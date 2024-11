4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 14 al 17 novembre 2024

© ph Francesco Graziuso per Lapis Museum

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend, dal 14 al 17 novembre 2024, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Visite straordinarie nel sottosuolo di Napoli e sabato 16 anche “L’Inferno di Dante”

Novembre porta con sé i primi freddi a Napoli, ma c’è un luogo dove la temperatura è sempre mite: il sottosuolo millenario della città. Nel cuore del centro storico, la Basilica della Pietrasanta, oggi LAPIS Museum, svela ai visitatori un percorso sotterraneo perfetto per le giornate più rigide o piovose di questa stagione. L’avventura inizia dalla cripta della basilica, da dove si scende per circa 40 metri fino a raggiungere l’antico acquedotto greco-romano, oggi parte del suggestivo Museo dell’Acqua. Qui, un ingegnoso sistema di gallerie e cisterne, è stato sapientemente restaurato: l’acqua scorre nuovamente tra le antiche pietre, mentre giochi di luce esaltano le maestose volte, narrando come la “Napoli di sotto” abbia dato vita alla “Napoli di sopra”. Il percorso prosegue lungo il Decumano Sommerso, parallelo e nascosto al Decumano Maggiore in superficie. Questi ambienti, che durante la Seconda Guerra Mondiale offrirono rifugio alla popolazione come ricovero antiaereo, oggi rivivono attraverso innovative installazioni multimediali. In un itinerario di 75 minuti circa, i visitatori rimarranno incantati dalla Sala della Luna, dove un suggestivo plenilunio illumina le viscere della terra, dalla Sala dei racconti, popolata dagli ologrammi di Gennaro e Michela che rievocano la vita degli anni ’40, fino alla toccante Sala dei bombardamenti, che ripercorre i drammatici momenti della Grande Guerra, culminando in un potente messaggio di speranza e pace. Inoltre un’esperienza speciale attende i visitatori sabato 16 novembre: alle ore 18.30 andrà in scena L’inferno di Dante nel Decumano Sommerso, emozionante visita teatralizzata dove il Sommo Poeta, accompagnato da Virgilio, guiderà il pubblico attraverso la prima cantica della sua opera. Gli spettatori incontreranno i celebri personaggi della Divina Commedia: da Paolo e Francesca a Ulisse, dal Conte Ugolino a Minosse, in un crescendo di emozioni che si concluderà con il ritorno “a riveder le stelle”. Il LAPIS Museum accoglie i visitatori tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00, con sei turni di visite guidate nei giorni feriali (10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 18.30) e cinque nei weekend e festivi (10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30). La prenotazione, soprattutto durante i weekend e i giorni festivi, è vivamente consigliata. Può essere effettuata comodamente telefonando al numero 08119230565 (attivo dal lunedì al venerdì, 10.00-14.00, e sempre disponibile su WhatsApp), scrivendo a info@lapismuseum.com, con orario e nominativo. In alternativa, è possibile acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale del Lapis Museum

Partenze visite guidate: Lunedì-venerdì : 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30 – Sabato-domenica : 10:30, 12:30, 14,30,16:30 e 18:30

: Visita normale con Ticket intero 10 euro per visita accompagnata in gruppo. Previsti sconti famiglia, gruppi, ragazzi e altre riduzioni. Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza.info@lapismuseum.com Lapis Museum sito ufficiale

Domenica 17 novembre – Visite gratuite alle Terme romane di via Terracina

Per due giorni nel weekend si terranno delle visite guidate straordinarie e gratuite al complesso archeologico delle terme Romane di Via Terracina. Un complesso molto importante alimentato dall’acqua del Serino e che arrivava fino alla Piscina Mirabilis di Bacoli ed allo stesso tempo serviva anche le grandi terme di Agnano. Le terme di via Terracina e quelle di Agnano erano collegate da una strada romana ritrovata nella odierna Mostra d’Oltremare. Le Terme di via Terracina sono un complesso posto all’interno della Facoltà d’Ingegneria di Via Claudio, nei pressi del cimitero di Fuorigrotta, raggiungibile facilmente anche con i mezzi pubblici. Le visite sono gratuite e si tengono sia sabato che domenica ed è obbligatoria la prenotazione

Appuntamento : domenica 17 novembre 2024 – turni ore 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00

Sabato 16 novembre – Giro giro Napoli viste guidate gratuite per bambini nei monumenti napoletani

Continua la bella iniziativa del Comune di Napoli che prevede, in tutte le giornate di sabato fino al 28 dicembre 2024 ben 100 viste guidate gratuite per bambini nei grandi complessi monumenti napoletani. L’evento si chiama “Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini” e prevede un ciclo di itinerari guidati a misura di bambino: le visite sono per bambini dai sei anni in su e per gli adulti che li accompagneranno che potranno così scoprire luoghi d’arte e cultura della città.

Per il prossimo weekend le visite gratuite sono le seguenti:

sabato 16 novembre ore 10.30 e 12.00

Ospedale delle Bambole

Pio Monte della Misericordia (ore 10.30-15.30)

Parco e Tomba di Virgilio

Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato

Sull’articolo dedicato tutti i dettagli e le modalità di partecipazione: visite guidate gratuite. “Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini”

Sabato 16 novembre – Il Complesso Museale dell’Arciconfraternita dei Pellegrini

Nel vivo quartiere della Pignasecca emerge il Complesso Monumentale dell’Arciconfraternita dei Pellegrini. La chiesa con annesso ospedale ha radici antiche, perché fu fondata nel 1578 da sei artigiani napoletani che costituirono una congregazione religiosa, avente lo scopo di dare ospitalità ai pellegrini di passaggio nella nostra città, seguendo la volontà lasciata da don Fabrizio Pignatelli, duca di Monteleone. All’Arciconfraternita dei Pellegrini si affianca un Complesso Museale di straordinaria bellezza con dipinti, sculture e arredi di grandissimo pregio storico e artistico. La visita comprende l’Arciconfraternita, la Chiesa della Santissima Trinità, e gli altri capolavori.

Appuntamento : – Ore 10,30 Stazione Cumana di Montesanto. Piazza Montesanto. Termine 12,30-13

: – Ore 10,30 Stazione Cumana di Montesanto. Piazza Montesanto. Termine 12,30-13 Contributo : 14 euro a cui si aggiunge la quota per visitare il Complesso Museale dell’Arciconfraternita dei Pellegrini di 7 euro .

: 14 euro a cui si aggiunge la quota per visitare il Complesso Museale dell’Arciconfraternita dei Pellegrini di 7 euro Organizzazione : Megaride Art Prenotazione obbligatoria sulla pagina ufficiale info +39 348 114 9647

: Prenotazione obbligatoria sulla pagina ufficiale info +39 348 114 9647 Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

