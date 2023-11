Solopaca in Festa: Scopri la Storica Fiera di San Martino con Prodotti Tipici e Vino Novello

Anche quest’anno si terrà a Solopaca la storica fiera che si svolge da anni in onore del Santo Patrono, San Martino di Tours. Una bella festa nel centro storico che propone stand di prodotti tipici e artigianali, bontà dell’enogastronomico e l’immancabile buon vino della zona e tanto altro

Tre giorni di festa a Solopaca Venerdì 10, Sabato 11 e Domenica 12 Novembre 2023 per la la tradizionale fiera di San Martino che si terrà nel centro storico del bel paesino del beneventano, famoso per la bella festa dell’uva. La fiera di San Martino, in onore del Santo Patrono, è un evento che si ripete da anni e che consente di espone e proporre merci di ogni tipo, dall’abbigliamento ai casalinghi, dai materiali per l’agricoltura.

Una “fiera storica” di Solopaca, oggi arricchita anche da animazione per bambini, spettacoli ed intrattenimenti musicali e con le immancabili postazioni enogastronomiche. Saranno naturalmente presenti le cantine più importanti di Solopaca con il loro buon vino novello. Una festa che si svolgerà nei portoni e lungo via Procusi per riproporre l’atmosfera dell’antico borgo di Solopaca.

L’antica Fiera di San Martino nel Centro Storico di Solopaca

La fiera si svolge da anni in onore del Santo Patrono, San Martino di Tours, e tradizionalmente propone mercatini di prodotti tipici e artigianali, e poi un percorso enogastronomico in cui si potrà degustare il vino novello con un mercatino del baratto e dell’usato.

Non mancherà anche l’esposizione di opere d’arte, di artigianato e di libri, con l’apertura di portoni, vecchi palazzi e giardini tipici del paese. Un bell’evento che animerà per tre giorni il centro storico di Solopaca dove si potrà gustare il buon vino novello.

Antica Fiera di San Martino – Programma di massima

Venerdì 10 novembre

ore 17:00 apertura della manifestazione con apertura degli stand e delle mostre, degustazioni di vino novello olio nuovo e specialità gastronomiche tipiche

ore 20:30 spettacolo musicale

Sabato 11 novembre

Dalle ore 9 Fiera tradizionale lungo il corso principale e antica fiera lungo via Procusi e poi apertura degli stand e fiera degli animali con personaggi storici in costume e degustazioni di vino novello olio nuovo ed enogastronomia

ore 21:00 spettacolo musicale

Domenica 12 novembre

ore 9:00 apertura degli stand con mostre d’arte, fiera degli animali, personaggi storici in costume e degustazioni di vino novello olio nuovo ed enogastronomia

ore 14:00 giochi tradizionali

ore 21:00 spettacolo musicale.

Maggiori informazioni – Pro Loco Solopaca

