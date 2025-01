Hocus Focus 2025: Vivi la Magia dei Fuochi, dell’arte e della Musica ad Altavilla Silentina

Hocus Focus ad Altavilla- L'immagine di copertina è stata generata tramite intelligenza artificiale ed è utilizzata a scopo illustrativo.

Tra tradizione e innovazione arriva nel salernitano un Festival per chi ha voglia di sperimentare nuovi sapori, conoscere nuovi suoni, cimentarsi in attività artistiche e artigianali, partecipare ad iniziative culturali, ma soprattutto di scoprire e riscoprire un territorio

Da venerdì 17 a domenica 19 gennaio 2025 ad Altavilla Silentina in provincia di Salerno si terrà una nuova edizione del Festival HOCUS FOCUS organizzata dalla Proloco di Altavilla Silentina 2023 APS assieme all’Associazione “U Fuoc r Sant’Antuono” ed ad altre associazioni locali.

Un bel festival che ci propone concerti live di gruppi come Amalfitano e Coca Puma ed esibizioni di artisti di strada: un bel festival che avrà, in questo periodo e secondo la tradizione, il fuoco come elemento centrale. Una bella festa, in provincia di Salerno, con anche qui la tradizione del fuoco e del culto per S. Antonio Abate.

Il festival Hocus Focus tra tradizione e innovazione

Il festival Hocus Focus è organizzato da un gruppo di giovani che vuole conservare e innovare l’antico rito dell’accensione dei fuochi in onore di S. Antonio Abate. Per questa edizione è stato scelto il tema “Vertigine” che esprime la voglia di riscatto di una generazione che continuamente si mette alla prova cercando di mantenere l’equilibrio. Un bel festival da non perdere dove la tradizione e l’innovazione si incontrano.

Hocus Focus – programma completo

17 gennaio – culto e tradizione

Ore 18 – Cappella della Madonna della Grazie , Altavilla Silentina (SA) – S.Messa in onore di S.Antonio Abate con consueta benedizione degli animali e accensione dei Fuochi da parte della popolazione

18 gennaio – Hocus Focus Fest

Dal pomeriggio – Piazza Umberto I , Altavilla Silentina (SA) – LABORATORI artistici ed artigianali rivolti a bambini ed adulti a cura delle Associazioni “Argonauta “ e “Le Uncinettine di Lorylù”

Dalle 19 – Accensione del Fuoco – Spettacoli di Artisti di Strada – Gastronomia

Dalle 20 – Live Music concerti dal vivo

Ore 20 Amalfitano

Ore 22 Coca Puma

19 gennaio – il cammino di Sant’Antuono

Ore 11 -Piazza Umberto I Altavilla Silentina (SA) Trekking Urbano per le vie del Centro Storico

Nel pomeriggio – Laboratorio Antropologico “Sulle Tracce di Sant’Antuono”

Maggiori informazioni – Festival Hocus Focus ad Altavilla Silentina

