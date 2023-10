Festa della Castagna del prete ad Ospedaletto d’Alpinolo, ai piedi di Montevergine

Photo by sare . on Unsplash

Ad Ospedaletto d’Alpinolo torna anche quest’anno la sagra autunnale per eccellenza con castagne del prete, belle, grandi e essiccate a fuoco lento

Sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023, ad Ospedaletto d’Alpinolo vicino ad Avellino, si terrà l’edizione 2023 della bella sagra della Castagna del Prete, un evento molto atteso nell’avellinese e non solo.

Per due giorni nel centro storico di Ospedaletto d’Alpinolo ai piedi di Montevergine, ci sarà una grande festa tra arte, tradizioni e la buona enogastronomia Irpina. Una sagra che ruoterà attorno alla buona Castagna della zona, un frutto tipico dell’Irpinia, che potrà essere provato e degustato in varie ricette della tradizione locale o nella versione che ad Ospedaletto prediligono: la castagna del prete.

La castagna del prete a Ospedaletto

La festa si terrà Sabato 7, dalle ore 18,30, e domenica 8 ottobre 2023 dalle ore 11 per l’intera giornata, ad Ospedaletto d’Alpinolo Alla sagra della Castagna del Prete ad Ospedaletto d’Alpinolo (AV) non mancheranno anche tanti gustosi piatti tipici della zona come la zuppa di fagioli castagne e porcini, il caciocavallo impiccato al tartufo e poi le caldarroste dolci e tanto altro dai panino con salsiccia e porcini alle castagne funghi porcini impanati e fritti, sempre accompagnate con l’ottimo vino locale e una birra alla castagna

La festa è organizzata dalla Pro Loco La Fenice cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

