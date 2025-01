50 Top Pizza Italia: La Campania Domina la Classifica delle Migliori Pizzerie d’Italia

foto luciano pignataro

La buona pizza napoletana si mangia oramai non solo a Napoli ma in tutta Italia. Ecco le migliori 50 pizzerie dove trovate una ottima pizza napoletana in tutta Italia da Napoli a Caserta, Dalla Lombardia al Veneto. 50 Top Pizza è una prestigiosa guida on line delle migliori pizzerie italiane e del mondo

Disponibile on line la classifica di 50 Top Pizza Italia , la guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori che si trovano in tutti i continenti. La classifica è stata pubblicata durante una cerimonia che si è svolta, poco tempo fa, a Londra e a Napoli.

Naturalmente ai primi posti pizzerie della Campania con al primo posto ex aequo le italiane 10 Diego Vitagliano di Diego Vitagliano, a Napoli e I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e poi tante altre ottime pizzerie in tutta Italia che preparano una speciale Pizza napoletana.

La buona pizza napoletana fa parlare sempre di se ed è un bene oramai riconosciuto a livello mondiale come il mestiere del pizzaiolo riconosciuto bene immateriale dell’umanità dall’Unesco qualche anno fa.

Dove si mangia in Italia una buona pizza Napoletana

Per quanto riguarda le città italiane, secondo la classifica, possiamo mangiare una ottima pizza napoletane, tra le prime 100 pizzerie presenti nella classifica, che troviamo a Napoli, Caserta ma anche in Tante altre regioni Italiane. Ma naturalmente c’è una predominanza dei locali di Napoli e della Campania.

Di seguito la classifica completa di 50 Top Pizza Italia e ricordiamo che i principali criteri che ispirano la classifica sono i seguenti:

50 Top Pizza è una guida on line delle migliori pizzerie italiane e del mondo e si ispira al concetto del buono in senso più generale, preferendo chi sceglie i prodotti del territorio e stagionali.

e si ispira al concetto del buono in senso più generale, preferendo chi sceglie i prodotti del territorio e stagionali. Gli ispettori della guida 50 Top Pizza sono circa un migliaio suddivisi nei vari continenti, e valutano la pizzeria nel suo insieme principalmente in base alla capacità di garantire il benessere del cliente e poi basandosi su una metodologia attenta alla bontà della pizza (lievitazione e materie prime), il servizio, l’ambiente, l’eventuale attesa, la carta del bere.

sono circa un migliaio suddivisi nei vari continenti, e valutano la pizzeria nel suo insieme principalmente in base alla capacità di garantire il benessere del cliente e poi basandosi su una metodologia attenta alla La classifica di 50 Top Pizza parte con un primo grande sondaggio tra circa mille persone nel mondo, divise in panel Nazionali e poi si arriva alle visite delle pizzerie che vengono effettuate in anonimato.

Le migliori pizzerie in Italia secondo 50 Top Pizza Italia

1° – Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli – Campania ex equo – I Masanielli – Francesco Martucci Caserta Campania

2° – Confine – Milano – Lombardia

3° – I Tigli – San Bonifacio (VR) – Veneto

4° – 50 Kalò – Napoli – Campania

5° – Seu Pizza Illuminati – Roma – Lazio

6° – I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta – Campania

7°- Dry Milano – Milano – Lombardia

8° – La Notizia – Napoli – Campania

9° – Salvo – Napoli – Campania

10° – Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE) – Campania

11° Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta – Campania

12° – Pepe in Grani – Caiazzo (CE) – Campania

13° – 180 Grammi Pizzeria Romana – Roma – Lazio

14° – Le Grotticelle – Caggiano (SA) – Campania

15° – La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS) – Lombardia

16° – Clementina – Fiumicino (RM) – Lazio

17° – Sestogusto – Torino – Piemonte

18° – La Bolla – Caserta – Campania

19° – BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ) – Calabria

20° – Apogeo – Pietrasanta (LU) – Toscana

21° – I Vesuviani – Pomigliano d’Arco (NA) – Campania

22° – Raf Bonetta – Pozzuoli (NA) – Campania

23° – Denis – Milano – Lombardia

24° – Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli – Campania

25° – Sbanco – Roma – Lazio

26° – Carlo Sammarco Pizzeria – Aversa (CE) – Campania

27° – Le Parùle – Ercolano (NA) – Campania

28° – 400 Gradi – Lecce – Puglia

29° – Modus – Milano – Lombardia

30° – La Fenice – Pistoia – Toscana

31° – Re | Mi – Sassari – Sardegna

32° – ‘O Scugnizzo – Arezzo – Toscana

33° – Pupillo Pura Pizza – Frosinone – Lazio

34° – ‘O Fiore Mio – Faenza (RA) – Emilia-Romagna

35° – Giangi – Arielli (CH) – Abruzzo

36° – Giovanni Santarpia – Firenze – Toscana

37° – Meunier – Corciano (PG) – Umbria

38° – Saccharum – Altavilla Milicia (PA) – Sicilia

39° – San Martino – Pizza & Bolle – Roma – Lazio

40° – I Borboni – Pontecagnano Faiano (SA) – Campania

41° – La Gatta Mangiona- Roma – Lazio

42° – Officine del Cibo – Sarzana (SP) – Liguria

43° – Il Segreto di Pulcinella – Montesarchio (BN) – Campania

44° – Allegrìo – Roma – Lazio

45° – Fandango – Potenza – Basilicata

46° – Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Roma – Lazio

47° – Bosco – Tempio Pausania (SS) – Sardegna

48° – Gigi Pipa – Este (PD) – Veneto

49° – L’Orso – Messina – Sicilia

50° – Grigoris – Mestre (VE) – Veneto

Maggiori informazioni 50 Top Pizza Italia e classifica fino al 100° posto

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.