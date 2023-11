Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 9 al 12 novembre 2023

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania dal 9 al 12 novembre 2023, in tanti luoghi splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

La Festa della Mela Annurca a Valle di Maddaloni

Si terrà nei giorni di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 novembre 2023 a Valle di Maddaloni, la 29esima edizione della Festa della Mela Annurca, già prevista per metà ottobre e spostata per il maltempo. Al centro della festa di Valle di Maddaloni ci sarà la saporita Mela Annurca locale e, presso gli stands enogastronomici allestiti nel centro storico del Paese, si potranno gustare svariate pietanze a base di Mela Annurca, preparate dalle Massaie vallesi ma anche tanta ottima carne alla brace e caciocavallo impiccato tutto preparato al momento tra le stradine e i cortili del paese. Il percorso della festa quest’anno avrà inizio da Via Casale e proseguirà lungo Via Umberto I , Via Roma, Via Monticello II, Via Galliano. La Festa della Mela Annurca

La grande Sagra delle Sagre a Sant’Angelo dei Lombardi

Da Venerdì 10 a Domenica 12 Novembre 2023 ritorna nel centro storico di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, l’attesa “La Sagra delle Sagre” un bell’evento che da anni presenta ottima gastronomia, artigianato e tradizioni culturali locali dell’Irpinia. E quest’anno Domenica 12 Novembre, alla XXI edizione della “Sagra delle Sagre” di Sant’Angelo dei Lombardi arriva anche l’Irpinia Express, con il Treno Irpino del paesaggio la Sagra delle Sagre a Sant’Angelo dei Lombardi.

A San Marco di Castellabate il Festival di San Martino “Musica, Zeppole e Vino”

Ritorna nei giorni di Venerdì 10, Sabato 11 e Domenica 12 Novembre 2023 dalle ore 18:00 a San Marco di Castellabate al Rione Rocchetta il Festival di San Martino “Musica, Zeppole e Vino”. La festa è organizzata dall’Associazione Vivi San Marco che, in tutti i caratteristici vicoli del Rione, proporrà attività diverse in ricordo delle vecchie tradizioni familiari, come l’antica sartoria, la lavanderia e così via. Una bella festa-sagra ed un bel momento per festeggiare tutti assieme il periodo autunnale nel rione “Rocchetta” e in tutti suoi vicoli. Musica, Zeppole e Vino.

Novello in Festa: festa del buon vino Novello a Castelvenere (BN)

Si terranno sabato 11 e domenica 12 novembre 2023, a partire dalle ore 18.00, in Piazza San Barbato a Castelvenere, nel Beneventano, le due belle giornate di festa dedicate al buon vino novello della zona. Novello in Festa si svolgerà sempre a ridosso del suggestivo borgo medievale dove, per l’occasione, verranno riaperte le caratteristiche cantine tufacee. Una gran bella festa dove si troverà tanto buon vino Novello, e poi ottime caldarroste, tipicità locali e tanta musica. E quest’anno sarà disponibile anche l’abbinamento con il Grottone, formaggio a pasta filata semidura dall’inconfondibile profumo di nocciole tostate e dal sapore dolce stagionato nelle grotte tufacee. Pro Loco di Castelvenere- Novello in Festa a Castelvenere (BN) – info

Ritorna l’Antica Fiera di San Martino nel Centro Storico di Solopaca

Tre giorni di festa a Solopaca Venerdì 10, Sabato 11 e Domenica 13 Novembre 2023 per la la tradizionale fiera di San Martino, in onore del Santo Patrono che si terrà nel centro storico del bel paesino del beneventano, famoso per la bella festa dell’uva. La fiera di San Martino è un evento che si ripete da anni e che consente di espone merci di ogni tipo, dall’abbigliamento ai casalinghi, dai materiali per l’agricoltura. Una “fiera storica” di Solopaca, oggi arricchita anche da animazione per bambini, spettacoli ed intrattenimenti musicali e con le immancabili postazioni enogastronomiche. Saranno naturalmente presenti delle cantine più importanti di Solopaca con il loro buon vino novello. Una festa che si svolgerà nei portoni e lungo via Procusi per riproporre l’atmosfera dell’antico borgo di Solopaca. Maggiori informazioni – Pro Loco Solopaca

Le Domeniche dell’Olio a Cerreto Sannita nel beneventano

Anche domenica 12 e 19 novembre 2023 a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento si terrà l’evento Le Domeniche dell’Olio, una kermesse gastronomica all’insegna della valorizzazione di uno dei prodotti tipici locali: l’ottimo olio di Cerreto DOP. Le Domeniche dell’Olio

A Napoli i mercatini Agroalimentari di Coldiretti: date e piazze di novembre 2023

Anche per tutto il mese di novembre 2023 in tutti i weekend si terranno i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli che ci presentano prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Anche nuove piazze in sostituzione di altre al Vomero in cui non si effettuano più mercatini Agroalimentari di Coldiretti.

Arriva il Benevento Food Festival con le tante bontà sannite in piazza per tre giorni

Tante eccellenze gastronomiche del Sannio nel centro di Benevento dal 10 al 12 novembre 2023 per la prima edizione di ‘Benevento Food Festival’. In piazza Risorgimento una manifestazione che punta a valorizzare e promuovere il ricco patrimonio culinario ‘Made in Sannio’ per una grande rassegna enogastronomica di prodotti esclusivamente sanniti. Al “Benevento Food Festival” troveremo tante le proposte culinarie in versione street food con l’eccellenza culinaria sannita con un “Itinerario del Gusto” articolato per aree tematiche: le tipicità locali, i vini, l’olio, lo street food e i dolci tipici del territorio con ampi spazi per esposizioni, degustazioni e vendita diretta di prodotti con anche intrattenimento con musica dal vivo. Benevento Food Festival –

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.