Fucanoli 2025: La Magia dei Falò e dei Sapori a Campagna (SA)

Si terrà nel prossimo weekend a Campagna, vicino Salerno, la grande festa dei Fucanoli in cui la celebrazione religiosa per Sant’Antonio Abate si fonde con la tradizione popolare. Ogni rione allestisce il suo “fucanolo” che viene acceso al passaggio del Santo. Una festa da non perdere

A Campagna, vicino Salerno la città della Chiena, la grande festa dell’acqua, si terrà la bella festa del Fuoco con l’evento de i Fucanoli. La manifestazione organizzata dal Comune e dalla Pro Loco si svolgerà da venerdì 17 a domenica 19 gennaio 2025.

Per la festa dei Fucanoli a Campagna ogni rione allestisce il suo falò e si prepara ad accenderlo al passaggio del Santo le cui effige vengono portate in giro per la cittadina prima del rientro della processione religiosa nella Basilica.

La festa del fuoco e del buon cibo a Campagna

E poi dopo la fatidica processione si dà il via alla festa popolare dove la cucina tipica locale la fa da padrona. A Campagna c’è già stata, la settimana scorsa, una bella anteprima per le strade del centro storico con Camminando Vic’ Vic a Campagna un bell’itinerario gastronomico alla scoperta dei buoni sapori locali.

Il programma dei tre giorni di festa è il seguente:

L’evento “I Fucanoli” (falò) ha origini antichissime, è legato ai festeggiamenti in onore di Sant’Antonio abate, uno santo taumaturgo, dei più venerati sopratutto nel salernitano, infatti, oltre ad esser protettore degli animali della cultura contadina è anche protettore da terribili malattie.

