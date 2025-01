Sagra del Maiale, Cecatielli e Fagioli ad Aiello del Sabato, in Irpinia

© Napoli da Vivere

Ad Aiello del Sabato tanti eventi, tra cui la Sagra del Maiale, Cecatielli e Fagioli, in onore dei Santi Patroni

Una lunga festa dal giorno 11 al 26 gennaio 2025 nel borgo irpino di Aiello del Sabato per i Santi patroni, i Martiri San Sebastiano e Fabiano, con un ricco programma di eventi civili e religiosi. Tra i tanti da non perdere quello di lunedì 20 gennaio del “Focarone” con concerti per bande musicali e fuochi pirotecnici.

Ma ad Aiello del Sabato, in questi giorni di festa, anche la bella, “Sagra del maiale, cecatielli e fagioli” che si terrà il 21 gennaio 2025 all’interno del Centro sociale Madre Teresa di Calcutta e che, oltre al buon cibo, prevede anche tanta musica di “Dj Rico” con balli di gruppo e liscio, ed un fine serata Dance ’70 ’80 ’90 con “Dj Max”.

Il programma della festa dei Santi Martiri San Sebastiano e Fabiano

11 gennaio 2025

ore 17:30: Le statue dei Santi saranno portate in processione nella Chiesa S.Maria della Natività

ore 18:00: inizio Novena e S.Messa

12 gennaio 2025

S.Messa nella Chiesa S.Maria della Natività

14 gennaio 2025

ore 17:00: S. Messa nella Chiesa S.Maria della Natività

17-18-19 gennaio 2025 – Triduo d preparazione

ore 18:00: S.Messa e preghiera nella Chiesa S.Maria della Natività

20 gennaio 2025 – Solennità dei Santi Patroni

ore 7:00: Benedizione ed accensione del tradizionale “Focarone”

ore 7:30: Arrivo del Gran Concerto bandistico “Città diAlano”, giro del paese

ore 8:00: S.Messa

ore 10:30: S.Messa Solenne, presieduta da S.E.Mons. Arturo Aiello, Vescovo di Avellino

ore 12:00: Tradizionale Processione dei Santi Patroni

ore 17:00: S.Messa Vespertina

ore 18:00: Concerto in Chiesa della Banda “Città diAlano” dirige il Maestro Giovanni Minafra

ore 20:00: Raduno intorno al Focarone

ore 20:30: Fuochi pirotecnici eseguiti dalla ditta “Pirotecnica Lieto Antonio”

21 gennaio 2025 – Sagra del maiale, Cecatielli e Fagioli – S.Agnese Vergine e Martire

ore 18:00: S.Messa celebrata nella Chiesa Santa Maria delle Grazie

ore 19:00: Sagra del maiale, Cecatielli e Fagioli presso il Centro sociale Madre Teresa di Calcutta, allieterà la serata “Dj Rico” balli di gruppo e liscio a fine serata Dance ’70 ’80 ’90 con “Dj Max”

26 gennaio 2025

ore 11:30: S.Messa

ore 12:30: In processione, le Statue dei Santi saranno riportate alla loro Chiesa

Maggiori informazioni – Festa Patronale Aiello del Sabato

