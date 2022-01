Vox Mundi, concerti gratuiti a Castel dell’Ovo a Napoli

© Napoli da Vivere

Due giorni di buona musica gratuita presso la Sala Compagna di Castel dell’Ovo con il concerto Vox Mundi con Mimmo Maglionico e i Pietrarsa e l’evento Sfogliatelle e Altre Storie D’amore con Lalla Esposito e Massimo Masiello.

Anche il 28 e 29 gennaio 2022 ci saranno degli eventi gratuiti promossi dal Comune di Napoli con il contributo della Città Metropolitana di Napoli che hanno già visto tanti interessanti spettacoli e concerti presso varie strutture cittadine.

Il prossimo sarà Vox Mundi un evento che presenta due giorni di musica gratuita presso la Sala Compagna di Castel dell’Ovo organizzata dall’Associazione Performing Art Campania. Previsto il concerto Vox Mundi con Mimmo Maglionico e i Pietrarsa e l’evento Sfogliatelle e Altre Storie D’amore con Lalla Esposito e Massimo Masiello.

Gli eventi si terranno venerdì 28 e sabato 29 gennaio 2022 e per entrambi l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per accedere è obbligatorio mostrare il proprio super green pass e indossare la mascherina FFP2.

Mimmo Maglionico & pietrArsa – Vox Mundi

Il 28 gennaio alle ore 20.30 a Castel dell’Ovo concerto da non perdere di Mimmo Maglionico & pietrArsa che presentano il concerto “Vox Mundi”. Gruppo storico della tradizione napoletana i Pietrarsa si sono imposti nel panorama della world music come uno dei più innovativi della scena napoletana. Da oltre quindici anni portano nel mondo la musica della nostra città e della nostra regione. Vox Mundi propone un viaggio nella nostra storia tradizionale per consegnarla al presente, e racconta, canta le storie di ogni cultura, traduce in dolci melodie o indiavolati ritmi, gli amori, le passioni e i sogni di un intero popolo, è l’opera scritta dal popolo stesso. Un concerto da non perdere

Lalla Esposito e Massimo Masiello – Sfogliatelle e altre storie d’amore

Il 29 gennaio ore 20,30 sempre a Castel dell’Ovo “Sfogliatelle e Altre Storie D’amore” con Lalla Esposito e Massimo Masiello Al piano Antonio Ottaviano. Donne, uomini, storie strane d’amore…attraverso le canzoni degli anni ’30 di una Napoli stranamente non melodica e romantica ma che dà voce a figure di donne che si oppongono a figure maschili che le vogliono muse e sirene e uomini che subiscono l’inizio di una emancipazione femminile. Un percorso in chiave brillante di un repertorio musicale napoletano di forte impatto ironico, raccontando con testimonianze scritte e cantando una Napoli di inizio secolo stranamente lontana dai sentimenti romantici dell’epoca.

Per entrambi gli eventi l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria a performingartcampania@gmail.com o su WhatsApp 3337533472. Obbligo di super green pass e mascherina FFP2.

