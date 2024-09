Settembre in Pineta: spettacoli, giochi e musica gratis per bambini nella Mostra d’Oltremare

Ph Facebook Teatro dei Piccoli

Laboratori di più giorni per la preparazione dell’evento e poi spettacoli finali nella pineta della mostra d’Oltremare con eventi gratuiti per tutta la famiglia

A Napoli, fino al 21 settembre 2024, tanti eventi gratuiti per tutta la famiglia nella bella pineta di pini marittimi che è attorno al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli e che si trasformerà in luogo di incontro e condivisione per bambini e famiglie.

Ci saranno belle giornate all’aperto con musica, cinema, teatro, danza aerea e arte contemporanea negli spazi verdi esterni del Teatro dei Piccoli con gli spettacoli della rassegna Settembre in Pineta, curata da Casa del Contemporaneo. Ci saranno laboratori di più giorni per la preparazione dell’evento e poi spettacoli finali. Di seguito il programma di Massima degli eventi –

WORKSHOP E LABORATORI

2>8 settembre

LA TRAGGEDIA D’ AMLETO_PRÉNCEPE DE DANEMARCA – Teatro in Fabula – residenza artistica (ore 10 – 19)

8 settembre ore 12 – perfomance fine residenza

9>13 settembre

Non di soli insulti vive il pubblico workshop a cura di Domenico Mennillo/lunGrabbe

13 settembre ore 18 –restituzione al pubblico

16>18 settembre (ore 16:30-19:30)

NTASCURDAT

il napoletano salvato dai ragazzini e dalle ragazzine

corso di grammatica napoletana a cura di Fabio Pisano / Liberaimago

19>21 settembre (19 settembre ore 14-16 / 20 settembre 16-19 / 21 settembre ore 15-17)

I FOLLOW YOU – costruendo il corpo creativo

a cura di Maria Anzivino e Sara Lupoli // FUNA – workshop danza e movimento corporeo

21 settembre ore 17 – perfomance fine workshop

PROGRAMMA EVENTI

domenica 8 settembre – ore 12 LA TRAGGEDIA D’AMLETO_PRÉNCEPE DE DANEMARCA di Teatro in Fabula perfomance fine residenza

venerdì 13 settembre – ore 18 NON DI SOLI INSULTI VIVE IL PUBBLICO a cura di Domenico Mennillo/lunGrabbe – restituzione al pubblico

giovedì 19 settembre – PINO DANIELE DAY – giornata di eventi dedicata all’artista napoletano

ore 11 UN TEATRO D’ARTE visita guidata al teatro a cura di Le Nuvole Arte (8+ e adulti)

visita guidata al teatro a cura di Le Nuvole Arte (8+ e adulti) ore 11 VERDE SPERANZA visita guidata al parco del teatro a cura di Nuvole Scienza (8+ e adulti)

visita guidata al parco del teatro a cura di Nuvole Scienza (8+ e adulti) ore 11 ESPLORA E SUONA! a cura di Salvatore Guadagnuolo laboratorio (6-9 anni)

a cura di Salvatore Guadagnuolo laboratorio (6-9 anni) ore 11 MUSICATURA per un rapporto tra musica e natura (con la tecnologia) a cura di Giuseppe Coppola laboratorio (3-6 anni)

a cura di Giuseppe Coppola laboratorio (3-6 anni) ore 12 LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA de I Teatrini spettacolo (3+)

de I Teatrini spettacolo (3+) ore 16 BAGARIJA PER PINO DANIELE con Bagarija Orkestar musica itinerante

con Bagarija Orkestar musica itinerante ore 16:30 M’AGGIO APPISO – sulle note Pino Daniele a cura di FUNA – performance danza aerea

a cura di FUNA – performance danza aerea ore 17 NERO NAPOLETANO – Pino Daniele intervistato da Joe Marrazzo documentario

Pino Daniele intervistato da Joe Marrazzo documentario ore 17 PULCINELLA CHE PASSIONE di Antonello Furmiglieri spettacolo di burattini (3+)

di Antonello Furmiglieri spettacolo di burattini (3+) ore 18 PASQUALINO E ALESSIUCCIA di e con Tony Laudadio reading musicale – tributo a Pino Daniele

di e con Tony Laudadio reading musicale – tributo a Pino Daniele ore 19 NEAPOLITAN SOUND Vinyl set di Roberto Tabacchini dj set

sabato 21 settembre

ore 11 UN TEATRO D’ARTE visita guidata al teatro a cura di Le Nuvole Arte (8+ e adulti)

ore 11 VERDE SPERANZA visita guidata al parco del teatro a cura di Nuvole Scienza (8+ e adulti)

ore 11 ESPLORA E SUONA! a cura di Salvatore Guadagnuolo laboratorio (6-9 anni)

ore 12 MUSICA E GIOCO di Progetto Sonora laboratorio concerto (3+)

ore 17 I FOLLOW YOU di Maria Anzivino e Sara Lupoli perfomance fine workshop

ore 18 STAND UP OPERA con Luca De Lorenzo e Fabrizio Romano spettacolo

I laboratori e le visite guidate prevedono un numero massimo di partecipanti con prenotazione obbligatoria; per tutti gli altri eventi la prenotazione è consigliata. Il Teatro dei Piccoli è in Viale Usodimare, adiacente ZOO di Napoli.

La partecipazione agli eventi è gratuita – info e prenotazioni 08118903126/3454679142 (entrambi anche whatsapp)

