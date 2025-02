Lì Squacqualacchiun, le tommacelle e l’inizio del Carnevale 2025 a Teora in Irpinia

Facebook Pro Loco Teora

Lì Squacqualacchiun le caratteristiche maschere di Teora aprono il periodo del Carnevale tra cibo, sfilate e musica. Una festa storica e simpatica che vale una bella passeggiata in Alta Irpinia a Teora, in provincia di Avellino, a pochi chilometri da San Gerardo

Grande festa a Teora, nell’avellinese, Sabato 1 e domenica 2 febbraio 2025 per il ritorno della tradizione de “Lì Squacqualacchiun” nel segno del Carnevale. Per due giorni a Teora una bella festa con sfilate, tradizioni antiche e divertimento per tutte le età.

Non mancheranno concerti dal vivo e stand gastronomici con ottime eccellenze culinarie della zona cominciando dalle tomacelle che ci permetteranno di effettuare un gustosissimo viaggio tra i sapori della tradizione. Le tomacelle rassomigliano alle polpette e sono preparate con carne e frattaglie di maiale, con l’aggiunta del rafano, un’erba che rassomiglia al sapore della senape e formaggio grattugiato.

Anche le maschere e tanta musica a Teora

Per quanto riguarda gli aspetti musicali della festa ci saranno il 1° febbraio Li Malammest, A paranza ro Tramuntan, O ‘ntreccio banzanese, Lu Zann di Pito Pozza Umito di Acquasanta Terme (Ap), l’Maskt di Tricarico. A seguire dj set con Mario Carbone.

Poi la domenica Il 2 gennaio ci sarà la sfilata delle maschere antropologiche con i Giganti di Varapodio (Rc), l’Urs di Teana (Pz), Farsa don Annibale di Eboli (Sa). E poi alle ore 20 spazio alla musica con Li Strazzaliscio e Ascarimè. A seguire dj set con dj Naiz. A chiusura della festa il volo dello Squacqualacchiun infuocato.

Gli squacqualacchiun di Teora

Gli squacqualacchiun sono delle maschere tradizionali locali che girano per il paese con dei bastoni causando un forte rumore di campanacci e prendendo in giro i passanti con versi e gesti un po’ “spinti.

Girano e fanno rumore nei vari rioni del paese e poi scompaiono nei vicoli dello stesso. Sono vestiti con un costume tipico simile a i Mamuthones sardi e nel mezzo del paese, gli “Squacqualacchiun” improvvisano una danza intorno al falò ed intorno alla fontana principale. La festa con queste caratteristiche maschere apre il periodo del Carnevale a Teora: una festa simpatica che vale una bella passeggiata in Alta Irpinia a Teora, in provincia di Avellino, a pochi chilometri da San Gerardo.

Il programma di Massima della Festa a Teora

Sabato 1 Febbraio 2025

Apertura Stand dalle ore 16:00

Sfilate di Maschere Antropologiche dalle ore 16:00 – Lu Zann di Pito-Pozza-Umito di Acquasanta Terme (AP) – O’ntreccio Banzanese di Banzano-Montoro (AV) – L’Maskr di Tricarico (MT)

In Concerto dalle ore 20:00 – Li Malammest – A’ Paranza Ro’ Tramuntan

A SEGUIRE DJ SET CON MARIO CARBONE

Domenica 2 Febbraio 2025

Apertura Stand e Dj Set con MARCO GUARINO dalle ore 12:00

Sfilate di Maschere Antropologiche dalle ore 16:00 – Farsa Don Annibale di Eboli (SA) – L’Urs di Teana (PZ) – Giganti di Varapodio (RC)

In Concerto dalle ore 20:00 – Li Strazzaliscio – Ascarimè

Dj Set con DJ NAIZ dalle ore 23:00

A seguire il volo dello SQUACQUALACCHION INFUOCATO

