4 visite guidate da non perdere a Napoli nel weekend dal 30 gennaio al 2 febbraio 2025

Anche nel prossimo fine settimana sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend, dal 30 gennaio al 2 febbraio 2025, ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Il percorso sotterraneo più suggestivo del centro antico di Napoli

Mentre l’Italia affronta temperature più rigide dei “Giorni della Merla”, considerati per tradizione i più freddi dell’anno, il sottosuolo partenopeo offre un rifugio termicamente ideale per un’esperienza culturale straordinaria. Nel ventre della città, infatti, il LAPIS Museum mantiene una temperatura costante che consente visite confortevoli anche durante la stagione invernale. Nell’antica Basilica della Pietrasanta, gioiello architettonico del centro storico napoletano, si dischiude un percorso sotterraneo che rappresenta un unicum nel panorama culturale italiano. Il complesso museale, che si sviluppa per ben quaranta metri di profondità e si estende per circa ottocento metri, offre un’esperienza immersiva attraverso i millenni di storia partenopea. Il percorso si rivela adatto a tutti, accogliendo visitatori di ogni fascia d’età, lungo il sistema di cisterne greco-romane, cuore pulsante del suggestivo Museo dell’Acqua.Di particolare interesse è la Sala della Luna, dove un perpetuo plenilunio rievoca le origini pagane del complesso, edificato, secondo autorevoli studi archeologici, sulle vestigia dell’antico tempio dedicato alla dea Diana. Nel cosiddetto Decumano Sommerso, che corre parallelo al più noto Decumano Maggiore della Napoli in superficie, la tecnologia è qui al servizio della memoria storica: attraverso sofisticate installazioni olografiche, i personaggi di Gennaro e Michela narrano le vicende dei napoletani che cercarono rifugio in questi ambienti durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Il percorso culmina nella toccante Sala dei bombardamenti, dove la ricostruzione degli eventi bellici si conclude con un potente messaggio di speranza e riconciliazione. Il LAPIS Museum, accessibile quotidianamente dalle 10:00 alle 20:00, propone sei turni di visite guidate nei giorni feriali (10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30) e cinque nei fine settimana (10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30). Data la crescente affluenza, particolarmente nei periodi festivi, si consiglia vivamente la prenotazione, effettuabile telefonicamente al numero 08119230565 (operativo dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 14:00, con servizio WhatsApp sempre attivo) o tramite posta elettronica all’indirizzo info@lapismuseum.com. Prezzi a partire da 10 euro. Previste varie riduzioni. Maggiori Informazioni per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Sabato 1 febbraio – Sir William Hamilton a Gallerie d’Italia

Sabato alle ore 16.30 visita guidata alla mostra Sir William e Lady Hamilton, alle Gallerie d’Italia di Napoli curata da Francesco Leone e Fernando Mazzocca che esplora la vita del diplomatico inglese William Hamilton e di sua moglie Lady Emma Hamilton, tra cultura e collezionismo. William Hamilton fu diplomatico britannico presso la corte di Ferdinando IV di Borbone e divenne una figura nota della vita culturale napoletana del XVIII secolo, insieme alla sua consorte Lady Emma Hamilton. La mostra ricostruisce l’epoca e ci permette di ammirare 78 opere tra dipinti, ceramiche, sculture e manufatti provenienti da collezioni prestigiose Maggiori informazioni sulla Mostra Per la visita guidata Costi da 14 euro. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale Organizzazione Megaride Art

Sabato 1 Febbraio – Una Notte a Napoli …. con le sue voci

Una particolare visita guidata con degustazione nella notte napoletana. La notte è un momento unico, esclusivo, per visitare una mostra. Di notte la Mostra cambia volto perché, nelle sale vuote, siamo soli davanti ai piccoli capolavori esposti, immersi nel silenzio. Una Notte a Napoli è una passeggiata serale, impreziosita da incursioni artistiche e condita da assaggi gastronomici, dedicata alla vita vera dei vicoli, prima che ” Il ventre di Napoli – come descritto da donna Matilde – fosse sventrato”. A fare da scenario il “Pallonetto di Santa Chiara”, con i suoi suggestivi anfratti, ma soprattutto la Chiesa di Santa Marta, in cui la mostra, aperta solo per noi, prenderà vita, attraverso performance musicali e teatrali. Saremo immersi nella vita dei fondaci, antiche aree della città portuale destinate a depositi e trasformate negli anni in umili abitazioni, e nella loro rappresentazione plastica, attraverso l’arte presepiale. Un’ istantanea ‘scattata’ nel 1889 dalla penna di Matilde Serao: con lei, al centro della narrazione, altre figure dell’intellighentia e dell’arte napoletana dell’epoca, come Roberto Bracco, Francesco Mastriani, Ferdinando Russo, Giuseppe Fiorelli, Filippo Palizzi, Salvatore Di Giacomo, Mario Costa, Vincenzo Russo, ma anche la vita del vicolo con le voci dei venditori ambulanti Info e prenotazione obbligatoria al 3396304072 Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale Organizzazione Passioni di Napoli

Domenica 2 febbraio – Lux in Fundo tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma ogni sabato pomeriggio. Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione – a Catacombe di Napoli.

