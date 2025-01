5 Visite Guidate a Napoli nel weekend dal 9 al 12 gennaio 2025

Ph Lapis Museum

Anche nel prossimo fine settimana sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend, dal 9 al 12 gennaio 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Visite al percorso sotterraneo più suggestivo del centro antico di Napoli

All’alba di questo nuovo anno, in un periodo di ritrovata quiete dopo le festività natalizie, la Basilica della Pietrasanta, oggi nota anche come LAPIS Museum, continua a offrire ai visitatori l’esperienza più suggestiva tra i percorsi ipogei del centro antico di Napoli. Dalle 10.00 alle 20.00, sette giorni su sette, i visitatori hanno l’opportunità di intraprendere un viaggio attraverso i secoli, immergendosi nelle viscere di una Neapolis greco-romana cristallizzata nel tempo, tra antiche cisterne restaurate e un intricato sistema di cunicoli che, durante il secondo conflitto mondiale, offrirono riparo alla popolazione. L’itinerario si articola in due sezioni principali: il suggestivo Museo dell’Acqua, caratterizzato da sofisticate installazioni luminose e cromatiche, e il maestoso Decumano Sommerso, i cui ambienti sotterranei narrano la storia più recente del capoluogo partenopeo. Il percorso si snoda attraverso ambienti carichi di storia e suggestione: dalla Sala della Luna, con una sorprendente installazione di un plenilunio nel ventre di Napoli, che perpetua la memoria dell’antico Tempio di Diana, signora delle selve e del satellite terrestre, alla coinvolgente Sala dei racconti, dove gli ologrammi di Gennaro e Michela danno vita a una scena di sapore eduardiano, ricostruendo uno spaccato della vita quotidiana degli anni ’40. Il tour culmina nella toccante Sala dei bombardamenti, spazio di commemorazione che si conclude con un messaggio di speranza e pace, la cui attualità risuona oggi più che mai. Le visite guidate si articolano in sei turni giornalieri dal lunedì al venerdì (10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30 e 18.30), e cinque turni il sabato e la domenica (10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30) offrendo l’opportunità di scoprire un volto inedito e sorprendente della città. La prenotazione è estremamente semplice: è possibile effettuarla telefonicamente al numero 08119230565, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00, sempre attivo con il servizio messaggistica WhatsApp, oppure via email all’indirizzo info@lapismuseum.com, specificando nominativo, numero di partecipanti, data e orario preferenziale. E per chi preferisce acquistare direttamente on-line il biglietto, può farlo sul sito ufficiale – Contributo: Visita normale con Ticket intero 10 euro per visita accompagnata in gruppo. Previsti sconti famiglia, gruppi, ragazzi e altre riduzioni. Per le visite guidate maggiori Informazioni e prenotazioni Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Sabato 11 e Domenica 12 gennaio – Visite gratuite alle Terme romane di via Terracina

Per due giorni nel weekend si terranno delle visite guidate straordinarie e gratuite al complesso archeologico delle terme Romane di Via Terracina. Un complesso molto importante alimentato dall’acqua del Serino e che arrivava fino alla Piscina Mirabilis di Bacoli ed allo stesso tempo serviva anche le grandi terme di Agnano. Le terme di via Terracina e quelle di Agnano erano collegate da una strada romana ritrovata nella odierna Mostra d’Oltremare. Le Terme di via Terracina sono un complesso posto all’interno della Facoltà d’Ingegneria di Via Claudio, nei pressi del cimitero di Fuorigrotta, raggiungibile facilmente anche con i mezzi pubblici. L’evento è curato dal GAN Gruppo Archeologico Napoletano, le visite sono gratuite e si tengono sia sabato che domenica ed è obbligatoria la prenotazione. Per le visite guidate maggiori Informazioni e prenotazioni: Visite guidate gratuite alle Terme Romane

Sabato 11 gennaio – Artemisia Gentileschi nel Chiostro di Santa Chiara

Sabato 11 gennaio 2025 alle ore 10.30 visita guidata per ammirare il capolavoro di Artemisia Gentileschi che è tornato a Napoli dopo 400 anni ed è ospitato nel Chiostro di Santa Chiara. L’opera è La Maddalena, capolavoro dipinto dalla Gentileschi nella città partenopea nel 1630 – 1635. E dopo 400 anni questa straordinaria opera, nota anche come Maddalena Sursock, dal nome dei collezionisti libanesi, proprietari del capolavoro torna nella città dove fu dipinta. Il capolavoro fu danneggiato durante il bombardamento di Beirut avvenuto il 4 Agosto 2020 e, grazie ad un lungo ed accurato restauro, è ritornato a risplendere in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni sulla Mostra Per la visita guidata Costi da 14 euro. Per le visite guidate maggiori Informazioni e prenotazioni a Megaride Art

Domenica 12 gennaio – Lux in Fundo tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma ogni sabato pomeriggio. Costo a partire da 19 euro Per le visite guidate maggiori Informazioni e prenotazioni a Catacombe di Napoli.

Domenica 12 gennaio – Visita al Museo Filangieri, il palazzo che cammina

Nel quattrocentesco Palazzo Como, è ospitato dal 1888 il Museo Civico del Principe Gaetano Filangieri, nipote dell’omonimo filosofo autore de La Scienza della Legislazione. Un luogo bellissimo ma sconosciuto ai più, seppur presente sulla “via dei musei”, in via Duomo: il Museo Filangieri, conosciuto come il palazzo che cammina! La storia del museo è lunga e interessante, e parte da quando il principe Filangieri decise di destinare la sua ricchissima collezione alla città, perciò si parla di museo civico. L’intento del principe era ambizioso e avveniristico, il suo scopo era di mettere in pratica un originale piano di sviluppo e di crescita per l’economia meridionale: raccogliendo in un museo la sua grande collezione, composta da oggetti provenienti da tutto il mondo. Costo 15 euro. Per le visite guidate maggiori Informazioni e prenotazioni Le Capere

