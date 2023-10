Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 5 all’8 ottobre 2023

© Napoli da Vivere

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania dal 5 all’ 8 ottobre 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Cioccolateano 2023: torna la festa del buon cioccolato artigianale a Teano per due weekend

Il centro storico di Teano ospiterà per i due weekend del 7 e 8 e poi del 14 e 15 ottobre 2023, una nuova edizione di “Cioccolateano”, la grande festa del buon cioccolato artigianale. “Cioccolateano” è una manifestazione dedicata ai golosi del buon cioccolato che da anni richiama migliaia di visitatori nella bella cittadina casertana. Ed anche quest’anno il centro storico di Teano si riempirà di stand gastronomici dedicati al buon cioccolato, e non solo, con tanti artigiani e maestri cioccolatai che arriveranno a Teano con le loro gustose creazioni. Non mancheranno, nei due weekend, chocolate show, degustazioni e laboratori artistici, ed eventi per i bambini. Cioccolateano 2023

La Festa della Castagna del Prete ad Ospedaletto d’Alpinolo

Sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023, ad Ospedaletto d’Alpinolo vicino ad Avellino, si terrà l’edizione 2023 della bella sagra della Castagna del Prete, un evento molto atteso nell’avellinese e non solo. Per due giorni nel centro storico di Ospedaletto d’Alpinolo ai piedi di Montevergine, ci sarà una grande festa tra arte, tradizioni e la buona enogastronomia Irpina. Una bella sagra che ruoterà attorno alla buona Castagna della zona, un frutto tipico dell’Irpinia, che potrà essere provato e degustato in varie ricette della tradizione locale o nella versione che ad Ospedaletto prediligono: la castagna del prete. Festa della Castagna del Prete ad Ospedaletto d’Alpinolo

Festa della Castagna, per due weekend, a Sant’Eustachio di Montoro (AV)

Per due weekend, dal 29 settembre al 1 ottobre e dal 6 al 8 ottobre 2023 si terrà la “Festa della Castagna”, un evento che ci consentirà di provare tante bontà a base di castagne, e non solo. Festa della Castagna.

Festival delle Mongolfiere a Paestum con voli sulla Valle dei Templi

Ritorna a Paestum dal 30 settembre all’ 8 ottobre 2023 a Paestum il Festival delle Mongolfiere, che permetterà di volare a bordo di coloratissime mongolfiere per godere di scenari straordinari sulla valle dei Templi con voli vincolati o voli liberi. Durante il festival non mancheranno anche artisti di strada, esibizioni degli sbandieratori, gonfiabili per bambini, aquiloni e una grande area verde a disposizione del pubblico. Festival delle Mongolfiere

La bella sagra del Cinghiale e della Castagna a San Potito Ultra (AV)

Tre giorni di festa con tanti ottimi primi piatti preparati a base di ragù di Cinghiale per la 25^ edizione della rinomata Sagra del Cinghiale e della Castagna che si terrà nel weekend che va dal 6 all’8 Ottobre 2023 a San Potito Ultra nell’avellinese. Tre giorni di festa con due grandi prodotti della zona che potremo assaggiare preparati in tanti modi tradizionali. sagra del Cinghiale e della Castagna

Sensazioni al Crepuscolo a Napoli con concerti e degustazioni gratuite sulla spiaggia di Bagnoli

Anche sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 ci saranno due serate gratuite al crepuscolo sulla nuova spiaggia comunale di Bagnoli tra concerti, musica e vini delle Vigne Metropolitane. Sensazioni al crepuscolo è un evento gratuito sulla nuova spiaggia comunale di Bagnoli nel weekend di sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 dalle 17:30 alle 19.Sensazioni al Crepuscolo

La grande sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino a Roccamonfina in tutti i weekend di ottobre

Due grandi piazze e cinque weekend per la grande sagra d’autunno a Roccamonfina, la sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino, che si terrà dal 30 settembre al 29 ottobre 2023 a Roccamonfina Sempre a ingresso gratuito, si terrà nei cinque weekend di ottobre 2023 e prevede degustazioni, show cooking, mercatini, mostre, spettacoli e musica con Cugini di Campagna, Almamegretta, Tony Tammaro, Arteteca, Ciccio Merolla, Simone Schettino e tanti altri. E quest’anno raddoppia lo spazio per la grande festa. Sagra della Castagna e del Fungo Porcino

La grande Sagra dei Funghi a Cusano Mutri tutti i giorni fino a metà ottobre

Da venerdì 22 settembre a domenica 15 ottobre 2023 si terrà la “Sagra dei Funghi di Cusano Mutri nella bella cittadina in provincia di Benevento. Nell’incantevole centro storico di Cusano la sagra si terrà tutte le sere fino a domenica 15 ottobre e, nei giorni di sabato e domenica ci saranno tutti gli stands gastronomici aperti dalla mattina Sagra dei Funghi a Cusano Mutri

La Sagra del Cinghiale a Dugenta

Si terrà di sera ogni venerdì, sabato e domenica fino al 31 ottobre 2023, con apertura straordinaria di domenica anche a pranzo, la Festa del Cinghiale a Dugenta, una grande festa che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale e con musica e buon vino beneventano. Una sagra locale che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Previste grandi e accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. La Sagra del Cinghiale a Dugenta

“Fuori di Zucca” ritorna alla Mostra d’Oltremare di Napoli con le zucche di Halloween

Ritorna alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 29 Settembre al 5 Novembre 2023 la terza edizione di “Fuori di Zucca“ un evento speciale per piccoli e grandi con un grande giardino pieno di vere zucche da intagliare o colorare, un laboratorio didattico e tanti giochi e animazione. “Fuori di Zucca“

