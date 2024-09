Festa di San Gennaro: Cosa fare a Napoli il 19 Settembre

Il 19 settembre a Napoli è un giorno speciale: si celebra San Gennaro, il santo patrono della città, e scuole e uffici restano chiusi. Questa festività offre l’opportunità di partecipare a numerosi eventi culturali, artistici e religiosi, oltre a vivere appieno la vibrante atmosfera partenopea. Ecco cosa fare in città in questa giornata di festa.

1. Celebrazione di San Gennaro al Duomo di Napoli

Il 19 settembre si celebra uno degli eventi più attesi dai napoletani: il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Secondo la tradizione, se il sangue si scioglie, è segno di buoni auspici per la città, mentre il mancato miracolo è foriero di cattive notizie. Le celebrazioni si tengono presso il Duomo di Napoli, dove è possibile assistere a momenti di grande intensità religiosa:

Ore 8:00 : Prima messa celebrata dall’arcivescovo.

: Prima messa celebrata dall’arcivescovo. Ore 9:45 : Apertura della cassaforte che custodisce le ampolle con il sangue di San Gennaro.

: Apertura della cassaforte che custodisce le ampolle con il sangue di San Gennaro. Ore 10:00: Solenne celebrazione eucaristica, durante la quale verrà annunciato se il miracolo si è compiuto.

Questa è una delle esperienze più autentiche per chi desidera immergersi nella tradizione e nella fede di Napoli.

Maggiori informazioni qui.

2. Visita al Museo del Tesoro di San Gennaro e al Pio Monte della Misericordia

Dopo aver assistito alle celebrazioni religiose, puoi continuare a esplorare la storia di San Gennaro con una visita al Museo del Tesoro di San Gennaro, che ospita una delle collezioni di arte sacra più ricche al mondo. Dal giugno 2024 è possibile acquistare un biglietto combinato di 17 euro che consente di visitare anche il Pio Monte della Misericordia, dove potrai ammirare il celebre dipinto di Caravaggio, “Le Sette Opere della Misericordia”.

Con un solo biglietto puoi scoprire due luoghi storici fondamentali per la cultura e l’arte napoletana.

Maggiori informazioni qui.

3. Mostre d’Arte a Napoli: Scopri le Esposizioni di Settembre

Napoli è una città d’arte, e il 19 settembre puoi approfittare della giornata libera per visitare alcune delle mostre più interessanti in programma:

“Vai Vai Saudade” al Museo Madre : Un viaggio nell’arte contemporanea brasiliana.

al : Un viaggio nell’arte contemporanea brasiliana. Retrospettiva su Artemisia Gentileschi al Complesso di Santa Chiara : Un omaggio a una delle prime grandi pittrici italiane.

al : Un omaggio a una delle prime grandi pittrici italiane. “Oltre Caravaggio” al Museo di Capodimonte: Un’esplorazione della pittura napoletana del Seicento.

Con una varietà così ampia di mostre, ogni appassionato d’arte troverà sicuramente qualcosa di affascinante.

Scopri di più sulle mostre in corso.

4. Arte Pubblica: Installazioni in Città

Napoli si trasforma in un museo a cielo aperto grazie a due nuove installazioni d’arte contemporanea:

“Io Contengo Moltitudini” di Marinella Senatore alla Rotonda Diaz , un’opera che celebra la diversità.

di alla , un’opera che celebra la diversità. “Questi Miei Fantasmi” di Antonio Marras a Port’Alba, un’installazione luminosa con 100 lanterne cucite a mano, simbolo di rinascita.

Queste installazioni non solo arricchiscono il paesaggio urbano, ma rafforzano anche l’identità culturale della città. Un’occasione perfetta per fare una passeggiata artistica tra i quartieri storici di Napoli.

5. Cinema in Festa: Film a Solo 3,50€

Dal 15 al 19 settembre 2024, torna l’iniziativa Cinema in Festa, che ti permette di vedere i migliori film al cinema a soli 3,50€. Questa iniziativa, promossa dal MiC e dal David di Donatello, è l’occasione perfetta per una serata al cinema con tutta la famiglia o gli amici a un prezzo ridotto.

Scopri i cinema aderenti.

6. This Is Wonderland: Un’Avventura Immersiva

Fino al 30 settembre 2024, Napoli ospita l’evento immersivo “This Is Wonderland”, ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Situata presso la Mostra d’Oltremare, questa installazione copre 40.000 mq con 18 aree tematiche, luminose installazioni e oltre 100 artisti internazionali. Se cerchi un’esperienza interattiva tra arte e divertimento, questo è l’evento giusto per te.

Maggiori dettagli qui.

7. Tributo a Pino Daniele al Teatro dei Piccoli

Il 19 settembre, presso il Teatro dei Piccoli, si terrà il Pino Daniele Day all’interno della rassegna Settembre in Pineta. La giornata sarà dedicata a laboratori musicali per bambini, performance di musica itinerante e uno speciale tributo musicale a Pino Daniele, icona della musica napoletana.

Scopri di più sull’evento.

8. Visita alla Chiesa dei Girolamini

Dopo oltre 10 anni di restauri, la Chiesa dei Girolamini, uno dei gioielli barocchi di Napoli, è finalmente riaperta al pubblico. Situata nel centro storico, vicino al Duomo, la chiesa offre visite guidate gratuite, durante le quali è possibile ammirare opere di grandi artisti come Luca Giordano e Guido Reni. Prenota in anticipo per non perdere questa straordinaria esperienza culturale.

Maggiori informazioni qui.

9. Scopri lo Jago Museum nel Rione Sanità

Nella Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, riaperta dopo 40 anni, è ora ospitato lo Jago Museum, dove puoi ammirare opere come la Pietà e altre sculture contemporanee. Questo museo è un simbolo di rigenerazione culturale per il Rione Sanità e rappresenta un punto di incontro tra arte barocca e moderna.

Ulteriori dettagli qui.

10. Venere Nemica in scena al Teatro Bellini

Al Teatro Bellini, il 19 settembre, Drusilla Foer torna in scena con “Venere Nemica”, una rilettura contemporanea e ironica della favola di Apuleio “Amore e Psiche”. Lo spettacolo affronta temi universali come la bellezza, il conflitto tra suocera e nuora e la fragilità dell’esistenza umana, mescolando commedia e tragedia in un’interpretazione unica e coinvolgente. Un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere il mito classico con una prospettiva moderna.

Acquista i biglietti su VivaTicket (link affiliato)

Conclusioni

Il 19 settembre, giorno della Festa di San Gennaro, Napoli si anima con una serie di eventi imperdibili che mescolano tradizione, arte e cultura. Dalle celebrazioni religiose al Duomo, con il suggestivo miracolo del sangue, fino alle mostre d’arte, spettacoli teatrali e attività all’aperto, la città offre numerose opportunità per vivere una giornata indimenticabile. Che tu scelga di immergerti nella spiritualità del santo patrono o di esplorare le meraviglie artistiche e culturali di Napoli, questa è l’occasione perfetta per scoprire il cuore pulsante della città. Non resta che godersi una giornata di festa tra la bellezza senza tempo e l’energia vibrante di Napoli.

