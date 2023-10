Le Domeniche dell’Olio a Cerreto Sannita, nel beneventano

Nell’ultima domenica di ottobre, e poi nelle domeniche di novembre, a Cerreto Sannita nel beneventano si terranno Le Domeniche dell’Olio, giornate speciali dedicate all’ottimo olio della zona, con la possibilità di assistere alla molitura delle olive e provare l’olio nuovo, i tanti prodotti tipici e effettuare visite guidate ai frantoi locali

Nell’ultima domenica di ottobre il giorno 29 e poi nelle domeniche del 5,12 e 19 novembre 2023 a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento si terrà l’evento Le Domeniche dell’Olio, una kermesse gastronomica all’insegna della valorizzazione di uno dei prodotti tipici locali: l’ottimo olio di Cerreto DOP.

Nelle quattro prossime domeniche a Cerreto Sannita sarà anche possibile assistere alla frangitura in piazza e partecipare alle visite guidate nei frantoi. L’olio d’oliva extra vergine di Cerreto Sannita è ottenuto solamente per lavorazione meccanica delle olive e la sua lavorazione avviene nei mesi di ottobre e novembre. Le olive vengono raccolte in questo periodo e, per ottenere un ottimo olio d’oliva, vengono immediatamente lavorate.

Cerreto Sannita si trova sulle colline e il particolare microclima e la qualità del terreno favoriscono la coltura della vite e dell’olivo da cui si producono grandi vini, ma soprattutto un grande olio DOP. E nella zona c’è una tradizione dell’olivicoltura in maggior parte tradizionale, e ci sono anche uliveti ultrasecolari.

E nelle 4 domeniche dell’Olio a Cerreto Sannita, in Piazza San Martino, ci saranno tanti stand presso i quali, oltre a degustare ed acquistare l’ottimo olio DOP sarà anche possibile assistere alla molitura delle olive e provare non solo l’olio nuovo, ma i tanti prodotti tipici del territorio sannita.

Durante le Le Domeniche dell’Olio sarà anche possibile effettuare alcune visite guidate ai frantoi locali, dove si potrà assiste da vicino al processo della lavorazione dell’olio e dove si potrà acquistare il prodotto direttamente dai produttori. In questo periodo i ristoranti del paese prepareranno, per l’occasione, menù di prodotti tipici e in vari punti del paese saranno allestititi stand per le degustazioni, la ristorazione ed esposizione di olio e dei prodotti tipici locali.

Ogni domenica anche spettacoli musicali ed esibizioni di artisti di strada, oltre ad animazioni per bambini. Possibili anche visite guidate alle collezioni del Museo della Ceramica, altra eccellenza di questa bella cittadina in provincia di Benevento. L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro Loco Cominium, con la Società Operaia, e il Comune di Cerreto Sannita

