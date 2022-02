Al Museo di Capodimonte a Napoli The Triumph of Death di Cecily Brown

Ph Amedeo Benestantte

Una grande opera di Cecily Brown, un’artista che è tra i protagonisti della scena artistica contemporanea, al museo di Capodimonte a Napoli

Dal 10 febbraio al 1 maggio 2022 nel Museo e Real Bosco di Capodimonte verrà esposta la grande tela The Triumph of Death, 2019, di Cecily Brown una pittrice inglese che è tra i protagonisti della scena artistica contemporanea.

L’opera The Triumph of Death è una delle opere più grandi realizzate dalla Brown, un dipinto eseguito dopo che l’artista aveva visto nel 2019 nella Galleria Regionale di Palazzo Abatellis a Palermo il noto affresco “Il Trionfo della Morte” della metà del 1400.

La mostra a Capodimonte è a cura di Sergio Risaliti e realizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dall’associazione Amici di Capodimonte ets in collaborazione con la galleria londinese Thomas Dane Gallery.

A Capodimonte oltre alla straordinaria opera dell’artista inglese e anche dei disegni

Lo straordinario dipinto di Cecily Brown presenta la Morte come un cavaliere apocalittico in cima a uno spettrale cavallo bianco che uccide tutti i vivi che si trova davanti come nel dipinto originale. La grande tela della Brown, di 5m x 5, presenta il simbolo della croce che divide il quadro in quattro pannelli, richiamandosi così all’affresco palermitano di 6 metri per 6,40.

Il grande quadro conservato in Sicilia fu staccato dal cortile del palazzo Sclafani dopo i danni per i bombardamenti nel 1944, e poi diviso in quattro pannelli per il restauro. Ma il taglio danneggiò il quadro del ‘400 ed è stato evidenziato nella grande tela di Cecily Brown richiamando in questo modo le preoccupazioni contemporanee come la distruzione, il recupero e la ricostituzione. A Capodimonte anche una serie di disegni realizzati dall’artista dopo aver completato il dipinto dal titolo The Triumph of Death.

La mostra è compresa nel biglietto di ingresso al museo di Capodimonte (12 euro adulti, 2 euro dai 18 ai 25 anni, gratuita per i minori di 18 anni) Il museo è chiuso il mercoledì. Maggiori informazioni – Cecily Brown al Museo di Capodimonte a Napoli

Altre cose da vedere nello splendido Museo di Capodimonte a Napoli

Nello splendido Museo e Real Bosco di Capodimonte oltre alle straordinarie Collezioni permanenti ci sono anche tante altre cose da vedere, comprese nel biglietto d’ingresso. In particolare in questo periodo:

Le opere di Andrea Bolognino in mostra al Museo di Capodimonte di Napoli – 24 opere di Andrea Bolognino , artista napoletano fino al 15 marzo 2022 nel Museo di Capodimonte. Andrea Bolognino a Capodimonte

24 opere di , artista napoletano fino al 15 marzo 2022 nel Museo di Capodimonte. Riaperta e restaurata la chiesa di San Gennaro a Capodimonte – La storica chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte, riaperta da poco alle visite del pubblico dopo 50 anni di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale Santiago Calatrava. A breve anche le messe la chiesa di San Gennaro

La storica chiesa di riaperta da poco alle visite del pubblico dopo 50 anni di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale Santiago Calatrava. A breve anche le messe Di nuovo visitabili a Capodimonte le sale della grande Armeria Farnese e Borbonica una delle più grandi collezioni in Europa ed una storia completa delle armi europee d’epoca moderna. Armeria Farnese

