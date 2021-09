Pompei Street Festival 2021: musica, film e grandi opere di Street Art

Tre grandi giornate di arte, musica e film per la prima edizione di Pompei Street Festival con artisti internazionali che invaderanno le strade della città di Pompei che diventerà un “Museo a cielo aperto”. Nei tre giorni anche grande musica con i Foja e tanto altro

Si svolgerà a Pompei dal 24 al 26 settembre 2021 la prima edizione del Pompei Street Festival una nuova rassegna organizzata da Nello Petrucci, artista e film-maker italiano

Per tre giorni la città di Pompei sarà “inondata” da arte, musica e cinema con le strade che diventeranno un “Museo a cielo aperto” anche grazie alla presenza in città di alcuni street artist di Fama internazionale.

Tanti street artist internazionali a Pompei

A Pompei arriveranno infatti dalla Francia Christian Guémy, alias C215, uno dei migliori stencil artist del momento e poi dall’Argentina Francisco Bosoletti, artista che ha “lasciato” grandi sue opere a Napoli e in Campania e il polacco anno anche dalla Polonia Mariusz Waras, alias M-City, famoso in tutto il mondo per la particolare tecnica a stencil dei suoi murales.

Parteciperanno all’evento anche una trentina di urban artist emergenti, che verranno ospitati in una residenza creativa a Pompei. Un grande Street Art Museum, un museo a cielo aperto che “invaderà la città di Pompei

La musica e i film al Pompei street Festival

Anche musica al Pompei Street Music con grandi concerti da non perdere dei Foja, della Nuova Orchestra Scarlatti Junior, del chitarrista jazz Antonio Onorato, del cantautore americano Bret Roberts con concerti, musica live, DJ set e tanto altro.

Non mancherà anche la sezione dedicata al cinema con il Pompei Street Cinema Festival con tanti film d’autore da non perdere e poi durante tutti e tre i giorni, si terranno workshop, seminari, incontri e dibattiti per ribadire la sostenibilità e l’importanza dell’arte di strada.

Tra i tanti eventi segnaliamo il 24 settembre alle 21,30 un concerto di Special Guest Bret Roberts, il 25 settembre alle 21,30 con un concerto dedicato alla musica per film con musiche di E. Morricone, N. Piovani, N. Rota, P. Odierna direttore Gaetano Russo, e il 26 settembre il concerto dei FOIA.

Tutti eventi gratuiti a prenotazione obbligatoria. Sulla pagina facebook del Festival tutti i link per le prenotazioni. Durante il Pompei Street Festival, come da normativa nazionale, sarà obbligatorio il possesso del GreenPass con QR-code, per accedere al Teatro Di Costanzo Mattiello e alla Casa del Pellegrino, sale dedicate alla rassegna cinematografica, e al Chiostro Bartolo Longo, area concerti.

Viaggio alla scoperta della Street Art a Napoli

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata

