4 visite guidate da non perdere a Napoli nel weekend dal 23 al 26 gennaio 2025

Ph Facebook LAPIS Museum

Anche nel prossimo fine settimana sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Include contenuto sponsorizzato #adv

Anche per questo weekend, dal 23 al 26 gennaio 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Il percorso sotterraneo più suggestivo del centro antico e anche “L’inferno di Dante” il 25 gennaio

contenuto sponsorizzato #adv

In occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, la Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta – oggi nota come LAPIS Museum – nel centro storico di Napoli, apre al pubblico un’esperienza culturale di grande valenza storica: un’immersione nel Decumano Sommerso, da cui è passata la resilienza partenopea durante gli anni bellici. Il percorso museale si chiude idealmente attraverso un’articolata narrazione multimediale, nella Sala dei Racconti, dove gli ologrammi dei personaggi di Gennaro e Michela fungono da ciceroni virtuali, ricostruendo con minuziosa precisione il tessuto sociale degli anni ’40. Mentre nella Sala dei bombardamenti una proiezione immersiva diventa monumento della proverbiale capacità napoletana di superare le avversità. Il fulcro dell’itinerario sotterraneo – parte della prestigiosa Global Network of Water Museums UNESCO – è costituito dal Museo dell’Acqua, dove è possibile ammirare le antiche cisterne greco-romane, sapientemente illuminate e animate da coreografici giochi d’acqua. Alle quotidiane visite guidate tradizionali, il programma culturale affianca eventi speciali, tra cui spicca la rappresentazione L’Inferno di Dante nel Decumano Sommerso, sabato 25 gennaio dalle ore 18.00, che promette di trasfigurare gli spazi ipogei in un palcoscenico d’eccezione alla volta dei versi del Sommo Poeta (maggiori informazioni). Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum è aperto tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, con sei turni di visita guidata nei giorni feriali (10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 18.30) e cinque nel fine settimana (10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30), e offre l’opportunità di esplorare questo straordinario palinsesto archeologico che, parallelamente alla città in superficie, ha permesso la sopravvivenza e lo sviluppo della civiltà partenopea attraverso i secoli. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente al numero 08119230565, operativo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00, sempre attivo con servizio messaggi WhatsApp, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo info@lapismuseum.com. Prezzi a partire da 10 euro. Previste varie riduzioni. Maggiori Informazioni per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Sabato 25 gennaio – Il Monastero di Regina Coeli. Il bello che cura

La Fondazione Opera Pia Casa di Regina Coeli , vi invita a prendere parte all’itinerario “REGINA COELI – IL BELLO che CURA” un *Nuovo Itinerario* che vi porterà alla riscoperta di Santa Giovanna Antida Thouret e del Complesso Monumentale di Regina Coeli di Napoli. Il complesso, fondato, a fine XVI secolo, dalle Canonichesse lateranensi, monache claustrali di regola agostiniana, è stato rilanciato, a inizio XIX secolo, da Giovanna Antida Thouret e dalle sue suore, congregazione di origine francese, di vita apostolica, che tutt’ora lo custodiscono e lo abitano. Un vero e proprio scrigno di arte, bellezza ed eleganza, un luogo antico nel quale convivono nell’architettura lo stile di vita delle due comunità, Le Monache e le Suore che lo hanno abitato da cinquecento anni ad oggi. Il Tour inizia presso il Monastero di Regina Coeli dove le “figlie” di Santa Giovanna Antida Vi racconteranno della vita e delle opere della loro Madre Fondatrice. Una innovatrice e ” rivoluzionaria” che impianto’ nella società napoletana dell’ottocento la figura della Suora al servizio dei poveri fuori dal Monastero e tra la gente. Visiteremo: il Chiostro cinquecento, la Farmacia Storica, il Parlatorio imperiale, il Comunichino, il Refettorio, la sala del Presepe. I contributi raccolti saranno destinati per i lavori in corso per la riapertura della chiesa. La durata della Visita è di due ore circa. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Per info: WhatsApp – 3460174110 Mail fondazionereginacoeli.na@gmail.com Quota di partecipazione euro 12,00 – I ragazzi fino a 10 anni saranno nostri ospiti. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale Organizzazione Fondazione Opera Pia Casa di Regina Coeli

Domenica 26 gennaio – Scopri Forcella e poi… ritorni

Scopri Forcella e poi… ritorni” è il tour speciale di Forcella che segue tappe insolite alla scoperta di luoghi iconici e poco noti del quartiere, in stato di semi o completo abbandono. Si parte dalla chiesa di San Giorgio Maggiore per scoprire il segreto che nasconde: dietro l’altare maggiore l’enorme tela di “San Giorgio che uccide il drago” si apre come la pagina di un libro per svelare l’affresco nascosto di Aniello Falcone. Ci addentreremo poi nel cuore di Forcella fino ad arrivare a piazza Sant’Arcangelo a Baiano, raccontando i misteri che da secoli avvolgono questo luogo. Una tappa insolita sarà la chiesa dell’Augustissima Disciplina della Santa Croce, la più antica congrega laica della città, chiusa dal terremoto del 1980. Giungeremo in piazza Vincenzo Calenda per vedere il famoso Cippo a Forcella e la Torre della Sirena all’interno del Teatro Trianon Viviani. Infine, concluderemo il tour con l’immancabile pizza fritta di Vincenzo Durante. Adulti €15,00 / ragazzi dai 9 ai 16 anni € 8.00 / gratis under 9. Prenotazione Obbligatoria. 327-0904928 Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale Organizzazione Manallart

Domenica 19 gennaio – Lux in Fundo tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma ogni sabato pomeriggio. Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione – a Catacombe di Napoli.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.