d’Italia di Napoli ospitano la mostra Sir William e Lady Hamilton, curata da Francesco Leone e Fernando Mazzocca, che esplora la vita del diplomatico inglese William Hamilton e di sua moglie Lady Emma Hamilton, tra cultura e collezionismo. William Hamilton fu diplomatico britannico presso la corte di Ferdinando IV di Borbone e divenne una figura nota della vita culturale napoletana del XVIII secolo, insieme alla sua consorte Lady Emma Hamilton.

La mostra ricostruisce l’epoca e ci permette di ammirare 78 opere tra dipinti, ceramiche, sculture e manufatti provenienti da collezioni prestigiose tra Caserta, San Martino e dall’estero come la National Portrait Gallery di Londra, il Victoria & Albert Museum, la Tate, il British Museum, il Thyssen-Bornemisza di Madrid e la National Gallery of Art di Washington.

La metà del ‘700 a Napoli, un’epoca di scambi culturali e innovazioni

Una bella esposizione alle Gallerie d’Italia di Napoli che ci fa conoscere la vicenda umana e intellettuale di Hamilton, diplomatico, antiquario e vulcanologo che a Napoli, in pieno fermento illuminista, approfondì il proprio interesse verso antichità e scienze naturali. Le varie sezioni della mostra mostrano infatti il suo interesse per la vulcanologia, la pittura di paesaggio, la musica e il collezionismo.

In particolare Hamilton raccolse una collezione importante di antichità tra vasi greci dipinti, provenienti da Ercolano, Pompei, dall’Italia Meridionale e dalla Grecia, parte dei quali vennero acquistati dal British Museum nel 1772. Bella anche la sezione, dedicata al tema del viaggio, che ci presenta le spedizioni dell’inglese in Calabria e Sicilia, tra paesaggi e fenomeni naturali come i vulcani.

Un viaggio nella Napoli del Settecento: Sir William e Lady Hamilton

Quando : Fino al 2 marzo 2025. Orari di apertura: dal martedì alla domenica, 10:00 – 19:00 (ultimo ingresso ore 18:30).

: Fino al 2 marzo 2025. Orari di apertura: dal martedì alla domenica, 10:00 – 19:00 (ultimo ingresso ore 18:30). Dove : Gallerie d’Italia, Via Toledo 177, Napoli.

: Gallerie d’Italia, Via Toledo 177, Napoli. Biglietti : Ingresso a pagamento a partire da 4€. Disponibili online su TicketOne e presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia.

: Ingresso a pagamento a partire da 4€. Disponibili online su e presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia. Maggiori informazioni: Visita il sito ufficiale delle Gallerie d’Italia per dettagli e prenotazioni.

