Festa dell’Immacolata 2022: Cosa fare a Napoli e in Campania il giorno 8 dicembre 2022

Giovedì 8 dicembre 2022, la festa dell’Immacolata, a Napoli ci saranno sempre tanti eventi e cose da fare e, con il Natale che si avvicina si può fare un bel giro per i mercatini natalizi a Napoli e nelle vicinanze. In città e nelle vicinanze ci sono sempre tanti eventi e cose da fare tra concerti, spettacoli teatrali, mostre e tanto altro sempre con una bella atmosfera natalizia che contraddistingue la città in questo periodo dell’anno. Vediamo cosa si può fare a Napoli e nelle vicinanze giovedì 8 dicembre 2022.

Eventi a Napoli e nei dintorni per l’8 dicembre 2022

“Serata Vivaldi” nel Complesso Monumentale di Donnaregina a Napoli: concerto per l’Immacolata

Il giorno 8 dicembre 2022 alle ore 18,30, nel centro storico di Napoli, presso il Complesso Monumentale di Donnaregina nello splendido Museo Diocesano, si terrà uno speciale concerto dedicato alle musiche di Antonio Vivaldi. Una speciale “Serata Vivaldi” con in programma alcune tra le più belle opere del compositore veneto, considerato tra i massimi esponenti del barocco musicale italiano. “Serata Vivaldi”.

Tanti eventi per Natale nel Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli

Orari di visita speciali e più lunghi durante il periodo natalizio e tanti eventi per adulti e bambini nello splendido Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli, che si terranno dal 4 Dicembre 2022 al 6 Gennaio 2023. A Santa Chiara l’accesso consente la visita al Complesso Monumentale del 1300 con il bellissimo chiostro maiolicato famoso in tutto il mondo, al Museo, alle antiche terme romane del I sec d.C. e al tradizionale presepe con pastori del Settecento e dell’Ottocento.Nel week end – 8 Dicembre – Arrivano gli Zampognari – Il canto degli zampognari in abiti tradizionali con zampogna e ciaramella nel Chiostro di Santa Chiara.- Natale a Santa Chiara a Napoli

Christmas Village nella Mostra d’Oltremare a Napoli

Dall’1 al 18 dicembre 2022 negli ampi spazi della Mostra d’Oltremare di Napoli sarà allestito un grande Christmas Village, un vero e proprio villaggio nordico che si svilupperà su oltre 5.000 metri quadri, all’aperto con otre 100 casette in legno, aree d’intrattenimento, giochi, e un palco musicale davanti alle scale del teatro Mediterraneo e tanto altro. Christmas Village nella Mostra d’Oltremare

Dal Clavicembalo all’Organo: concerti nella Chiesa di San Gennaro nel Bosco di Capodimonte

Una serie di concerti a ingresso libero si terranno nella splendida Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte riaperta a luglio 2021, grazie all’intervento decorativo dell’architetto Santiago Calatrava. I concerti saranno tenuti dagli allievi del liceo musicale “Margherita di Savoia” di Napoli che suoneranno lo storico organo Petillo restaurato in occasione della riapertura della Cappella grazie ad una collaborazione tra il Museo e Real Bosco di Capodimonte e il liceo musicale napoletano nell’ambito del progetto “Dal Clavicembalo all’Organo”. Prossimo concerto 8 dicembre – ore 11 – Partecipazione libera senza prenotazione. Dal Clavicembalo all’Organo

L’arrivo di Babbo Natale all’Edenlandia a Napoli con la pista di pattinaggio, le casette golose e tanto altro

Giornata speciale all’Edenlandia Giovedì 8 Dicembre. Nel il grande parco dei divertimenti di Napoli, eventi speciali. E’ infatti stata aperta una straordinaria la pista di pattinaggio sul ghiaccio all’interno del PalaEden per la felicità di grandi e piccoli e sono state installate nei viali tante casette golose piene di dolci sorprese per un particolare “Sweet Christmas” nel grande parco dei divertimenti di Napoli. Da non perdere poi la grande festa per l’attesissimo arrivo di Babbo Natale con una bella parata che si terrà ad Edenlandia giovedì 8 dicembre 2022, e poi tanti altri appuntamenti con la magia, i laboratori di Natale, il “truccabimbi”, l’animazione e tanto altro per un dicembre speciale all’Edenlandia. Immacolata all’Edenlandia

