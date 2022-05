Notte Europea dei Musei: sabato 14 maggio apertura serale straordinaria a 1 euro

Tanti musei aperti sabato notte, dal Mann al Museo di Capodimonte, da Palazzo Reale alla Reggia di Caserta ma anche il Teatro Antico di Ercolano, Una notte speciale a Napoli ed in Campania con tanti musei e luoghi di cultura aperta dalle 19,30 a solo 1 euro

Sabato 14 maggio 2022 ritorna in Italia la “Notte Europea dei Musei”, la bella iniziativa che prevede l’apertura serale straordinaria dei principali musei e luoghi di cultura statali al costo simbolico di un euro.

Una iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa ma che varia, anche in Italia, da museo a museo e pertanto, prima di andare, è consigliabile consultare i siti dei musei per accertarsi che siano aperti e in che orari. In Italia per accedere ai musei e luoghi culturali statali è fortemente consigliato l’utilizzo di mascherine.

I principali musei aperti a Napoli e in Campania

Per la notte dei Musei i vari musei possono scegliere la modalità di adesione e, pertanto, prima di recarsi è consigliabile consultare il sito di riferimento. Alcuni dei siti che aderiranno sono:

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte sarà aperto per la Notte Europea dei Musei sabato 14 maggio 2022 con apertura straordinaria fino alle 22.30 al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge) a partire dalle ore 19.30 (ultimo ingresso alle ore 21.30). Sarà possibile visitare le straordinarie collezioni e le due mostre in corso: Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli (fino al 7 gennaio 2023) e Cecily Brown. The Triumph of Death (prorogata al 30 settembre 2022). Maggiori informazioni

Il Palazzo Reale di Napoli sarà aperto per la Notte Europea dei Musei 2022, sabato 14 maggio, al costo simbolico di 1 euro dalle ore 20.00 alle ore 23.00 (ultimo ingresso alle ore 22.00). In occasione della visita sarà possibile ammirare, prima della chiusura per i lavori di restauro, il salotto che ospita il leggio rotante di Maria Carolina d’Austria e la specchiera di Carolina Murat, anch’essi recentemente restaurati. Chiusa invece la Galleria del Tempo che sarà visitabile con le ordinarie modalità e i consueti orari di apertura al pubblico (dalle ore 10.00 alle ore 17.00, con ultimo ingresso alle ore 16.00). Maggiori Informazioni

Mann Museo Archeologico Nazionale di Napoli – Aperto per la Notte Europea dei Musei Sabato 14 maggio il MANN dalle 20 alle 23 (ultimo ingresso alle 22) con biglietto simbolico di 1 euro. Visitabili le straordinarie collezioni e le mostre come “Sing Sing. Il corpo di Pompei”ci farà ammirare i capolavori custoditi nei depositi del MANN fotografati da Luigi Spina mostra Sing Sing o un’altra una bella mostra fotografica che racconta il bellissimo film di Paolo Sorrentino attraverso 51 scatti ripresi sulle scene da Gianni Fiorito “È stata la mano di Dio – Immagini dal set” . Visitabile anche la mostra “Giocare a regola d’arte”, con 50 reperti di giocattoli di secoli fa Giocare a regola d’arte ed anche “Manga Heros. Gli eroi e i miti alle pendici del Vulcano”, realizzata in collaborazione con COMICON. Maggiori Informazioni

La Reggia di Caserta che sarà aperta Sabato 14 maggio 2022 dalle 19.30 alle 22.15, con ultimo ingresso alle 21.45. Visitabili gli Appartamenti Reali al costo simbolico di 1 euro (+ 1 euro per gli acquisti online), le anticamere con alcune opere della collezione Terrae Motus, la meravigliosa Sala del Trono, le Sale delle stagioni, l’Appartamento della regina Maria Carolina, la Biblioteca Palatina e la Sala del Presepe di Corte. Il biglietto è acquistabile online su Ticketone (+ 1 euro di costi di commissione) oppure in sede, fino ad esaurimento posti disponibili. In caso di sold out la biglietteria sarà chiusa. L’ingresso sarà contingentato per fasce orarie. Non sarà consentito entrare in un orario diverso da quello prescelto. Maggiori informazioni Il Parco Reale resterà chiuso.

Parco Archeologico di Pompei e altre aree archeologiche Sabato 14 maggio 2022 le aree archeologiche di Pompei, Villa di Poppea ad Oplontis, Museo D’Orsi alla Reggia di Quisisana di Castellammare di Stabia e Villa Regina di Boscoreale, saranno aperti in via straordinaria per la “Notte Europea dei Musei”,dalle 20,00 alle 23,00 (chiusura biglietterie alle ore 22) con ingresso a 1 euro (gratuito a Boscoreale e per i minori di 18 anni, come da normativa vigente in tutti i siti). A Pompei si entrerà da Porta Marina per un percorso ridotto ma bellissimo e suggestivo tra il Foro e l’Antiquarium tutti illuminati con uscita da Piazza Esedra. Visitabili, con modalità differenti, anche Villa Regina a Boscoreale, la Reggia di Quisisana e Museo Libero D’Orsi, la Villa di Poppea Ad Oplontis Maggiori informazioni

Teatro Antico sotterraneo di Ercolano: Sabato 14 maggio 2022 ci sarà l’apertura straordinaria serale del percorso del Teatro sotterraneo con tre turni di visita – alle ore 20.00, 21.00 e 22.00 – aperti per gruppi di massimo 10 persone per ciascun turno; la durata della visita sarà di circa 50 minuti. Il costo del biglietto sarà di 1,00 euro salvo le gratuità previste dalla normativa. L’acquisto dei biglietti potrà avvenire on line al sito www.ticketone.it (prevendita 1,50€) e in biglietteria. La vendita per la visita al Teatro terminerà, sia on line, sia in biglietteria, alle ore 18.00 del 14 maggio. I visitatori sono invitati a presentarsi all’ingresso del teatro, in Corso Resina n. 187, con 10 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio della visita. Si ricorda che il percorso è dedicato solo a chi ha compiuto 18 anni. L’area archeologica di Ercolano sarà chiusa e non visitabile. Maggiori informazioni

Maggiori informazioni – Notte dei Musei – Ministero della Cultura

