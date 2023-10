Cioccolateano 2023: torna la festa del cioccolato artigianale a Teano per due weekend autunnali

© Sigmund su Unsplash

Anche quest’anno torna per due weekend la grande festa del cioccolato artigianale in provincia di Caserta. Una dolce Kermesse tutta dedicata al cioccolato

Il centro storico di Teano ospiterà per i due weekend del 7 e 8 e poi del 14 e 15 ottobre 2023, una nuova edizione di “Cioccolateano”, la grande festa del buon cioccolato artigianale.

Cioccolateano è una manifestazione dedicata ai golosi del cioccolato che da anni richiama migliaia di visitatori nella cittadina casertana. Ed anche quest’anno il centro storico di Teano si riempirà di stand gastronomici dedicati al cioccolato, e non solo, con tanti artigiani e maestri cioccolatai che arriveranno a Teano con le loro gustose creazioni. Non mancheranno, nei due weekend, chocolate show, degustazioni e laboratori artistici, ed eventi per i bambini.

Ed anche una novità: in piazza Duomo nei due week end di Cioccolateano2023 ci saranno stands delle associazioni del territorio che proporranno piatti tipici sidicini: disponibili Pizza Onta di Fontanelle , palluottoli di Casi, gnocchi di furnolo, vino, castagne, salsiccia di maialino nero e tanto tanto altro.

Cioccolateano, la grande festa del cioccolato artigianale

Nel mese di ottobre il centro storico sarà un palcoscenico del gusto con al centro la valorizzazione del territorio: gli stand saranno aperti il sabato a cena e la domenica a pranzo e cena. Ed anche quest’anno nei due weekend di Cioccolateano 2023 ci saranno tanti maestri cioccolatieri e produttori artigianali del cioccolato provenienti da tutta la Campania.

L’evento è organizzato da anni dalla Pro Loco “Teanum Sidicinum” e, in ogni piazza coinvolta nella festa, ci saranno esibizioni musicali di vari gruppi e poi animazione per i più piccoli. Il programma di dettaglio che sarà pubblicato a breve sul sito della Pro Loco Teano.

Maggiori informazioni Pro Loco Teano

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.