Mercatini di Natale nella Reggia di Portici

Dal 8 al 11 dicembre 2022, nell’ambito della sesta edizione dell’evento Natale alla Reggia, si terranno i Mercatini di Natale nella Reggia di Portici. Presenti tanti espositori che proporranno idee regalo, addobbi natalizi, prodotti tipici, specialità gastronomiche e tanti eventi e spettacoli. Mercatini di Natale nella Reggia di Portici

Fiera di Natale a San Gregorio Armeno con anche un presepe a grandezza naturale

Al via la Fiera di Natale 2022 a San Gregorio Armeno, la più famosa e conosciuta fiera napoletana, la storica Fiera conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Attesi quest’anno un milione di visitatori in città nel periodo natalizio per visitare anche questa celebre strada.Visitabile liberamente, un bellissimo presepe a grandezza naturale nella Basilica di San Lorenzo Maggiore all’inizio di via San Gregorio Armeno Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

“I Giorni delle calende”: spettacoli gratuiti di teatro, musica e danza

Fino all’8 dicembre 2022 si terrà I Giorni delle calende la rassegna di spettacoli gratuiti che si terranno nella zona di Bagnoli. 8 dicembre – Chiesa San Pasquale Baylon –Napoli – LA CANTATA DEI PASTORI in Forma Concerto – Nel ‘700 napoletano Ispirata alla famosa opera di Andrea Perrucci. Musiche e canti tra tradizione e innovazione. Musiche di Carlo Faiello e Tradizionali.“I Giorni delle calende

Europa, cinema al Femminile: Film gratuiti a Napoli

Fino al 15 dicembre presso l’Istituto francese “Grenoble” di Napoli si terrà la rassegna cinematografica gratuita “Europa. Cinema al femminile” che promuove film di registe provenienti da tutta Europa Prossimo: Si Le Vent Tombe – in presenza della regista Nora Martirosyan Giovedì 8 dicembre 2022 – Ore 18 Talk / Ore 19.30 Film – Nora Martirosyan, al suo primo lungometraggio, solleva il velo su una terra di nessuno in cerca di legittimazione, identità e confini. Film gratuiti a Napoli

Una mostra di Bill Viola, il padre della videoarte nella Chiesa del Carminiello a Toledo

Dal 2 settembre 2022 all’8 gennaio 2023 la mostra dal titolo “Bill Viola. Ritorno alla Vita” verrà presentata all’interno della Chiesa del Carminiello a Toledo, un vero gioiello che conserva uno splendido pavimento maiolicato, Bill Viola è il ”padre della videoarte” giovedì 8 Dicembre la mostra sarà aperta dalle 10 alle 20 Bill Viola a Napoli

Al PAN di Napoli la mostra “David Bowie The Passenger by Andrew Kent”

La prima delle grandi mostre autunnali arriva in città. Fino al 29 gennaio 2023 al Pan “David Bowie The Passenger by Andrew Kent” una grande esposizione con foto, cimeli, abiti ed altro del grande David Bowie, dal materiale del fotografo Andrew Kent. David Bowie al PAN

Palazzo Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d’Italia

Ha chiuso a Napoli Palazzo Zevallos ma è stata aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il grande museo delle Gallerie d’Italia a Napoli con tanti capolavori tra cui l’ultimo Caravaggio Gallerie d’Italia di Napoli

Al Museo di Cappella Sansevero la mostra “In vitro humanitas”

Fino al 16 gennaio 2023 una mostra particolare nello splendido Museo della Cappella Sansevero “In vitro humanitas”: dei corpi umani realizzati con la tecnica del vetro a lume, in diretto dialogo con le due Macchine anatomiche del Museo. “In Vitro Humanitas”

Eventi in Campania per l’8 dicembre 2022

Gran Ballo di Natale nel real parco del Fusaro presso la casina vanvitelliana di Bacoli

Nell’ambito degli eventi Natalizi, Società di Danza Parthenope danzerà il 8 dicembre 2022 nel real parco del Fusaro presso la casina vanvitelliana di Bacoli. Dame e cavalieri in abiti d’epoca danzeranno valzer, quadriglie, contraddanze e marce. Interverranno con brani d’opera il soprano Leontina Alvano e il tenore Gianni Baiano. Ingresso libero.Maggiori informazioni

