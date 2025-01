Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 16 al 19 gennaio 2025

© Napoli da Vivere

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania. Da questa settimana anche i migliori mercatini natalizi in Campania

Sagre e feste in Campania dal 16 al 19 gennaio 2025 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

Notte dei Falò a Nusco: nell’antico borgo irpino musica, eventi e sapori antichi

Anche quest’anno ritorna, dal 17 al 19 gennaio la notte dei Falò di Nusco, una bella e antica festa con tre giornate e serate di eventi da non perdere che animeranno il borgo. Per tre giorni ci saranno spettacoli folkloristici, gastronomia tipica, musica popolare e visite guidate. Notte dei Falò a Nusco

Le Notti delle Campanelle tra Tradizione, Sapori e Musica a Montoro, nell’avellinese

Dal 17 al 19 gennaio 2025 nella frazione di Caliano di Montoro, nell’avellinese ritorna la bella festa delle “Le Notti delle Campanelle” una iniziativa, che si terrà assieme con la festa patronale di Sant’Antonio Abate tra buon cibo e vino locale, e ogni sera buona musica popolare. Anche quest’anno Le Notti delle Campanelle saranno un’occasione per scoprire i buoni sapori del territorio, ritrovandosi insieme in un ambiente familiare e festoso. Un percorso tutto al coperto che valorizza la tradizione contadina e il calore della comunità locale. Le Notti delle Campanelle

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Il Festival Hocus Focus ad Altavilla Silentina nel salernitano

Da venerdì 17 a domenica 19 gennaio 2025 ad Altavilla Silentina in provincia di Salerno si terrà una nuova edizione del Festival HOCUS FOCUS organizzata dalla Proloco di Altavilla Silentina 2023 APS assieme all’Associazione “U Fuoc r Sant’Antuono” ed ad altre associazioni locali. Un bel festival che ci propone concerti live di gruppi come Amalfitano e Coca Puma ed esibizioni di artisti di strada: un bel festival che avrà, in questo periodo e secondo la tradizione, il fuoco come elemento centrale. Festival Hocus Focus ad Altavilla Silentina

Aiello del Sabato, in Irpinia, la Sagra del maiale, cecatielli e fagioli con focarone e musica

Una lunga festa dal giorno 11 al 26 gennaio 2025 nel borgo irpino di Aiello del Sabato per i Santi patroni, i Martiri San Sebastiano e Fabiano, con un ricco programma di eventi civili e religiosi. Tra i tanti da non perdere quello di lunedì 20 gennaio del “Focarone” con concerti per bande musicali e fuochi pirotecnici. Ma ad Aiello del Sabato anche la bella, “Sagra del maiale, cecatielli e fagioli” che si terrà il giorno 21 gennaio 2025 all’interno del Centro sociale Madre Teresa di Calcutta e che, oltre al buon cibo, prevede anche tanta musica di “Dj Rico” con balli di gruppo e liscio, ed un fine serata Dance ’70 ’80 ’90 con “Dj Max”. Maggiori informazioni – Festa Patronale Aiello del Sabato

La Festa dei Fucanoli a Campagna con, in ogni rione, il falò e tanto buon cibo locale

A Campagna, vicino Salerno la città della Chiena, la grande festa dell’acqua, si terrà la bella festa del Fuoco con l’evento de i Fucanoli. La manifestazione organizzata dal Comune e dalla Pro Loco si terrà da venerdì 17 a domenica 19 gennaio 2025.Per la festa dei Fucanoli a Campagna ogni rione allestisce il suo falò e si prepara ad accenderlo al passaggio del Santo le cui effige vengono portate in giro per la cittadina prima del rientro della processione religiosa nella Basilica.E poi dopo la fatidica processione si da il via alla festa popolare dove la cucina tipica locale la fa da padrona. La festa dei Fucanoli 2025 a Campagna Sito ufficiale Pro Loco Campagna.

A Cicciano a Tammurriata ‘ncopp Sant’Antonio nella Notte dei Falò per la festa di S.Antonio Abate

Anche quest’anno una settimana di festeggiamenti a Cicciano, in provincia di Napoli, per la grande festa di S.Antonio Abate che avrà il suo culmine Sabato 18 Gennaio 2025 con il tradizionale falò di Sant’Antonio Abate, che si ripete da più di 50 anni e una notte speciale della Tammorra. Sabato presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate di Cicciano alle 15 la benedizione degli animali, alle 19 la Santa Messa e alle ore 20:00 ci sarà l’accensione e la benedizione dei falò e si darà avvio alla grande notte della Tammorra. Una bella festa ai piedi del grande fucarone, un’esperienza unica e autentica! Al consueto appuntamento dei tre giri intorno alla chiesa di Sant’Antonio Abate, ci sarà la grande festa di questa antica tradizione al ritmo travolgente delle nacchere e dei tamburi. Sabato 18 Gennaio 2025 a Cicciano una grande festa con le Paranze della serata: Luna Janara – I Valcalore – A Perteca – A Giuglianese. Ma a Cicciano non ci sarà solo la bella musica ma anche una sagra locale con tantissimi prodotti tipici di qualità, da gustare e condividere in un’atmosfera di festa. Ingresso libero. Festa di Sant’Antonio Abate 2025 a Cicciano

Eventi a Sorrento con attrazioni, luminarie e Eventi di M’illumino d’Inverno: il programma

Anche quest’anno ritorna “M’illumino d’Inverno” il grande programma di eventi e manifestazioni natalizie a Sorrento. Previsti oltre 100 eventi fino al 19 gennaio 2025, tra concerti, eventi, spettacoli per bambini, mercatini e molto altro. Natale 2024 a Sorrento

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello (prossima data domenica 8 dicembre ) MercAntico a San Lorenzello

Le Notti Azzurre a Cetara in costiera amalfitana

Dal 31 ottobre 2024 al 14 febbraio 2025 tornano a Cetara, sulla splendida costiera amalfitana, le Notti Azzurre Winter edition 2024-25, una serie di eventi culturali, spettacoli, laboratori per tutta la famiglia da non perdere in questo bellissimo paesino sul mare della divina costiera. A Cetara le Notti Azzurre in edizione invernale proporranno eventi e manifestazioni per tutte le età e i gusti, che animeranno il paese da novembre a febbraio e per tutto il periodo natalizio creando un’atmosfera unica per le feste.. Notti Azzurre a Cetara

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di gennaio 2025

Anche per gennaio mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date dove troveremo i produttori, che vendono i prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Campagna Amica

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

