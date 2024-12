4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 19 al 22 dicembre 2024

© ph Francesco Graziuso per Lapis Museum

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Include contenuto sponsorizzato #adv

Anche per questo weekend, dal 19 al 22 dicembre 2024 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Visite guidate nelle viscere di Napoli anche a Natale e Capodanno

contenuto sponsorizzato #adv

Mentre Napoli si prepara al Natale, partenopei e turisti hanno l’opportunità di fare un’esperienza unica: un viaggio straordinario attraverso i suoi tesori nascosti. Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum, nel cuore del centro storico, sorge all’interno della Basilica della Pietrasanta ed è pronto ad accogliere i visitatori anche durante queste festività ormai alle porte. Un vero e proprio scrigno di memorie cittadine, che sarà accessibile tutti i giorni con orari studiati per venire incontro alle esigenze dei visitatori durante il periodo natalizio. Nei giorni più intimi e familiari, come la Vigilia di Natale e il 31 dicembre, il museo aprirà le sue porte con tre suggestive finestre di visita guidata, permettendo ai visitatori di immergersi nella stratificazione millenaria di Napoli dalle ore 10.00 e alle 16.00 (turni di visita alle ore 10.30, 12.30, 14.30). Il 25 dicembre e il primo gennaio, invece, il museo si trasformerà in un racconto vivente, con tour pomeridiani che accompagneranno i visitatori alla scoperta del Museo dell’Acqua e del suo affascinante Decumano Sommerso, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, tre appuntamenti – alle 14:30, 16:30 e 18:30 – permetteranno di esplorare questi spazi carichi di fascino e storia, offrendo un’alternativa preziosa ai tradizionali momenti di festa. Per chi desidera vivere un’esperienza più completa, il museo manterrà i suoi consueti orari di apertura: sei turni durante i giorni feriali (10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 18.30) e cinque nei fine settimana (10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30), garantendo flessibilità e opportunità di visita per tutti coloro che vorranno immergersi in questa inedita Neapolis. Il Complesso della Pietrasanta diventa anche un’occasione unica per i regali di Natale. Il bookshop offre ai visitatori la possibilità di portare a casa un frammento di questa esperienza: dalle calamite con le immagini del luogo ai fermacarte, fino ai biglietti open che permettono di regalare l’emozione di un viaggio nella Napoli nascosta, senza costi di prevendita. Per questi giorni la prenotazione è caldamente consigliata. Per chi fosse interessato a vivere questa esperienza, può prenotare facilmente, contattando il museo al numero 08119230565 nei giorni feriali dalle 10.00 alle 14.00, ma sempre attivo con il servizio messaggi WhatsApp durante le feste oppure inviare una mail a info@lapismuseum.com, fornendo i propri dati e le preferenze di visita. Per i più tecnologici, il web offre la possibilità di acquistare i biglietti direttamente online sul sito ufficiale Il LAPIS Museum si conferma così non solo un luogo di conservazione storica, ma un vero e proprio racconto vivo di Napoli, un’opportunità unica per trascorrere le festività natalizie alla scoperta di una città stratificata, misteriosa e affascinante, che sotto la sua superficie cela tesori millenari pronti ad essere scoperti.

Contributo : Visita normale con Ticket intero 10 euro per visita accompagnata in gruppo. Previsti sconti famiglia, gruppi, ragazzi e altre riduzioni.

: Visita normale con Ticket intero 10 euro per visita accompagnata in gruppo. Previsti sconti famiglia, gruppi, ragazzi e altre riduzioni. Maggiori Informazioni: Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo

contenuto sponsorizzato #adv

Sabato 30 novembre – Giro giro Napoli viste guidate gratuite per bambini nei monumenti napoletani

Continua la bella iniziativa del Comune di Napoli che prevede, in tutte le giornate di sabato fino al 28 dicembre 2024 ben 100 viste guidate gratuite per bambini nei grandi complessi monumenti napoletani. L’evento si chiama “Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini” e prevede un ciclo di itinerari guidati a misura di bambino: le visite sono per bambini dai sei anni in su e per gli adulti che li accompagneranno che potranno così scoprire luoghi d’arte e cultura della città.

Per il prossimo weekend le visite gratuite programmate sono le seguenti: sabato 21 dicembre ore 10.30 e 12.00 – Certosa e Museo di San Martino – Castel Sant’Elmo e Museo del ‘900 – Città della Scienza:

Contributo: Visite gratuite con prenotazione obbligatoria

Visite gratuite con prenotazione obbligatoria Maggiori informazioni – Sull’articolo dedicato tutti i dettagli e i riferimenti ufficiali: “Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini”

Sabato 21 e domenica 22 dicembre – Visite guidate gratuite al Teatro romano di Neapolis

Fino a gennaio 2025 a Napoli sarà possibile effettuare interessantissime visite guidate gratuite al Teatro antico di Neapolis, conosciuto anche come il Teatro romano dell’Anticaglia, che torna visitabile grazie al progetto “Il Teatro tra le Mura”. Le visite si terranno di sabato e saranno gratuite con prenotazione obbligatoria. La visita consentirà di accedere al cantiere nel quale è stato individuato un percorso che consentirà di ammirare le strutture rinvenute e scoprire la storia del complesso, la cui parte attualmente visibile è datata alla fine del I secolo d.C. Le visite saranno condotte da archeologi professionisti della società Apoikia, in collaborazione con l’impresa Samoa. La visita avviene in area di cantiere e il percorso presenta barriere architettoniche. Si consiglia di indossare scarpe comode. La partecipazione è consentita dai 10 anni in su. Per il prossimo weekend le visite gratuite sono le seguenti: Sabato 21 e domenica 22 dicembre 2024

Contributo: Visite gratuite con prenotazione obbligatoria

Visite gratuite con prenotazione obbligatoria Maggiori informazioni – Sull’articolo dedicato tutti i dettagli e i riferimenti ufficiali: Visite guidate gratuite al Teatro romano dell’Anticaglia

Sabato 21 dicembre – Capolavori del 600 a Donnaregina

Sabato 21 dicembre una eccezionale visita alla Mostra “Capolavori del ‘600 a Donnaregina” che è la prima mostra italiana con le opere di proprietà di De Vito. Tra le importanti e bellissime tele in esposizione al Museo Diocesano ci sono veri capolavori di grandi maestri quali Battistello Caracciolo, Luca Giordano, Massimo Stanzione, Jusepe de Ribera, Bernardo Cavallino, Andrea Vaccaro, Domenico Gargiulo, Francesco Fracanzano, Mattia Preti, Antonio De Bellis, Aniello Falcone, Paolo Finoglio, del misterioso Maestro degli Annunci ai pastori e poi anche dei grandi specialisti di natura morta, come Luca Forte, Paolo Porpora, Giuseppe Recco o Giovanni Battista Ruoppolo. Una bella mostra che si propone di esporre per la prima volta in Italia la raccolta di Giuseppe De Vito che è stata già portata con grande successo nel 2023 nei musei francesi di Digione e di Aix-en- Provence.Maggiori informazioni sulla Mostra. L’evento è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Contributo : 24 euro con p renotazione obbligatoria

: 24 euro con renotazione obbligatoria Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.