Natale a Vico Equense: eventi, luminarie, mercatini natalizi e tanto altro

Il comune di Vico Equense ha preparato un bel programma di eventi natalizi per il prossimo periodo con circa trenta appuntamenti, per grandi e piccini tra mostre, mercatini natalizi, animazione in strada, spettacoli teatrali che si terranno dal 3 dicembre, con l’accensione delle luminarie, l’apertura del Villaggio incantato di Babbo Natale, e i Mercatini di Natale, e continueranno fino al 6 gennaio 2023. Natale a Vico Equense

Il Giardino Incantato di Babbo Natale vicino alla Reggia di Caserta

Dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, nei weekend, nel Parco Maria Carolina di Caserta, a pochi passi dalla Reggia vanvitelliana, aprirà Il Giardino Incantato di Babbo Natale un villaggio speciale con una grande scenografia d’effetto, mercatini di Natale e tante sorprese per i piccoli e per i grandi. Ci sarà il trenino magico, la Fabbrica del Cioccolato, la Slitta di Natale in 3D, la Casa di Babbo Natale, l’Albero dei Desideri e poi giocolieri, fate e gli elfi e tanto altro. Il Giardino Incantato di Babbo Natale

La grande “Festa del Torrone e del Croccantino” a San Marco dei Cavoti

Dal giorno 8 al giorno 11 e poi dal 17 al 18 dicembre 2022 a San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento ci sarà la ventesima edizione della attesa “Festa del Torrone e del Croccantino”. Una grande festa che ritorna per celebrare i buoni e famosi croccantini di San Marco, Festa del Torrone e del Croccantino

La Città del Natale nel Parco naturale a Sant’Antonio Abate

Dal 30 novembre al 26 dicembre 2022 a Sant’Antonio Abate si terrà la grande festa della “Città del Natale”, che si terrà, anche quest’anno nei grandi spazi di Piazza della Libertà e del Parco Naturale del Comune di Sant’Antonio Abate. La Kermesse si chiama “Xmas 80057 – La Città del Natale”, richiamandosi idealmente al codice postale della cittadina vesuviana, ed anche quest’anno questo bel villaggio ospiterà tanti mercatini natalizi ma anche con tante attrazioni tra le quali: la casetta del guardiano del Natale, l’albero dell’elfo cantastorie, il villaggio degli elfi, il dolce mondo del marzapane, la città dei grinch, il laghetto incantato, la slitta di Babbo Natale, il rifugio delle renne e tanto altro. La Città del Natale a Sant’Antonio Abate

Mercatini di Natale nel Borgo Medievale di Castellabate

Nel Borgo Medioevale di Castellabate, uno tra i Borghi più belli d’Italia si terrà nei giorni dal 2 all’11 dicembre 2022 la decima dei Mercatini di Natale un evento che si svolgerà tra le strette stradine del Borgo Medioevale di Castellabate, che si animerà di stand e di musica e si tingerà di bellissimi colori natalizi per celebrare questo evento con i tradizionali Mercatini Natalizi che saranno aperti al pubblico dalle ore 10,00 alle 22.00. Mercatini di Natale nel Borgo Medievale di Castellabate

Il Postino dietro le quinte: una bella mostra gratuita su Massimo Troisi

Fino a venerdì 6 gennaio 2023 a Procida nel Complesso di Palazzo d’Avalos una bella mostra con 66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati ma anche oggetti personali appartenuti al grande attore come la bicicletta del”Postino” “Il Postino dietro le quinte

A Sorrento a Villa Fiorentino l’Igloo Christmas Village

Torna il Villaggio di Babbo Natale nella bella Villa Fiorentino sul Corso Italia, Nell’ampio parco della villa tanti eventi e l’Igloo Christmas Village che si terrà dal 4 Dicembre 2022 fino all’8 Gennaio 2023. Previsti spettacoli a tema, laboratori ed intrattenimenti che si terranno in un luogo incantato dove bambini e adulti potranno divertirsi insieme tra giochi ed altre attività come laboratori, spettacoli e tanto altro ancora! l’Igloo Christmas Village

