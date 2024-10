4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 17 al 20 ottobre 2024

Ph Lapis Museum

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend, dal 17 al 20 ottobre 2024, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Questo fine settimana da non perdere anche:

Tutti i giorni – Un’avventura sotterranea attende i visitatori del centro storico della città

Nell’autunno inoltrato che accarezza Napoli quest’anno, la città partenopea svela un tesoro nascosto nel suo ventre antico. Un’avventura sotterranea attende i visitatori del centro storico della città. Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum, gioiello incastonato nelle fondamenta della maestosa Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, offre un viaggio attraverso i secoli. Lungo quasi un chilometro, si snoda sotto il Decumano Maggiore, narrando storie di civiltà sepolte e rinascite inaspettate. In questa stagione, dove il sole ancora accarezza i vicoli, il sottosuolo di Napoli si rivela un rifugio di conoscenza e meraviglia. I visitatori, guidati dallo staff, possono immergersi in un mondo dove le antiche cisterne greche sussurrano segreti di epoche lontane. Questi stessi spazi, testimoni silenziosi del passaggio dei romani e poi trasformati in rifugi durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, raccontano la resilienza di una città eternamente mutevole. Il percorso, un affresco vivente della storia napoletana, si dipana idealmente in due sezioni: il suggestivo Museo dell’Acqua e l’affascinante Decumano Sommerso. Ogni giorno, dalle 10:00 alle 20:00, il museo apre le sue porte ai curiosi e agli appassionati. Dal lunedì al venerdì, sei ingressi scandiscono il ritmo delle visite (10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30), mentre nel fine settimana, un solo orario pomeridiano intermedio, quello delle 14:30, si alterna ai seguenti quattro 10:30, 12:30, 16:30, 18:30 offrendo un’oasi di misteriosa bellezza per chi cerca un’esperienza unica. In questo periodo, dove la natura sembra aver dimenticato il suo consueto rigore, il LAPIS Museum si propone come un’alternativa affascinante alle tradizionali passeggiate all’aperto. È un invito a esplorare l’anima nascosta della città, a percorrere i sentieri poco noti dell’antica Neapolis, in un viaggio che trascende il tempo e lo spazio. Per chi desidera visitare il Museo dell’Acqua, la prenotazione è sempre consigliata, soprattutto a ridosso di weekend, festività e ponti. Con una semplice chiamata al numero 08119230565 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00, ma sempre attivo con il servizio messaggi WhatsApp, è possibile assicurarsi un posto in questo straordinario percorso sotterraneo. È possibile anche inviare una mail a info@lapismuseum.com indicando il giorno, l’orario di preferenza, il numero di persone e un cognome. E per chi desidera acquistare i biglietti con un click, può farlo comodamente sul sito ufficiale del Lapis Museum

Le visite sono a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Partenze visite guidate: Lunedì-venerdì : 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30 – Sabato-domenica : 10:30, 12:30, 16:30 e 18:30

: – : Contributo : Visita normale con Ticket intero 10 euro per visita accompagnata in gruppo. Previsti sconti famiglia, gruppi, ragazzi e altre riduzioni.

: Visita normale con Ticket intero 10 euro per visita accompagnata in gruppo. Previsti sconti famiglia, gruppi, ragazzi e altre riduzioni. Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza.info@lapismuseum.com Lapis Museum sito ufficiale

: Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza.info@lapismuseum.com Maggiori Informazioni: Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo

Sabato 19 ottobre – Il Complesso Museale dell’Arciconfraternita dei Pellegrini

Nel vivo quartiere della Pignasecca emerge il Complesso Monumentale dell’Arciconfraternita dei Pellegrini. La chiesa con annesso ospedale ha radici antiche, perché fu fondata nel 1578 da sei artigiani napoletani che costituirono una congregazione religiosa, avente lo scopo di dare ospitalità ai pellegrini di passaggio nella nostra città, seguendo la volontà lasciata da don Fabrizio Pignatelli, duca di Monteleone. All’Arciconfraternita dei Pellegrini si affianca un Complesso Museale di straordinaria bellezza con dipinti, sculture e arredi di grandissimo pregio storico e artistico. La visita comprende l’Arciconfraternita, la Chiesa della Santissima Trinità, e gli altri capolavori.

L’evento è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : – Ore 10,30 Stazione Cumana di Montesanto. Piazza Montesanto. Termine 12,30-13

: – Ore 10,30 Stazione Cumana di Montesanto. Piazza Montesanto. Termine 12,30-13 Contributo : 14 euro a cui si aggiunge la quota per visitare il Complesso Museale dell’Arciconfraternita dei Pellegrini di 7 euro .

: 14 euro a cui si aggiunge la quota per visitare il Complesso Museale dell’Arciconfraternita dei Pellegrini di 7 euro Organizzazione : Megaride Art Prenotazione obbligatoria sulla pagina ufficiale info +39 348 114 9647

: Prenotazione obbligatoria sulla pagina ufficiale info +39 348 114 9647 Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Sabato 19 ottobre – Visite guidate gratuite al Teatro romano di Neapolis

Fino a gennaio 2025 a Napoli sarà possibile effettuare interessantissime visite guidate gratuite al Teatro antico di Neapolis, conosciuto anche come il Teatro romano dell’Anticaglia, che torna visitabile grazie al progetto “Il Teatro tra le Mura”. Le visite si terranno di sabato e saranno gratuite con prenotazione obbligatoria . La visita consentirà di accedere al cantiere nel quale è stato individuato un percorso che consentirà di ammirare le strutture rinvenute e scoprire la storia del complesso, la cui parte attualmente visibile è datata alla fine del I secolo d.C. Le visite saranno condotte da archeologi professionisti della società Apoikia, in collaborazione con l’impresa Samoa. La visita avviene in area di cantiere e il percorso presenta barriere architettoniche. Si consiglia di indossare scarpe comode. La partecipazione è consentita dai 10 anni in su

Per il prossimo weekend le visite gratuite sono le seguenti:

Sabato 19 ottobre 2024

Le visite sono gratuite con prenotazione sulla piattaforma eventbrite Sull’articolo dedicato tutti i dettagli e le modalità di partecipazione: Visite guidate gratuite al Teatro romano dell’Anticaglia

Sabato 19 ottobre – Giro giro Napoli viste guidate gratuite per bambini nei monumenti napoletani

Continua la bella iniziativa del Comune di Napoli che prevede, tutti i sabati fino al 28 dicembre 2024 ben 100 viste guidate gratuite per bambini nei grandi complessi monumenti napoletani. L’evento si chiama “Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini” e prevede un ciclo di itinerari guidati a misura di bambino: le visite sono per bambini dai sei anni in su e per gli adulti che li accompagneranno che potranno così scoprire luoghi d’arte e cultura della città.

Per il prossimo weekend le visite gratuite sono le seguenti:

sabato 19 ottobre ore 10.30 e 12.00

MOArt – Museo Orafo e Artigianato

Real Museo Mineralogico* – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Museo di Paleontologia – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato

Sull’articolo dedicato tutti i dettagli e le modalità di partecipazione: visite guidate gratuite. “Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini”

