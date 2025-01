Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 30 gennaio al 2 febbraio 2025

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania.

Sagre e feste in Campania dal 30 gennaio al 2 febbraio 2025 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

La “Sagra del Friariello” a Volla vicino Napoli

Da Venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio 2025 a Volla vicino a Napoli si terrà l’attesa “Sagra del Friariello”, che ci propone uno dei prodotti più squisiti, unici e rappresentativi della regione Campania. La sagra è alla sua terza edizione e si terrà a via San Giorgio, nel Piazzale adiacente il Campo Sportivo, dove ci saranno, oltre agli ottimi friarielli della zona con tante buone pietanze. In tutti e tre giorni in tutte le sere alla 3a Edizione della Sagra dei Friarielli ci sarà anche tanta musica e animazione tutte le sere. La “Sagra del Friariello”

il Mercato della Terra di Slow Food con un doppio appuntamento anche a Napoli

Doppio appuntamento con il Mercato della Terra di Slow Food in collaborazione con la Condotta Agro Aversano Atellano: Sabato 1 febbraio Ore 9:00 – 14:00 a Fabula – Laboratorio di comunità via Martiri Atellani (ex municipio) a Sant’Arpino (CE) e poi Domenica 2 febbraio Ore 10:00 – 15:00 a Napoli Fondazione Foqus via Portacarrese a Montecalvario, 69 Un’occasione imperdibile per scoprire e assaporare i prodotti di eccellenza dei nostri produttori locali. Si potranno a conoscere le storie, le mani e le passioni che stanno dietro al lavoro di ogni prodotto. Sosteniamo insieme l’agricoltura del nostro territorio e i sapori autentici! Una mattinata ricca di gusto, tradizione e comunità.Mercato della Terra di Slow Food

La grande festa della Candelora a Montevergine

Dal 26 gennaio al 2 febbraio 2025 torna la grande festa della Candelora a Montevergine quel momento dell’anno in cui la luce esce dal torpore invernale e riscalda anche nel freddo pungente. Quel momento in cui il popolo di Mamma Schiavona si riconosce in un’unica comunità che vibra di cultura, tradizione, devozione e diritti. Ci saranno tanta arte, cinema, teatro, musica, incontri, dibattitti, laboratori e tanto altro che, nella loro differenza, ci fanno rivolgere lo sguardo e il cuore nella stessa direzione: alla Madre accogliente. La grande festa della Candelora a Montevergine: il programma

Serata Street Food a Pimonte sui Monti Lattari

Sostenuta dal Comune di Pimonte la serata Street Food è dedicata al gusto, alla convivialità e soprattutto alla solidarietà. Si terrà il 30 gennaio, alle ore 19:30, presso il Piazzale Oratorio della Chiesa di San Michele, per un evento unico. L’iniziativa, organizzata dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo, è realizzata in collaborazione con il Team Chef Pimonte e i ristoratori del paese, con l’obiettivo di raccogliere fondi per supportare il completamento dei lavori della nostra amata Chiesa. Menù della serata: Un gustoso percorso di 5 portate, accompagnate da dolce e bevande (vino o acqua), al costo di 15 euro. Sarà l’occasione perfetta per unirsi come comunità e contribuire insieme a un progetto importante per il nostro paese. Una serata speciale da vivere insieme, allietata dall’atmosfera magica e dal sapore delle eccellenze locali. Serata Street Food a Pimonte

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello (prossima data domenica 8 dicembre ) MercAntico a San Lorenzello

Le Notti Azzurre a Cetara in costiera amalfitana

Dal 31 ottobre 2024 al 14 febbraio 2025 tornano a Cetara, sulla splendida costiera amalfitana, le Notti Azzurre Winter edition 2024-25, una serie di eventi culturali, spettacoli, laboratori per tutta la famiglia da non perdere in questo bellissimo paesino sul mare della divina costiera. A Cetara le Notti Azzurre in edizione invernale proporranno eventi e manifestazioni per tutte le età e i gusti, che animeranno il paese da novembre a febbraio e per tutto il periodo natalizio creando un’atmosfera unica per le feste.. Notti Azzurre a Cetara

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di gennaio 2025

Anche per gennaio mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date dove troveremo i produttori, che vendono i prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Campagna Amica

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

