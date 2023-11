Novello in Festa a Castelvenere: Scopri il Fascino del Vino Novello nel Comune con più viti d’Italia

Ritorna, la grande festa del vino Novello a Castelvenere nel beneventano, il comune più “vitato” d’Italia dove si potrà degustare l’ottimo vino novello, le caldarroste e il Grottone, il formaggio tipico della zona stagionato nelle grotte tufacee, caratteristiche di Castelvenere

Si terranno sabato 11 e domenica 12 novembre 2023, a partire dalle ore 18.00, in Piazza San Barbato a Castelvenere, nel Beneventano, le due belle giornate di festa dedicate al buon vino novello della zona.

Novello in Festa è un evento organizzato da anni dalla Pro Loco di Castelvenere con l’Amministrazione comunale e si svolgerà sempre a ridosso del suggestivo borgo medievale di Castelvenere dove, per l’occasione, verranno riaperte le caratteristiche cantine tufacee. Una gran bella festa dove si troverà tanto buon vino Novello, e poi ottime caldarroste, tipicità locali e tanta musica.

Tante specialità dell’enogastronomia locale e una straordinaria cittadina da visitare

E quest’anno sarà disponibile anche l’abbinamento con il Grottone, formaggio a pasta filata semidura dall’inconfondibile profumo di nocciole tostate e dal sapore dolce stagionato nelle grotte tufacee.

Novello in Festa sarà anche quest’anno una bella occasione per conoscere la zona di Castelvenere, area della Campania dedicata al buon vino, con una collocazione geografica ottima in cui il clima e la fertilità del terreno delle sue colline contribuiscono a farne un importante centro agricolo per la viticoltura.

Castelvenere zona vitivinicola per eccellenza

Castelvenere è una zona vitivinicola per eccellenza: troviamo infatti tanti ottimi vini a denominazione “Sannio” e “Falanghina del Sannio” con centinaia di aziende agricole e una superficie dedicata alla vite che copre circa il 60% del territorio comunale. Castelvenere è con questi numeri il Comune con più superfici dedicate a viti della Campania e del Sud.

In Piazza San Barbato a Castelvenere, tanti produttori che porteranno il loro ottimo Novello tratto dalle tante uve disponibili della zona. Tra queste le rosse di Aglianico, Barbera del Sannio, Sangiovese, Sciascinoso e Piedirosso e poi le tante ottime bianche del Falanghina, Coda di Volpe, Grieco di Castelvenere, Malvasia di Candia, Fiano, Greco e Agostinella. Non mancheranno tante ottime caldarroste, tipicità locali e tanta musica In occasione dell’evento sarà disponibile gratuitamente anche un’area camper attrezzata. Maggiori informazioni ai numeri 388 7385121 – 347 0497425.

Pro Loco di Castelvenere- Novello in Festa a Castelvenere (BN) – info

