Musica, Zeppole e Vino: Scopri il Festival Autunnale di San Marco di Castellabate

Il Festival di San Martino è la bella festa che consente, da anni, di ritornare a San Marco di Castellabate in autunno ed apprezzare, anche nel periodo non balneare, le bellezze del Cilento e di questa bella cittadina

Ritorna nei giorni di Venerdì 10, Sabato 11 e Domenica 12 Novembre 2023 dalle ore 18:00 a San Marco di Castellabate al Rione Rocchetta il Festival di San Martino “Musica, Zeppole e Vino”.

La festa è organizzata dall’Associazione Vivi San Marco che, in tutti i caratteristici vicoli del Rione, proporrà attività diverse in ricordo delle vecchie tradizioni familiari, come l’antica sartoria, la lavanderia e così via. Una bella festa-sagra ed un bel momento per festeggiare tutti assieme il periodo autunnale nel rione “Rocchetta” e in tutti suoi vicoli.

Ci saranno anche riferimenti alla festività di San Martino con varie proposte per assaggiare le classiche Zeppole e il buon Vino ma non solo perché quest’anno tante specialità come zeppola con miele, pizza fritta con cipolla di Vatolla, caciocavallo impiccato, zeppole con alici, capra bollita, zuppa di fagioli e castagne, broccoli e salsiccia, fusilli, zeppola con fiori di zucca, brioches e graffe, pizza fritta, castagne, cuoppo di pesce fritto e tanto altro.

Una cittadina addobbata a festa con piatti tipici, tanta musica, zeppole e tanto vino

Nei vicoli del paese, addobbati per l’occasione con belle decorazioni con ombrelli colorati, non mancheranno le rappresentazioni delle antiche tradizioni, accompagnati da diversi piatti tipici, tanta musica, zeppole e tanto vino presentato da diverse cantine della Regione e, per l’occasione riapriranno i Mercatini Artigianali di Castellabate.

Durante le 3 serate non mancherà una vasta selezione musicale di vari generi a partire dalle ore 18 che accontenterà un pò tutti e poi ogni sera tanti artisti di strada e Dj set. In particolare anche importanti concerti con

Venerdì 10 alle 20,30 – Vienteterra (gruppo popolare – cilentano).

Sabato 11 alle 20,30 – Sibbenga Sunamo (gruppo popolare – cilentano).

Domenica 12 alle 20,30 – Vascover Band – Tributo band Vasco

La festa per tre sere animerà di nuovo il Rione Rocchetta a San Marco di Castellabate che potremo scoprire in un’insolita versione autunnale.

