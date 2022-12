La Festa del Torrone e del Croccantino a San Marco dei Cavoti (BN)

Una grande festa su due weekend in provincia di Benevento con i buoni croccantini di San Marco dei Cavoti: ritorna l’appuntamento con il gusto e la tradizione per la sua ventesima edizione

Dal giorno 8 al giorno 11 e poi dal 17 al 18 dicembre 2022 a San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento ci sarà la ventesima edizione della attesa “Festa del Torrone e del Croccantino”. Una grande festa che ritorna per celebrare i buoni e famosi croccantini di San Marco, un involucro di finissimo cioccolato fondente con all’interno tante mandorle, nocciole e zucchero, che potranno essere degustati nei giorni della festa. Non mancheranno, come ad ogni edizione, delle “gustose” visite guidate presso le note aziende produttrici della zona che faranno anche assistere alla preparazione e lavorazione di questo gustoso dolce della zona.

Previsti anche tanti eventi collaterali come visite al museo degli Orologi da Torre, unico nel suo genere, ospita una preziosa collezione di antichissimi e affascinanti “misuratori del Tempo”, e poi tutti i giorni della Festa sarà possibile visitare il centro storico accompagnati dagli alunni del Liceo Classico Medi Livatino di San Marco dei Cavoti, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30. Da non perdere la grande festa per il Megacroccantino di domenica 11 Dicembre 2022.

Festa del Torrone e del Croccantino – programma

Giovedì 8 dicembre 2022

ore 12:15 Piazza Risorgimento – Parata delle Majorette – “La grande parade” per le vie del paese a cura della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti;

– “La grande parade” per le vie del paese a cura della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti; ore 15:00 Palazzo Colarusso – Apertura XVII Congresso di Medicina Perinatale e Pediatria 2022 – Ricerca&Futuro – Accompagnare il cammino;

– Apertura XVII Congresso di Medicina Perinatale e Pediatria 2022 – Ricerca&Futuro – Accompagnare il cammino; ore 17:00 Piazza Risorgimento – Gruppo Folk “A Funtanella” di San Marco dei Cavoti

“A Funtanella” di San Marco dei Cavoti ore 18:00 Centro Storico – Presepe vivente – a cura della Scuola Secondaria di primo grado Dell’Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti con itinerario guidato del Liceo Classico e dell’Istituto Tecnico Economico di San Marco dei Cavoti

– a cura della Scuola Secondaria di primo grado Dell’Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti con itinerario guidato del Liceo Classico e dell’Istituto Tecnico Economico di San Marco dei Cavoti ore 18:00 Centro Storico – Melodie di Natale – In compagnia degli Zampognari La Casa di Babbo Natale Gadget in regalo per tutti i bambini

– In compagnia degli Zampognari La Casa di Babbo Natale Gadget in regalo per tutti i bambini ore 18:00 Centro Storico – Natale in cartolina – Mostra delle cartoline natalizie realizzate dagli alunni della Scuola Primaria dell’ Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti

– Mostra delle cartoline natalizie realizzate dagli alunni della Scuola Primaria dell’ Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti ore 20:30 Palacrock – Gruppo musicale “Voglia d’estate”

Venerdì 9 dicembre 2022

ore 9:00 Palazzo Colarusso – Congresso di Medicina Perinatale e Pediatria 2022 – Ricerca&Futuro – Accompagnare il cammino;

– Congresso di Medicina Perinatale e Pediatria 2022 – Ricerca&Futuro – Accompagnare il cammino; ore 18:00 Centro Storico – Presepe vivente “T’ piac ò Presep” – a cura della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti con itinerario guidato degli alunni del Liceo Classico e dell’Istituto Tecnico Economico di San Marco dei Cavoti;

– Presepe vivente “T’ piac ò Presep” – a cura della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti con itinerario guidato degli alunni del Liceo Classico e dell’Istituto Tecnico Economico di San Marco dei Cavoti; ore 18:00 Centro Storico – Melodie di Natale in compagnia degli Zampognari;

– Melodie di Natale in compagnia degli Zampognari; ore 20:30 Palacrock – Palacrock gruppo musicale Vale&Gilda

Sabato 10 dicembre 2022

ore 9:00 Palazzo Colarusso – Congresso di Medicina Perinatale e Pediatria 2022 – Ricerca&Futuro – Accompagnare il cammino;

– Congresso di Medicina Perinatale e Pediatria 2022 – Ricerca&Futuro – Accompagnare il cammino; ore 16:00 Palacrock – Show Cooking – a cura dell’IPSAR di Colle Sannita: la tipicità di un piatto con tema il croccantino

a cura dell’IPSAR di Colle Sannita: la tipicità di un piatto con tema il croccantino ore 18:00 Centro Storico – Presepe vivente ” T’ piac ò Presep” – a cura della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti e con itinerario guidato del Liceo Classico e dell’Istituto Tecnico Economico di San Marco dei Cavoti;

” T’ piac ò Presep” – a cura della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti e con itinerario guidato del Liceo Classico e dell’Istituto Tecnico Economico di San Marco dei Cavoti; ore 20:30 Palacrock – Free Roling and J (Dj)

Domenica 11 dicembre 2022

ore 10:00 Piazza Risorgimento – Bambini pasticcioni – guidati dalla Pro-Loco di San Marco dei Cavoti;

– guidati dalla Pro-Loco di San Marco dei Cavoti; ore 14:00 Piazza Risorgimento – Megacroccantino – Speaker dell’evento Marco Borrillo;

– Speaker dell’evento Marco Borrillo; ore 17:00 Piazza Risorgimento – Gruppo Folk ” A Funtanella” di San Marco dei Cavoti;

– Gruppo Folk ” A Funtanella” di San Marco dei Cavoti; ore 18:30 Chiesa Madre San Marco Evangelista – “Conversazioni con Dio” monologo a cura di Maurizio Picariello

Sabato 17 dicembre 2022

ore 17:30 Palazzo Colarusso – Convegno “Il genio delle mani” a cura delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado di San Marco dei Cavoti;

– Convegno “Il genio delle mani” a cura delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado di San Marco dei Cavoti; ore 20:30 Palacrock – Con la pietra nera – Voci del popolo contadino ‘A Paranza r’ ‘o Lione;

– Con la pietra nera – Voci del popolo contadino ‘A Paranza r’ ‘o Lione; ore 22:30 Palacrock – Gruppo Ballo Mania

Domenica 18 dicembre 2022

ore 12:00 Piazza Risorgimento – Parata delle Majorette – “La grande parade” per le vie del paese a cura della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti;

– Parata delle Majorette – “La grande parade” per le vie del paese a cura della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti; ore 16:00 Palacrock – Spettacolo di burattini;

– Spettacolo di burattini; ore 18:00 Palacrock – APS “Tanto per ..gioco” – Compagnia di Teatro di Figura diretta da Angelo Miraglia

– APS “Tanto per ..gioco” – Compagnia di Teatro di Figura diretta da Angelo Miraglia ore 19:00 Palacrock – Serata di balletto A.S.D. ” Progetto Danza” Direzione Ornella Mirra

