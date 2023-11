Benevento Food Festival: arrivano le bontà sannite in piazza per tre giorni

© Napoli da Vivere

Tante le proposte con l’eccellenza culinaria sannita con un “Itinerario del Gusto” articolato per aree tematiche al Benevento Food Festival e poi ampi spazi per esposizioni, degustazioni e vendita diretta di prodotti con anche intrattenimento con musica dal vivo

Tante eccellenze gastronomiche del Sannio nel centro di Benevento dal 10 al 12 novembre 2023 per la prima edizione di ‘Benevento Food Festival’. In piazza Risorgimento una manifestazione che punta a valorizzare e promuovere il ricco patrimonio culinario ‘Made in Sannio’ per una grande rassegna enogastronomica di prodotti esclusivamente sanniti.

Al “Benevento Food Festival” troveremo tante buone proposte in versione street food con l’eccellenza culinaria sannita con un “Itinerario del Gusto” articolato per aree tematiche: le tipicità locali, i vini, l’olio, lo street food e i dolci tipici del territorio con ampi spazi per esposizioni, degustazioni e vendita diretta di prodotti con anche intrattenimento con musica dal vivo.

Una bella vetrina dove degustare e acquistare i buoni prodotti del Sannio

Al “Benevento Food Festival” si troveranno anche i prodotti agroalimentari riconosciuti dalla Regione Campania come Tradizionali (PAT) e poi le tante prelibatezze sannite tra cui la soppressata sannita, la salsiccia rossa di Castelpoto, il carciofo di Pietrelcina, il cardone, la castagna Jonna di Civitella Licinio, i ceci piccoli del Sannio, il fagiolo della regina di San Lupo, le papaccelle, i peperoni quarantini di San Salvatore Telesino, i tartufi di Ceppaloni, gli oli extravergine di oliva Sannio caudino telesino, delle colline beneventane, l’olio ortice di Pontelandolfo, il caciocavallo di Castelfranco in Miscano, il pecorino di laticauda, i pecorini di Vitulano e Pietraroja, primosale stagionato di Cuffiano di Morcone, il liquore nocino, il vino cotto, gli ammugliatielli, la carne ovina di laticauda, la porchetta del Sannio, il prosciutto di Pietraroja, il panesillo di Ponte, la mela annurca di Sant’Agata de’ Goti, la chienolella apicese, la copeta beneventana, la fresella beneventana, la scanata del Sannio, i taralli di San Lorenzello, il torrone di Benevento, il croccabtino di San Marco dei Cavoti, le zeppole beneventane di Russo, la zeppola padulese, i peperoni imbottiti, lo scarpariello beneventano, la scarpella di Castelvenere, varie tipologie di miele, la ricotta di laticauda, i pomodorini di San Bartolomeo in Galdo.

Al Benevento Food Festival anche prodotti tracciabili con il Qr Code da inquadrare con lo smartphone, per consentire al consumatore di poter conoscere l’intera storia della filera del prodotto.sabato 11 novembre, in mattinata, sarà inaugurata a Piazza Risorgimento anche la Grande Ruota Panoramica, alta ben 34 metri.

