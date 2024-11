4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 21 al 24 novembre 2024

© Napoli da Vivere

Tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend, dal 21 al 24 novembre 2024, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Visite straordinarie nel sottosuolo di Napoli e anche la mostra “Impressionisti e la Parigi fin de siècle”

Nel cuore del centro storico partenopeo, dove ogni pietra racconta millenni di storia, il LAPIS Museum si erge all’interno della maestosa Basilica della Pietrasanta, oggi LAPIS Museum, come testimone silenzioso del passaggio del tempo. Questo autunno si apre con un’importante novità, da sabato 23 novembre 2024, infatti, il piano basilicale apre nuovamente le sue porte alle grandi mostre d’arte con Impressionisti e la Parigi fin de siècle. Dopo il successo di pubblico romano, questa esposizione giunge a Napoli con una straordinaria selezione di opere che documentano la rivoluzione impressionista nella capitale francese, dal 1850 ai primi anni del Novecento. Curata da Vittorio Sgarbi, la mostra vanta opere provenienti da prestigiose collezioni private, raramente accessibili al pubblico. Un’occasione unica per ammirare opere di maestri quali Monet, Degas, Manet, Renoir e Cézanne e tanti altri (per informazioni sulla mostra). Nelle fondamenta del Complesso, invece, i visitatori potranno addentrarsi lungo un percorso sotterraneo di grande fascino, che scende a quaranta metri nel ventre della città. L’itinerario ipogeo parte dalla cripta, dove alcuni studiosi hanno identificato i presunti resti dell’antico tempio dedicato alla dea Diana. Da qui, attraverso un dedalo di gallerie, i visitatori vengono accompagnati alla scoperta dell’antico acquedotto greco-romano, oggi parte del suggestivo Museo dell’Acqua.Si prosegue con il Decumano Sommerso, parallelo al Decumano Maggiore in superficie, che si trasformò, durante il secondo conflitto mondiale, in rifugio antiaereo. Grazie a innovative tecnologie, questo spazio rivive oggi con installazioni che catapultano il visitatore nelle atmosfere del passato: dalla Sala della Luna, dove un eterno plenilunio illumina le profondità della terra, alla Sala dei racconti, in cui gli ologrammi di Gennaro e Michela narrano la quotidianità napoletana degli anni ’40, fino alla toccante Sala dei bombardamenti, in cui proiezioni immersive rievocano i momenti più drammatici della Grande Guerra, chiudendosi con un messaggio di speranza per il futuro. Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum apre tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00, con visite guidate della durata di 75 minuti circa. Dal lunedì al venerdì sono previsti sei turni di accesso (10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 18.30), mentre nel fine settimana i turni sono cinque (10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30). La prenotazione è fortemente consigliata soprattutto durante weekend, ponti e festivi. È possibile prenotare chiamando il numero 08119230565 (attivo dalle 10.00 alle 14.00 e sempre raggiungibile via WhatsApp) o scrivendo a info@lapismuseum.com. Per chi preferisce l’acquisto online, può farlo direttamente sul sito ufficiale del Lapis Museum

Le visite sono a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Partenze visite guidate: Lunedì-venerdì : 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30 – Sabato-domenica : 10:30, 12:30, 14,30,16:30 e 18:30

Contributo : Visita normale con Ticket intero 10 euro per visita accompagnata in gruppo. Previsti sconti famiglia, gruppi, ragazzi e altre riduzioni.

Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l'orario di preferenza.info@lapismuseum.com

Maggiori Informazioni: Museo dell'Acqua e Decumano sotterraneo

Domenica 23 novembre – Visite gratuite alle Terme romane di via Terracina

Per due giorni nel weekend si terranno delle visite guidate straordinarie e gratuite al complesso archeologico delle terme Romane di Via Terracina. Un complesso molto importante alimentato dall’acqua del Serino e che arrivava fino alla Piscina Mirabilis di Bacoli ed allo stesso tempo serviva anche le grandi terme di Agnano. Le terme di via Terracina e quelle di Agnano erano collegate da una strada romana ritrovata nella odierna Mostra d’Oltremare. Le Terme di via Terracina sono un complesso posto all’interno della Facoltà d’Ingegneria di Via Claudio, nei pressi del cimitero di Fuorigrotta, raggiungibile facilmente anche con i mezzi pubblici. Le visite sono gratuite e si tengono sia sabato che domenica ed è obbligatoria la prenotazione

L’evento è curato dal GAN Gruppo Archeologico Napoletano cui si potranno chiedere tutte le informazioni

Appuntamento : domenica 23 novembre 2024 – turni ore 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00

: domenica 23 novembre 2024 – turni ore 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 Contributo: l’accesso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale

l’accesso è gratuito sul sito ufficiale Organizzazione : GAN Gruppo Archeologico Napoletano – previste misure di sicurezza e numero limitato di partecipanti

: GAN Gruppo Archeologico Napoletano – previste misure di sicurezza e numero limitato di partecipanti Maggiori Informazioni e prenotazioni: Visite guidate gratuite alle Terme Romane

Sabato 16 novembre – Giro giro Napoli viste guidate gratuite per bambini nei monumenti napoletani

Continua la bella iniziativa del Comune di Napoli che prevede, in tutte le giornate di sabato fino al 28 dicembre 2024 ben 100 viste guidate gratuite per bambini nei grandi complessi monumenti napoletani. L’evento si chiama “Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini” e prevede un ciclo di itinerari guidati a misura di bambino: le visite sono per bambini dai sei anni in su e per gli adulti che li accompagneranno che potranno così scoprire luoghi d’arte e cultura della città.

Per il prossimo weekend le visite gratuite programmate sono le seguenti:

sabato 23 ore 10.30 e 12.00

Archivio di Stato di Napoli

Museo Zoologico* – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Museo di Antropologia* – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Museo di Napoli – collezione Bonelli

Sull’articolo dedicato tutti i dettagli e le modalità di partecipazione: visite guidate gratuite. “Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini”

Sabato 23 novembre – Visite guidate gratuite al Teatro romano di Neapolis

Fino a gennaio 2025 a Napoli sarà possibile effettuare interessantissime visite guidate gratuite al Teatro antico di Neapolis, conosciuto anche come il Teatro romano dell’Anticaglia, che torna visitabile grazie al progetto “Il Teatro tra le Mura”. Le visite si terranno di sabato e saranno gratuite con prenotazione obbligatoria. La visita consentirà di accedere al cantiere nel quale è stato individuato un percorso che consentirà di ammirare le strutture rinvenute e scoprire la storia del complesso, la cui parte attualmente visibile è datata alla fine del I secolo d.C. Le visite saranno condotte da archeologi professionisti della società Apoikia, in collaborazione con l’impresa Samoa. La visita avviene in area di cantiere e il percorso presenta barriere architettoniche. Si consiglia di indossare scarpe comode. La partecipazione è consentita dai 10 anni in su

Per il prossimo weekend le visite gratuite sono le seguenti:

Sabato 23 novembre 2024

Le visite sono gratuite con prenotazione sulla piattaforma eventbrite Sull’articolo dedicato tutti i dettagli e le modalità di partecipazione: Visite guidate gratuite al Teatro romano dell’Anticaglia

